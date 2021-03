Ilustrační FOTO - Pixabay

Vakcín je málo, Blatný je klidný

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) není znepokojen tempem očkování v ČR. Země prý nezaostává za ostatními evropskými zeměmi a vše se prý ještě zlepší, až v půlce dubna dorazí vakcíny od firmy Johnson & Johnson. Problém je, že původně mělo v tomto termínu dorazit 185 tisíc dávek této vakcíny, kdežto Blatný mluvil již jen o »desítkách tisíc dávek«.

Ministrovo mlhavé vyjádření o počtu vakcín Johnson & Johnson je pro KSČM dalším důkazem, že vládní očkovací strategie selhává, západní firmy nejsou schopny dodávat slíbená množství vakcín a politikaření v podobě odmítání vakcín z Ruska a Číny jen neúnosně a neomluvitelně prodlužuje zdravotní, morální i ekonomickou krizi v ČR (stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k této otázce v plném znění zde).

Do Evropské unie by měly v dubnu směřovat tři miliony dávek vakcíny Johnson & Johnson, v květnu pak 13 milionů a v červnu 39 milionů. ČR má objednány celkem dva miliony dávek.

Ministerstvo si od americké vakcíny hodně slibuje, neboť se podává jen jedna dávka této vakcíny, a navíc medikament vydrží v běžné lednici tři měsíce, čímž se tato vakcína značně liší od »křehké« vakcíny Pfizer, která se kvůli nutnosti složitého přepravování a krátké »životnosti« po rozmrazení z velmi nízkých teplot nehodí pro praktické lékaře a uplatňuje se hlavně ve velkých očkovacích centrech ve fakultních nemocnicích. Právě fakultní nemocnice stojí za největší částí dosud proběhlých očkování v zemi, což také mj. způsobuje regionální nerovnováhu, kdy nejvíce naočkovaných je v Praze, naopak zjevně jsou handicapovány kraje, které na svém území fakultní nemocnici nemají. To měla změnit »odolná« vakcína AstraZeneca, její výrobce ale není schopen dodávat slíbená množství a neustále snižuje své dodávky. Nyní tedy ministerstvo sází na další »odolnou« vakcínu Johnson & Johnson. Ta má ale dorazit až za měsíc a nejasné ministrovo vyjádření naznačuje, že i u ní nebudou dodávky v plné slíbené výši.

Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Podle prezidenta Miloše Zemana i KSČM jsou v takové situaci politické a geopolitické hry kolem vakcín, zejména kolem ruské vakcíny Sputnik V, nestoudné, zvlášť když tato vakcína má výborné recenze v odborném tisku a například bývalý ministr zdravotnictví a vakcinolog Roman Prymula ji po prostudování její struktury označil za průkopnickou. Naproti tomu například vakcína Johnson & Johnson měla v klinických hodnoceních účinnost jen 67 procent. Přesto Blatný trvá na tom, že ČR bude kupovat jen vakcíny, které schválí Evropská léková agentura, za což sklidil ovace třeba v pravicovém Senátu. Udivuje to o to více, že ministerstvo předběžně povolilo užívání řady experimentálních a alternativních léků i bez schválení evropskou agenturou. Jejich účinnost je přitom podle mnoha odborníků sporná.

V ČR se očkuje zatím třemi vakcínami, většina dávek je od firmy Pfizer/BioNTech. Očkování začalo 27. prosince. Do čtvrtka bylo podáno 1,26 milionu dávek. Podle ministra bude v pondělí zřejmě naočkovaný miliontý člověk. Obě potřebné dávky už dostalo zhruba 340 tisíc lidí, alespoň jednu pak dalších 614 tisíc lidí. K očkování se mohou hlásit zdravotníci, zaměstnanci škol a senioři nad 70 let. Starších 80 let už dostaly vakcínu tři pětiny, sedmdesátníků asi pětina.

Očkovat bude nově možné také chronické pacienty s vybranými rizikovými diagnózami, od středy jim mohou kódy posílat jejich ambulantní lékaři, řekl Blatný. Kódy umožní lidem hlásit se do očkovacích center, i když jsou mladší než skupiny obyvatel, které jsou nyní mezi prioritními.

Ambulantní specialisté nebudou podle Blatného sami očkovat, ale budou vyhodnocovat, kdo z jejich pacientů má riziko vážného průběhu nemoci COVID-19.

»Oprávněný zájemce o očkování se bude moci na základě kódu poskytnutého ambulantním specialistou registrovat k očkování v očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému,« uvedl Blatný.

Seznam diagnóz, se kterými budou mít lidé přednost, podle šéfa Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka zatím hotový není. Blatný uvedl, že mezi diagnózami budou například obezita, cukrovka či ischemická choroba srdeční. Svůj zdravotní stav pak budou muset zájemci o očkování ještě doložit na očkovacím místě lékařskou zprávou. Podle Blatného ale zpráva nemusí být nová.

Blatný zopakoval, že chroničtí pacienti mohou už využít očkování u svých praktických lékařů či v nemocnicích, kde jsou kvůli své nemoci sledováni.

(ste)