Nad 120 lety Jana Švermy

Třiadvacátého března tomu bude 120 let od narození národního hrdiny Jana Švermy. Před půldruhým rokem, těstě před tím, než nás napadl koronavirus, jsem v souvislosti s výročím jeho smrti položil kytičku na jeho hrob. Pak v jeho rodném Mnichově Hradišti jsem se společně s účastníky pietní slavnosti zamýšlel nad jeho odkazem. Možná, že jsem byl příliš osobní, možná až sentimentální, ale ti, co seděli v sále mnichovohradišťského kulturního domu, přijali mé zamyšlení s pochopením.

Pro nás novináře minulého režimu byl Šverma pojem. Šéfredaktor Rudého práva, všestranně vzdělaný politik, hrdina z bojující Banské Bystrice, člověk, který vzhledem k postavení své rodiny v Mnichově Hradišti – tatínek byl známý advokát a jeden čas dokonce starosta města – se stal obráncem sociálních práv člověka, jediný poslanec, který zemřel za druhé světové války v bojových podmínkách.

Četl jsem několik jeho článků z období před Mnichovem. Věděl jsem o tom, že v době volby prezidenta republiky roku 1935 za jeho vedení komunisté podporovali Dr. Edvarda Beneše. Napomohli mu tak ke zvolení. Bylo to správné rozhodnutí, i když vedení Kominterny Švermu za to zkritizovalo. Postupoval, na rozdíl od vedení Internacionály, na základě domácích podmínek a situace, která nastala, podle mne správně.

Nebyl akademickým funkcionářem. To, o čem rozhodoval nebo rozhodnout měl, si ověřoval mezi lidmi. Nebyl zcela zdráv, a přesto se nikdy na své osobní problémy nevymlouval a tam, kde bylo potřeba, bychom ho našli vždy mezi lidmi. Tak bral i svou misi do revoluční Banské Bystrice, kam přijel jako delegát Slovanského výboru a zástupce moskevského vedení KSČ. Ani při odletu nebyl úplně zdravotně v pořádku. Gottwald však potřeboval vyslat někoho, kdo zvládne nepřehlednou situaci a dokáže poradit, a pokud bude třeba, i rozsoudit. Jeho projevy před zdejšími stranickými a povstaleckými orgány, před odboráři v Podbrezové, přesně odhalovaly problémy oné doby, onoho okamžiku. Nezestárly a staly se i poučením pro budoucnost.

Na onom mnichovohradišťském shromáždění jsem vyjádřil svou úctu k osobě Jana Švermy. Mělo to i svůj konkrétní důvod. Jan Šverma, ač měl horečku, odmítl odlet posledním letadlem ze Sliače do Moskvy s tím, že nemůže opustit ty, s nimiž sdílel boj o svobodné povstalecké území, tu enklávu Československé republiky, která se v době povstání ocitla v »nacistickém moři« a dokázala zadržet tisíce nacistických vojáků, včetně hrdlořezů z SS, na několik týdnů. Tím napomoci osvoboditelům.

Ano, nemohl opustit ty živé bojovníky, kteří se nevzdali a šli do hor, aby dál bojovali s nacisty. Přitom šlo doslova o život. Kolik takových vůdců by udělalo totéž? Jeho heslo: Nemohl bych se jim podívat do očí, zavazovalo. A tak stoupal do hor jako jeden z těch, kteří tak přecházeli na jiný způsob boje s nenáviděným nacismem. Stálo ho to nakonec život. Pomník po válce postavený pod Chabencem, na místě, kde ho našli jeho druzi, když se pro něho vraceli z místa dalšího tábořiště v horách, dodnes připomíná Švermovu velikost.

Po válce se uskutečnil jeho druhý pohřeb. Tentokrát státní. Pohřben byl v rodinné hrobce v Mnichově Hradišti.

S úctou jsem se tehdy poklonil místu posledního odpočinku Jana Švermy v jeho rodném městě. A znovu mně proběhl před očima film o jeho slovech – »Nemohl bych se jim podívat do očí« – která svědčila o tom, jak si vážil druhých, s nimiž stál v přední řadě boje za sociální rovnost či za demokracii a svobodu. Byl jeden z nich. Jeden z těch bojujících pod Chabencem a předtím za Mostecké stávky, v povstalecké Banské Bystrici i třeba při protiválečných demonstracích před Mnichovem, v Paříži, kde vedl po Mnichovu stranickou kancelář, i v Moskvě, kde psal komentáře vysílané domů, jež povzbudily národního ducha a dodávaly naději.

Proto na Jana Švermu nelze zapomenout.

Jaroslav KOJZAR