Bude rozhovor v přímém přenosu?

Asi zase hodně lidí, kteří sledují mezinárodní politiku, vystřízlivělo, když slyšelo, že prezident USA Joe Biden se při debatě s novinářem vyslovil značně neprezidentsky, nediplomaticky a nestátnicky o ruském prezidentu Putinovi. Říci o jakékoli hlavě státu, že je zabiják, a ještě pohrozit nespecifikovanou odvetou, to je silná káva. Omluvou není ani skutečnost, že toto slovo nevyslovil Biden jako první, že »jen« odpovídal na otázku moderátora. Však také má Biden nějaký věk, s nímž se může pojit – neříkám, že pojí – senilita.

Přitom krátce před tímto výrokem tentýž muž zkritizoval nebezpečné šíření nenávisti ve své zemi vůči lidem z Asie. Spojené státy čelí nebývalé sérii útoků na lidi s asijskými rysy, protože hloupí Američané viní ze zavlečení pandemie koronaviru do USA právě Asiaty, konkrétně Číňany. (Netvrdím, že všichni Američané jsou hloupí. Ale ti, co šíří národnostní nenávist, ať pocházejí odkudkoli, ano.) Dokonce označují původce pandemie za čínský virus, přičemž na fixování tohoto nesprávného označení hodně zapracoval předchozí prezident Donald Trump, a činil tak záměrně.

Od března do prosince 2020 bylo v USA nahlášeno více než 2800 incidentů spojených s nenávistí vůči lidem asijského vzezření. K tomu se pojí klasická americká nenávist. Kdo je »divný« nebo se čímkoli nelíbí, je komunista, komouš a musí dostat co proto. Nejen v době mccarthismu za to lidé trpěli.

Biden tedy velmi správně varuje před šířením nenávisti uvnitř své země, ale směrem k jiným státům tak nečiní a nenávist naopak eskaluje – a o tom je právě jeho přitakání »ano, Putin je zabiják«.

A Putin? Odpověděl mírně podle hesla »kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem«. Navrhl americkému protějšku pokračovat v diskusi zahájené lednovým telefonickým rozhovorem. Má však podmínku, aby se jejich rozhovor odehrál v přímém přenosu, navrhl hned konkrétní termíny.

Rozhovor dvou státníků v přímém přenosu by byl velmi zajímavý a obyvatelé světa (jimž by mělo jít o to, aby se jaderné mocnosti domluvily a vzájemně se neprovokovaly) mají na to dokonce právo. Obávám se, že americká strana k tomu nesvolí, vzhledem k Bidenovu věku.

Zato sledujeme pilnou práci českých rusofobů, kteří jako své maskování používají zařazení rusista nebo znalec postsovětského prostoru, příp. amerikanista. Ti rozvíjejí Bidenův odsudek směrem k Putinovi. A těchto »expertů« je ve sdělovacích prostředcích tzv. hlavního proudu stále dost. K čemu to vede? K dalším obavám o mír. Lidé se o stav míru – je mi to líto – nezajímají, je jim jedno, zdali někde probíhají manévry, je jim jedno, že se základny NATO/USA stále rozlézají po světě, je jim jedno, že ČR ve vleku západních spojenců nepřistoupila ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní. A nekladou naléhavé otázky, proč to tak je.

Česká společnost změšťáčtěla. Potřebovala by budíčka. Před Velkou válkou prý nikdo nechtěl válčit, a jaká z toho byla jatka. Nebezpečí před druhou světovou málokdo vnímal. Vystřízlivění bylo kruté.

Monika HOŘENÍ