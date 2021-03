Ilustrační FOTO - Pixabay

Tisíce lidí znovu proti Netanjahuovi

Před sídlem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua (71) v sobotu, jen tři dny před volbami do parlamentu, opět demonstrovaly tisíce lidí, podle kterých by měl šéf vlády kvůli svým korupčním kauzám rezignovat. Izraelská média odhadla, že do dalšího z řady protestů, které se konají už téměř rok, se zapojilo kolem 20 000 lidí.

Izrael čekají zítra další volby do parlamentu, už čtvrté za poslední dva roky. Premiér a jeho strana Likud jsou v hlasování favority, většinovou podporu ale podle průzkumů nejspíš strana nezíská. Už předchozí troje parlamentní volby v letech 2019 a 2020 skončily těsně a naposledy utvořil Netanjahu koaliční vládu, která se ale loni koncem roku rozpadla.

Demonstrantů s bubny, vlajkami a transparenty tentokrát bylo v ulicích Jeruzaléma více než při předchozích protestech. Podle deníku Times of Israel to bylo 20 tisíc lidí, nejvíce za posledních několik měsíců. Protesty proti Netanjahuovi se konají pravidelně už devátý měsíc, a to v souvislosti s jeho obviněním z korupce. Soud, v němž je Netanjahu obžalován z korupce, podvodu a zneužití důvěry, začal loni v květnu. Je to poprvé, co v Izraeli před soudem stanul jako obžalovaný premiér v úřadu. Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií, policie a soudů.

Zítra proběhnou čtvrté parlamentní volby od jara 2019, druhé za pandemie a desáté, v nichž vede Netanjahu svůj Likud do izraelského parlamentu. Pokud se opět postaví do čela příští vlády, bude to pro něj už 12. rok po sobě. Stejně jako v minulých případech, ani teď nemá pravicový Likud dost partnerů, s nimiž bude schopen sestavit stabilní vládu s většinou ve 120členném Knesetu. V průzkumech si Likud vede nejlépe, stejně jako před předchozími volbami - může získat kolem čtvrtiny mandátů. Hned za ním ale končí centristé z Ješ Atidu (Budoucnost existuje) Jaira Lapida, kteří mohou mít až 20 mandátů, avšak spoluúčast ve vládě s Netanjahuem vylučují. Stejně je rozhodnuta pravicová Nová naděje Gideona Saara, odpadlíka od Likudu, jež může mít 10 mandátů. Zřejmými spojenci Likudu jsou náboženské strany Šas, Jednotný judaismu tóry a Náboženská sionistická strana, což na většinu stačit nebude. Chce-li ale Netanjahu dosáhnout odkladu svého soudního procesu, či dokonce jeho zrušení, musí u moci zůstat.

(ava, čtk)