Biden: Putin je zabiják

Tak jsme se dozvěděli, že Rusové chtěli ovlivnit americké prezidentské volby. Putin prý, podle Bidena, je »zabiják« a za to »zaplatí«. Jak to Rusové udělali, zřejmě nevědí ani tak »výkonné« americké tajné služby, které toto »zjištění« prezidentu předhodili. Prý vůbec nešlo o to, lobbovat za Trumpa, ale o vyvolání problémů uvnitř americké společnosti, což pak donutí Joe Bidena věnovat se především vnitřní, a nikoli zahraniční politice. Tím budou mít Rusové volnou ruku a zřejmě si budou moci dělat ve světě, co je jim libo. Bidenův tým tak vlastně obvinil Rusko z demonstrací ve Washingtonu a vyvinil Trumpa z její organizace. Jak to však Rusové, tedy zřejmě Putin osobně, udělali, nebylo řečeno. A tak nám nezbývá než věřit, že od prvopočátku sčítání volebních hlasů tu byl ruský vliv, jenž Trumpovi vsugeroval a podhodil »dokumenty«, podle nichž ve sčítání volebních lístků se staly nepravosti. Že také americká média, nebo alespoň velká část z nich, byla pod vlivem Ruska, či dokonce, že Rusové použili nějaké nové »psychické bomby« účinnější než koronavir, jež »zatemnily mozky« některých Američanů. Asi to takto prezidentovi zdůvodnili. Jak jinak.

Ono tu je ovšem ještě jedno vysvětlení. Rusové jsou úspěšní v řadě směrů. Nelze je uzbrojit a předehnat ve vývinu těch nejmodernějších zbraní – jinak by je jednoduše bylo možné napadnout a srovnat Moskvu se zemí. Nabízejí Evropě levnější plyn, než je americký břidlicový, kterého brzy budou mít Američané nadbytek, jsou schopni nabídnout výstavbu jaderných elektráren levněji než američtí zájemci. I na Blízkém východě zmařili americkou snahu o ovládnutí regionu. Nechtějí nechat americké firmy, aby těžily suroviny na Sibiři, jež by neměla patřit jen Rusku. Zabrali jim Krym, který je místem kontroly pro celý region, a už se ho nevzdají. To všechno je ve hře. A ještě víc. Je proto třeba Rusko potrestat. Je třeba potrestat Putina.

A navíc. Dovolit si nařknout americké velvyslanectví, že pomáhalo organizovat protesty proti zadržení lobbisty Navalného, je další z Putinových zločinů. Ono totiž jenom předem zaznamenalo trasy pochodů, srazů, hodin, kdy se budou konat, a to je služba, ne zasahování do vnitřních záležitostí Ruska.

A já? Jen jsem si představil, co by se stalo, kdyby třeba ruská ambasáda zveřejnila termín onoho protestu ve Washingtonu, který končil napadením Kapitolu…

Jaroslav KOJZAR