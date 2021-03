Sputnik na cestě světem mýtů aneb O »milovnících a znalcích« Ruska

Milí čtenáři, přiznávám se čestně, že s internetem nejsem kamarád. Připadá mi jako auto – dokud jede, šetří kroky. Jak začne fixlovat, raději si zajedu do knihovny, jinak je to lež a zlost.

Dnes jsem opět – proklínám se – udělal výjimku a našel rozhovor na téma vakcína Sputnik V od europoslance Jana Zahradila. Mám mnoho důvodů si ho pro jeho znalosti vážit, navíc se od amatérských pomlouvačů liší svým vzděláním přírodních věd. A navíc vyniká rozvahou.

Jenže v uvedeném rozhovoru na téma Sputnik V tak trochu »trefil kozla«. Totiž ono varování před aplikací Sputniku v době, kdy ČR je na špici epidemie COVID-19 a vakcíny je tragický nedostatek, je trochu mimo. Nebylo by mimo, kdyby se za kvalitu Sputniku V nepostavil odborný časopis The Lancet, který donutil mnohé kritiky Sputniku spolknout jedovaté slovo. Myslím, že podobně pochvalný článek na podporu Sputniku vyšel i v renomovaném časopise The Nature. Ach, co by jiné farmaceutické firmy daly za takové články! Přitom postavené na tvrdých kritériích vědeckých a statistických. Ne že bychom je neznali – SÚKL tyto metody zná a používá, takže minimálně potud odvolávky na nutnost čekání na stanovisko Evropské lékové agentury jsou jen laciným alibismem. A pak je tu volání po té… jakže to zní? Aha, »evropské solidaritě«.

Evropská solidarita?

Jak je vidět ze samého počátku, je to chiméra. Vzpomeň si, čtenáři, kde byla ona solidarita v době vypuknutí epidemie v Itálii. No jistě, v Itálii solidarita začala vítěznou cestu ke své destrukci. Další vynikající krok této navýsost neschopné Evropské komise a orgánů jí přidružených je hromadná objednávka vakcíny. Ani mně, člověku, který zná tolik vynikajících právníků v řadách aparátu EK (o Komisi si nedělám zvláštní iluze), hlava nebere, jak mohli skočit na lep farmaceutickým firmám při uzavírání smluv o dodávkách. Pro nás je pak pochopitelné, že suverénní státy zákonitě podnikají samostatnou politiku při zajištění vakcín, a tedy práva na zdraví.

A šup s nimi na pranýř. A ještě »přitopit«. EMU, tak liknavá, teď bude protahovat čas na certifikaci Sputniku v EU.

No, »zpomalit let ještě mohou, ale zastavit již nelze«, a cenou průtahů bude počet nemocných COVID-19 v EU. Hleďme, jak se poučili, nejdříve v prsa se bijící Američané (USA) či Britové a jak očkují jako šicí stroj… a to začínali z naprostého pohrdání nemocí COVID-19.

Stejně na vodě stojí výroky páně poslance Bartoše (Piráti), který dává na zvážení očkovat jen první dávkou, aby byla větší proočkovanost. Pak asi spoléhá na již prověřenou »solidaritu« v EU a včasnou dodávku druhé dávky. Jenže pokud dávka č. 2 nebude aplikována včas, začínáme od nuly a výsledek může být horší než současný stav. Číst méně sci-fi a více myslet zdravým rozumem…

Tedy co spojuje oba jmenované poslance? Nedůvěra ve vlastní síly, tedy i SÚKL, což u Jana Zahradila, který byl členem ODS i za jejích vlád, kdy se tzv. reformovaly tyto instituce až tak, že jim nevěříme, a navíc euroskeptika mě překvapuje takový blahosklonný pohled na orgány EU. U páně poslance Bartoše už mě máloco překvapí… Ostatně »pirátské varhany zaplněné pirátskými ministranty« při tiskovkách respekt a důvěru nevzbuzují. Opak.

Zápletka tak skončí tím, že Sputnik V se začne vyrábět v některém státě Evropské unie (je jedno, zda v Itálii, na Slovensku či v Německu) a cesta věrohodnosti tím bude otevřena a u nás budeme hledat, »kdo za to může«. Kapitál si jistě poradí.

Tutlaná otázka – agenturní pracovníci

A začíná nabývat na významu jedna dosud tutlaná otázka – agenturní pracovníci. Shodou okolností jezdím a očkuji na okrese Tachov, kde je vysoká koncentrace agenturních pracovníků. A i přes očkování je tu situace velmi vážná. Zoufalé volání pana starosty Tachova Macáka nedoléhá do správných dveří ministerstev. I tady velí kapitál. V minulém článku (Naše pravda, 15. března 2021) jsem upozorňoval, že v Plzni, která má 170 tisíc obyvatel, je oficiálně 13 tisíc agenturních pracovníků. Situace je na hraně. A bylo by dobře, aby z oficiálních míst (včetně páně ministra zahraničí Petříčka) zaznělo: »dost!« a patřičné složky začaly důsledně plnit podmínky tzv. turistických, ale i pracovních víz. Jinak situace hrozí výbuchem, nejen zdravotním. Měl by si to uvědomit i pan primátor města Plzně Baxa (ODS).

Předpokládám, že není daleko doba, kdy se ozvou naši »milovníci a znalci« postsovětského prostoru. Mám tu na mysli paní Petru Procházkovou, pana Libora Dvořáka apod. a některé další, kteří zajisté vždy »objektivně« informují o dění v Rusku a prostorách přilehlých. Tedy ani jednoho z nich nepodezřívám ze zlých úmyslů, chraň, »přírodo«. Ale ono i hledání té objektivní pravdy má své hranice a složenky za plyn a elektřinu tak nezaplatíš.

Právě proto se od výše jmenovaných a jim podobných dozvíme spíše senzační drby než objektivní informace. Natož pak, zda si v něčem Rusové nepočínají inspirativně pro nás.

Navalnyj není Mandela

Tak předpokládám, že hlasem jediným zapějí píseň o pochybném působení Sputniku V. Následovat budou chvalozpěv a žalozpěv o »hrdinovi našich dnů« Navalném. No, už je čas, mohlo by se zapomenout a sedět v ruské trestné kolonii na Sibiři, toť věru není berlínská nemocnice Charité. A jak správně poznamenal jeden ze zahraničních komentátorů, Navalnyj není Mandela a Západ to ví. Ví i to, že Navalnyj je podvodníček, který do kriminálu přivedl řadu lidí při svém působení v kauze Kirovles, kde figuroval se svým bratrem. A Západ také ví, že je žalován francouzskou firmou Yves Rocher, kterou měl podvodem obrat o miliony. Dobrý životopis pro »hrdinu našich dnů«. Je mi líto, že tohle všechno nevěděl pan Josep Borrell, vyslanec EK, když letěl do Moskvy. Mohl si ušetřit ostudu, tedy další, už jich bylo několik…

Že by si našel čas prezident Biden? Nevím, má dost přemýšlení, jak urovnat maléry svého synka, ještě z doby prezidentování Petra Porošenka. Takže nabízí se zostřit konflikt na východní Ukrajině! Pravý moment. Rusko nenecháme na pokoji (to ani v Náhorním Karabachu) a na Donbasu jsme slíbili přeci pomoc. No a záložní problém, který přece jen tupí vnímání domácích problémů, je tu.

Bělorusko. Tak nová hokejová hala stojí, Bělorusové už jednou prokázali, že takovou akci umí organizovat. Srpnové demonstrace a následné zákroky silových složek (bohužel mnohdy zjevně neadekvátní) přivedly k tomu, že světový šampionát se bude hrát jen v Rize. Škoda. Pro diváky, pro sport.

Rusko chtějí k obrazu svému

A tady narážíme na jméno Petry Procházkové, která až bondovsky líčí nelegální překročení hranic Běloruska a očitá svědectví z Minsku. No, doufám, že překračovala nelegálně hranici z polské strany. Z té ukrajinské je dosud část území Běloruska stále nebezpečně radioaktivní. Není bez zajímavosti, že většinu finanční pomoci od mezinárodního společenství spolkla Ukrajina (kde sice atomová elektrárna stojí), ale největší zamoření a škody utrpělo Bělorusko. První, kdo podal pomocnou ruku, bylo Japonsko. O spoustu let později se situace otočí – Japonci tehdy netušili, že je čeká Fukušima.

Ale zpět ke zpravodajce Petře Procházkové. Nelze jí než závidět její »svazáckou jiskru v oku« a vybroušený »cit pro objektivitu«. Na přecházení linie fronty je jako stvořena, má zkušenosti, a to bohaté, z čečenské války, kde jsme se setkali. Každý na jiné straně…

Další z galerie »rusofilů« je paní Petruška Šustrová. Občas zvána do pořadů ČT. Ale ani ona už neuměla zakrýt zklamání z neúspěchu rozvalu Běloruska a »nakousnutí« Ruska. Není třeba ani zapomínat na stále »zaparkovanou«, ale čekající paní Svjatlanu Cichanouskou…

Co spojuje všechny tyto pány a paní, a o tom je třeba se vážně zamyslet, že v postsovětském prostoru vyrostla nová mládež, v dostatku, se všemi hříchy 90. let, kde je nutno připustit, že je korupce, i když pronásledována (otázka, zda dostatečně), kde se rozevírají sociální nůžky. Sázka na »přepsání dějin« a manipulativnost mladých je výzvou i varováním pro nás.

Výše uvedené dámy a pánové mi odpustí, ale oni Rusku nerozumí, respektive chtějí ho mít k obrazu svému. Mně se ten jejich obrázek ani zdaleka nelíbí. Smrdí peklem.

Tak tedy příště, co se podcenilo po roce 2000 ve světě a co nového u nás.

Jiří MAŠTÁLKA, lékař a bývalý europoslanec KSČM