Ömer Faruk Gergerlioglu. FOTO - Wikimedia commons

Zatčení v parlamentu

Turecká policie zadržela prominentního člena opoziční prokurdské Lidově demokratické strany (HDP), který několik dnů odmítal odejít z parlamentu.

Ömer Faruk Gergerlioglu odmítl opustit parlament, když byl ve středu zbaven poslaneckého mandátu a imunity. Zástupci HDP uvedli, že tohoto zákonodárce přišla zadržet asi stovka policistů. Udělali to, když se Gergerlioglu omýval před ranní modlitbou. Gergerlioglu, který v minulosti stál v čele jedné lidskoprávní organizace, odhalil několik případů porušování lidských práv v Turecku. Týkalo se to třeba postupu policie při prohlídkách zadržených. V roce 2018 byl obviněn a o dva roky později odsouzen ke dvěma a půl roku odnětí svobody kvůli šíření teroristické propagandy. Stalo se to poté, co v roce 2016 na Twitteru sdílel článek o výzvě zakázané Kurdské strany pracujících (PKK) k míru. Odvolací soud rozsudek potvrdil s tím, že Gergerlioglu svým jednáním PKK legitimizoval. U článku byl snímek ozbrojených bojovníků. Turecko, EU i USA tvrdí, že separatistická PKK je teroristickou organizací.

Prokuratura před několika dny podala žádost o zákaz aktivit HDP a žádá pětiletý zákaz účasti v politice pro 687 členů strany. Podle žalobců neexistuje rozdíl mezi HDP a PKK, což představitelé Lidově demokratické strany odmítají. Obvinění považují za politicky motivované.

(ava, čtk)