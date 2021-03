Teď už zbývá jenom opera…

O novičoku bylo napsáno mnoho. Stal se z něho fetiš, který se používá čas od času, kdy je potřeba například zavést protiruské sankce, či zveličit protiputinovskou opozici.

Jen pro připomenutí. Pomineme-li středověké klasické chemické bojové látky (BCHL), například smůlu, asfalt, síru, fekálie… Moderní BCHL zrodila až Velká válka 1914-1918. Tehdy si zadali všichni na obou stranách fronty. Za druhé světové války používali nacisté smrtící kyanovodík (cyklon B) na eutanázii a v plynových komorách koncentračních táborů. BCHL prošly ohromným vývojem. Vojenští chemici se snažili.

Dnes hovoříme o 4. generaci. Jsou nepředstavitelně toxické. Obvykle jde o sloučeniny fluoru a fosforu. Ani pro české chemiky nic neobvyklého. V Chemických listech č. 205 z roku 2011 vše podrobně popsali pánové Emil Halámek a Zdeněk Kobliha z vyškovské Univerzity obrany. Mluví se o »novičoku«, který dostával pořadová čísla A 230, A 232 atd.

V anglickém městě Salisbury si nikdo na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Julii nevzpomene. Zmizeli jako pára, snad na Nový Zéland. Určitě nestrádají, britská tajná služba jim vyplácí apanáž. Dalo mi hodně práce, abych se na jejich domek poptal. Do Salisbury se především jezdí za katedrálou, která ukrývá poklad – originál listiny Magna charta libertatum a »plave« na vodě. S protekcí lze i pod podlahu katedrály nahlédnout.

Legenda o ruském novičoku a tajných službách se musí stále přiživovat. Původně se předpokládalo, že domek, který si otec s dcerou koupili od městské policie za 400 000 liber (1,2 mil. Kč) a nedaleká restaurace Zizzi se zbourají. (V italské restauraci naposled obědvali.) Dnes je domek na prodej a restaurace v provozu. Všichni si pamatujeme na monstra ve skafandrech a vedle nich korpulentní policistka zcela nechráněná.

O novičoku a jeho zázračném působení mezi špiony bylo napsáno v posledních třech letech mnoho: zprávy, úvahy, reportáže a nakonec čtyřdílná minisérie, jak se dnes říká kratším televizním seriálům, chybí jen opera.

O posledním »útoku« na ruského disidenta by mohla být napsána pikantní opera. V anglickém Salisbury agenti FSB namazali novičokem kliku. Disidentu Navalnému potřísnili novičokem spodní prádlo.

Sama německá kancléřka si udělala čas a v berlínské nemocnici Charité na smrt nemocného Alexeje Navalného navštívila. Denně se nechala o jeho zdravotním stavu informovat. Dvacátého srpna loňského roku zkolaboval v linkovém letadle z Tomska do Moskvy. Letadlo muselo nouzově přistát v Omsku. Jiné letadlo, placené oligarchy, zamířilo do Německa. Alexej se do Ruska vrátil. Dnes je ve vězení pro daňové úniky.

Obrázek o absurdní špionážní aféře si udělá čtenář sám. Je třeba připomenout, že A. Navalnyj nemá ani u svých chlebodárců zelenou. Souhlasí například se znovupřipojením Krymu k Ruské federaci.

Jaroslav ŠTRAIT