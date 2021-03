Vanda z policejního baru se vrátila

Jitka Sedláčková už čtvrtou sezonu nalévá policajtům ve svém baru. Nic se na tom nezmění ani v dalším pokračování seriálu Polda, který od minulé soboty opět můžeme sledovat na televizi Prima. Herečka přiznává, že role Vandy jí sedí dokonale a se svými hereckými kolegy vychází ukázkově.

K Vandě chodí všichni a spousta zločinů se tam rozlouskne. »Když čtu scénáře, tak se usmívám a říkám si, jak je neuvěřitelné, že každý jde do hospody. Dokonce si tam i Bříza v podání Davida Matáska zve svědky a mě těší, že se tak potkám se spoustou svých kolegů,« přiznala herečka, která se s hlavním představitelem zná řádku let. »S Davidem se známe roky, hráli jsme patnáct let v představení Kdo se bojí Virginie Woolfové a opravdu jsme najezdili kilometry na zájezdech. Máme stejně staré děti, takže jsme měli spoustu témat k řešení. Naše přátelství a zážitky se hodně promítají i do natáčení Poldy, můžu mu cokoli říct.«

Podobný vztah má Jitka Sedláčková i k Andrejovi, který se už ve čtvrté sérii ale bohužel neobjevuje. »Igora mám moc ráda, je to senzační člověk a je to opravdu kumštýř. Takových lidí je málo,« neskrývá chválu na Igora Orozoviče, kterého scénář poslal na rodičovskou dovolenou. »Nepředvádí se, nemá pocit, že je hvězda, a hodně toho umí. Je výborný muzikant, je moc milý – a takových opravdu moc není. Musím ale říct, že ho Vladimír nahradil skvěle a dobře mezi nás zapadl, i když je zcela jiný než Igor.«

Změna seriálu svědčí

Od čtvrté série tak v krimiseriálu začal po boku Michala Břízy řešit případy Junior alias Vladimír Polívka. »Ta změna seriálu svědčí. Bylo mi líto, že Igor odešel, ale s Vladimírem vstoupil do seriálu takový sexy element – a určitě díky němu k seriálu usedly další divačky, což je super,« usmívá se herečka, kterou diváci uvidí i jako nevěstu. Nicméně kdo bude ten šťastný a koho si vezme, to prozradit nemůže.

»Je neuvěřitelné, jak to na place funguje. Všichni říkají tu otřepanou frázi, že je tu výborná parta, ale ono to tak opravdu je! Navíc dnes není práce, takže všichni jsou o to víc šťastní, že my tu svou máme, netroufneme si ji kritizovat,« přemýšlí o dnešní složité době Jitka Sedláčková. »Řekla bych, že tady na Poldovi je to ještě výjimečnější a určitě za to můžou dva lidé – David Matásek a režisér Jaroslav Fuit. Jsou alfou a omegou zábavy a David má neuvěřitelný tah na branku. On je ten herec, který dokáže utáhnout hlavní roli, a to každý herec nemá,« prozradila herečka, která se díky natáčení opět setkala s kolegyní Janou Kolesárovou. »Můžu prozradit, že se chystá další série, díky níž se do České republiky vrátila z Ameriky Jana Kolesárová. Její Táňu čeká velká změna, ale víc nemůžu prozradit. Můžu však říct, že Jana vnáší na natáčení skvělou atmosféru. Pracovat s ní je senzace,« smála se Jitka Sedláčková, která je ráda, že se její postava divákům líbí, a slibuje, že si Vanda ještě užije svoje.

