Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda podle očekávání ještě nerozvolnila

Vláda ponechá i po víkendu v platnosti opatření, kterým od začátku března omezuje pohyb mezi okresy. Nově však umožní, aby lidé sportovali a vyráželi do přírody v celém svém domovském okresu. Kabinet o tom rozhodl ve čtvrtek večer.

Zpřísněná opatření platí od začátku března, ministři původně hovořili o tom, že budou účinná po tři týdny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) prodloužení zdůvodnil tím, že situace v nemocnicích zůstává kritická. »Nejsme v takové situaci, abychom si mohli dovolit větší změny,« řekl.

Blatný nepředpokládá, že by mohlo rozvolnění pohybu mezi okresy kvůli epidemické situaci nastat v nejbližší době.

Platnost opatření kabinet prodloužil do konce nouzového stavu. Ten je schválen do 28. března, jen v něm má vláda zákonné právo omezovat pohyb občanů. Vláda v pondělí požádá poslance o jeho prodloužení. Pokud uspěje, bude Blatný navrhovat vládě, aby přísná pravidla účinkovala až do konce Velikonoc. Velikonoční pondělí bude letos 5. dubna. Pokud vláda ve Sněmovně neuspěje, zkusí se opřít o pandemický zákon. »Plán B je pandemický zákon, dopředu ale říkám, že ten není schopný plně zabezpečit to, co nouzový stav,« uvedl Blatný. O prodloužení nouzového stavu bude jednat s opozicí.

I v zastavěných plochách obcí budou moci být bez roušky sportující lidé, například běžci nebo cyklisté, pokud dodrží dvoumetrový rozestup od dalších lidí. Výjimku ze zákazu opustit okres dostanou od pondělí krom sportovců také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi. Možné budou i návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině, ústavní a ochranné výchově.

Dál platí zákaz vycházení mezi 21.00 a 04.59, s výjimkami pro cesty do práce, k lékaři či se psem do 500 metrů od bydliště.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po jednání vlády zopakoval, že neuvažuje o uzavření podniků přes Velikonoce. Firmy podle něj plní významnou roli testovacích center. Navíc podle něj nelze odstavit kritickou, strategickou infrastrukturu a její dodavatele. Fungovala by tak stejně asi polovina firem a je otázkou, zda by to přineslo kýžený epidemiologický efekt. Celostátní uzávěru zhruba na deset dnů přes velikonoční svátky navrhoval například předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Ministerstvo zdravotnictví na základě analýzy očkovacího týmu nedoporučilo upravit interval mezi první a druhou dávkou vakcíny proti COVID-19 od firem Pfizer/BioNTech, řekl Blatný. Česká vakcinologická společnost minulý týden navrhla interval upravit, u očkovacích látek Comirnaty od Pfizer/BioNTech a Moderna může podle ní být až šest týdnů. V současné době je u Comirnaty druhý termín přidělovaný zhruba po 21 dnech a u Moderny po 28 dnech. U AstraZeneca by měl zůstat interval 12 až 13 týdnů.

Vláda také rozhodla, že testování bude povinné i na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci. Začátek stanovila na 23. března, dokončeno musí být do 30. března. Testování se bude týkat také pracovníků škol, které zajišťují péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, a dalších vybraných profesí.

Všechny testy se podle Havlíčka musejí provádět na pracovišti, pokud není nezbytný důvod, aby to bylo jinak. Týká se to podle něj například pracovníků, kteří jsou na služební cestě a nemohou se v daném termínu do podniku dostavit. Testy se nadále nebudou týkat lidí, kteří pracují z domova, dodal Havlíček.

Vláda též rozhodla, že očkovaní lidé budou moci bez testu na návštěvy do sociálních zařízení a na návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči.

Vláda na mimořádném zasedání rovněž schválila pořízení pěti milionů sad antigenních testů do pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a jejich distribuci školám.

