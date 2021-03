Ilustrační FOTO - Pixabay

Velikonoční nádivky podle babiček

Nádivka, jak již sám název napovídá, by měla sloužit k »nadívání«, tedy k naplňování mas a dutin drůbeže. Ale sama o sobě upečená »jen tak« je skvělým nejen velikonočním pokrmem. Jsou tací, kteří ji označují jako slaný nákyp a nejsou daleko od pravdy.

Jarní nádivka je klasickým českým velikonočním pokrmem. Velikonoční nádivka patří k Velikonocům stejně neodmyslitelně jako vejce, mazanec nebo beránek. Obdobně jako velká část tradičních jídel má různá krajová pojmenování a mnoho variant. Velikonoční nádivka (též hlavička, velikonoční svítek, či sekanice) se tradičně podává na Bílou sobotu (letos 3. dubna) k večeři. Její neodmyslitelnou součástí jsou zelené bylinky, které symbolizují jaro. Podle starých »babských« receptů se připravovala bez pečiva – svařením mléka a krupice na hustou slanou kaši, do které se přidávala vejce, nasekané maso a čerstvé kopřivy. Poté se pekla na plechu jako svítek.

Receptů na velikonoční nádivky znaly a znají babičky bezpočet. Všechny však mají společný základ. Připravují z hmoty, jejímiž základními složkami je obvykle starší pečivo a vejce. Pečivo by mělo být zhruba tři dny staré, aby nebylo v nádivce tvrdé, ale ani lepkavé. Nemusí být nutně jen bílé, dobrá nádivka je i ze zbytků celozrnného pečiva nebo z chleba, což bábinky v rámci úspor využívaly. Ke zvlhčení používaly smetanu, obvykle však mléko, masový či zeleninový vývar nebo jen vodou. Vejce někdy do hmoty zamíchávaly celá, ale častěji z bílkům vyšlehaly sníh, který nádivku víc nakypří. Do hmoty se přidávaly i jiné suroviny – uzené nebo vařené maso, uzeniny (šunka, klobása, salám, slanina), houby, tykev (cuketa), hrášek. Pokud do nádivky nedáváte maso, uzeninu nebo slaninu, přidejte tak jako babičky máslo, aby nádivka nebyla suchá.

Pro většinu nádivek je typické kořenění muškátovým květem a česnekem. Solte ji jen opatrně, s rozvahou. A to i v případě, že do ní nedáváte uzené maso nebo slaninu. Tekutina se pečením odpaří a nádivka bude slanější než původní hmota. Nádivku pečte ve vymazané a vysypané nádobě (v pekáči, zapékací míse) ale i třeba v klasické formě velikonočního beránku či ve formě na bábovku. Pečenou nádivku podávaly babičky jako přílohu k pečenému masu nebo jako hlavní chod k obědu či k večeři. Nejlepší je teplá, ale ani ve studeném stavu není »k zahození«.

Základem nadýchané nádivky je dobře vyšlehaný sníh z bílků. Ten se do směsi opatrně vmíchává až nakonec. Bílky šlehejte pomalu. Dobré je přidat k vaječným bílkům špetku soli nebo kapku citronové šťávy, sníh se pak lépe vyšlehá. Což je klasický trik…

Pečivo přidávané do nádivky by nemělo být čerstvé, jak jsme již zmínili, protože příliš rychle nasaje mléko a stane se z něj kaše. Před zpracováním opražte pečivo nakrájené na kostičky na másle. Nádivce dodá příjemnou máslovou chuť a má i lepší vzhled.

Čerstvé jarní bylinky, například mladé listy kopřiv, do velikonoční nádivky patří. Proto je babičky hojně používaly. Nejen pro chuť, ale i pro barvu.

Babiččina jarní klasika počítá s listy mladých kopřiv, nejsou-li, zkuste petrželovou nať nebo špenát. Jako základ se dá použít k přípravě jakékoli nádivky asi šest tři čtyři dny starých rohlíků. nakrájejte je na kostičky a zalijte hrnkem vlažného mléka. Po nasáknutí je vyždímejte a prolisujte nebo umelte na masovém strojku. Dejte do mísy s máslem, přidejte dva žloutky, hrst jemně pokrájených listů mladých kopřiv nebo petrželové natě, osolte, opepřete, můžete přidat i špetku muškátového oříšku, vše pečlivě zpracujte, a nakonec opatrně vmíchejte sníh vyšlehaný z bílků. Je-li nádivka řídká, přidejte do ní dvě lžíce strouhanky. Odstavte na půl hodiny do chladničky. Nádivka je skvělá pro nadívání drůbeže a také bůčku. Přidejte do ní na kostičky nakrájené uzené maso (200 g bohatě stačí) a můžete ji upéct v troubě, poté podávat jako samostatný pokrm.

Nádivka s játry (vepřovými či kuřecími – vždy asi 200 g) patřívala především k velikonočním svátkům. Pokrájené, v mléce namočené, vyždímané a na strojku umleté rohlíky přidejte do mísy s máslem utřeným se žloutky do pěny. Přidejte hrst pokrájených spařených mladých kopřiv a drobně pokrájená očištěná na pánvi tepelně zpracovaná játra. Propracujte a přidejte dvě vejce, na másle osmaženou cibulku, pepř, trochu majoránky, nakonec sníh z vaječných bílků. Babičky tuto nádivku pekly samostatně, ale na venkově ji používaly i k nadívání pečených kuřat či holoubat.

Poctivá velikonoční nádivka byla babičkami podávána vždy jako samostatný pokrm, stačila pro šest osob. Přílohou byly vařené brambory… Zhruba 400 g vařeného uzeného bůčku a 200 g vařené vepřové plece drobně pokrájejte (můžete maso semlít, ale to by se babičky zlobily), k němu do mísy přidejte čtyři až šest rozkvedlaných vajec (nebo jen žloutky a nakonec, po zpracování, přidat z bílků vyšlehaný sníh), pepř, sůl, jemně pokrájenou petrželovou nať, v masové vývaru namočené a vyždímané rohlíky a vše dobře rukou propracujte. Vymažte pekáček máslem, ale ještě lépe – sádlem, dejte do něj nádivku a pečte pozvolna asi 45 minut.

Perlou mezi nádivkami je však staročeská velikonoční nádivka, pravda finančně nákladnější, ale to na její chuti nic neubírá. Osm tři dny starých rohlíků nakrájejte na kostičky a zalijte je hrnkem vývaru z uzeného masa (250 g). Oddělte vaječné žloutky (sedm vajec)

od bílků a utřete je s vrchovatou lžící změklého másla a solí. Přidejte dva hrnky vařeného na kostky nakrájeného vepřového masa a k tomu dva hrnky na kostičky nakrájeného uzeného vepřového masa. Osolte a opepřete a vmíchejte dvě hrsti spařených, jemně usekaných listů kopřiv. K tomu jarní pokrájenou cibulku, hrst spařených špenátových listů nebo listů jarních kopřiv (lepší řešení), promíchejte, a nakonec opatrně vmíchejte sníh z bílků. Pečte v pekáčku při 180 °C asi 30 minut.

