Stát podcenil přípravy na krize

Chaos a značné rozdíly v ceně i kvalitě provázely státní nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na začátku epidemie COVID-19. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Zmatky v nákupech byly podle něj vyvolány i tím, že ministerstva zdravotnictví a vnitra nespolupracovala. Resorty s výtkami NKÚ nesouhlasí.

Kontroloři ministerstvu zdravotnictví vytkli také to, že od roku 2011 až do začátku epidemie loni na jaře neaktualizovalo Pandemický plán ČR. Za stejnou dobu se také neměnily ani státní pohotovostní zásoby ochranných pomůcek a materiálu. Na konci roku 2019 tak bylo ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR) k dispozici jen 10 000 respirátorů a státní fakultní nemocnice měly respirátorů FFP3 asi 5500. To jim stačilo podle NKÚ jen pro pětinu odborného personálu na několik hodin.

V krátké době pak musel stát nakoupit miliony roušek, respirátorů, rukavic a brýlí nebo testů na koronavirus. Od 1. ledna do 31. srpna 2020 za pomůcky a materiál ministerstva zdravotnictví a vnitra zaplatila podle NKÚ 8,5 miliardy korun včetně dopravy a souvisejících služeb. Vnitro pak například nakupovalo respirátory FFP3 za ceny od 60 do 422 korun za kus. Ministerstvo zdravotnictví dokonce kupovalo i respirátory nižší třídy FFP2 až za 777 korun za kus. »Výsledky kontroly ukázaly, že stát podcenil přípravy na krize a na problémy při jejich zvládání. Cílem naší kontroly je poučit se,« sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala.

Marková: Nouzový stav byl zneužíván

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková s výtkami NKÚ souhlasí. Zjištění kontrolorů podle ní v podstatě koresponduje s tím, na co komunisté od jara upozorňovali. »Jenom prostým porovnáním toho, jak a za kolik ministerstva nakupovala, kdy zdravotnictví nakupovalo dráž než vnitro, a to ve stejnou dobu, to znamená za stejných podmínek, budí dojem, že nákupy v nouzovém stavu přispěly k tomu, že se nakupovalo chaoticky, že se nenakupovalo podle cen, ale od různých firem, které vznikaly ad hoc, které neměly žádnou minulost, a NKÚ tak svými závěry jenom potvrdil to, co jsme opakovaně říkali,« řekla Marková našemu listu. Přesto se podle ní nic nestalo a situace se opakovala i později při nákupech testů. »Opět se nakupovalo v nouzovém stavu, opět přes firmy bez minulosti a v podstatě se opakuje situace z jara. V tuto chvíli však už ČR měla být připravena, takže to budí dojem, že nouzový stav byl v této věci spíše zneužíván než využíván,« míní Marková.

Hamáček: Resort musel kupovat co nejrychleji

Resorty s výtkami NKÚ nesouhlasí. Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) resort musel koupit pomůcky co nejrychleji. Nákupů se podle něj vnitro ujalo, protože ministerstvo zdravotnictví to samo nezvládalo. »Ministerstvo vnitra bylo na jaře 2020 vedeno jednou jedinou snahou – zajistit co nejrychleji co nejkvalitnější ochranné osobní pomůcky, kterých byl po celém světě enormní nedostatek,« uvedl Hamáček. »Kdyby se ministerstvo řídilo striktně formalistickými postupy doporučovanými NKÚ, nebylo by s největší pravděpodobností schopné vyřešit v tak krátkém čase kritický nedostatek OOP (osobních ochranných prostředků) na začátku pandemie se všemi důsledky pro zdraví a životy občanů ČR, zejména zdravotníků,« doplnil.

Vysoké rozdíly v jednotkových cenách pomůcek se ale podle NKÚ objevovaly i v době, kdy se již situace kolem nákupů ve světě uklidňovala. »Nákupy ministerstva zdravotnictví i ministerstva vnitra poznamenala nejen časová tíseň a nedostatek OOP a ZP na domácím i globálním trhu, ale také existence dvou samostatných týmů, které navzájem nespolupracovaly. To vedlo k oslabení pozice státu při vyjednávání o cenách a k nižší transparentnosti nákupů,« sdělila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

Hamáček vytýká NKÚ, že srovnává pomůcky různé kvality. »Tím vzniká falešný dojem, že v cenách pořízeného zboží byly výrazné rozdíly,« sdělil. Jako příklad ale uvádí jen roušky. Podle NKÚ ale byly vysoké rozdíly v cenách také u respirátorů, u nichž je kvalita daná jejich třídou. Třeba respirátory nejnižší třídy FFP1, které chrání hlavně před prachem a používají se třeba ve stavebnictví, kupovalo vnitro za ceny od 12 do 212 Kč za kus a zdravotnictví až za 350 Kč za kus.

Vojtěch: ČR situaci zvládla dobře

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nález NKÚ uvedlo, že nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu loni na začátku epidemie musely být rychlé, ale přesto byly transparentní. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl České televizi, že neselhal a že ČR situaci zvládla dobře.

»Musíme si uvědomit, a NKÚ to ve svém nálezu nijak nezohledňuje, že tehdy byla situace naprosto bezprecedentní a krizová, byl globální nedostatek ochranných prostředků a my jsme se snažili ty prostředky za každou cenu získat pro naše zdravotníky, abychom je ochránili.

Není to tak, že bychom to nezvládali,« řekl Vojtěch. Na začátku se podle něj ceny často denně měnily o stovky procent.

»K procesu nákupu lze uvést, že i přes extrémně náročné a do té doby nepoznané podmínky nákupní tým vedl od počátku své činnosti transparentní, doložitelnou a řádnou evidenci obchodních případů,« sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Babiš: V NKÚ objevili Ameriku

Premiér Andrej Babiš (ANO) pochybení resortů odmítl. Příchod pandemie koronaviru podle něj nikdo neočekával a situaci podcenily všechny státy. V NKÚ podle Babiše »objevili Ameriku«.

»Pokud přišla pandemie, kterou nikdo neočekával, a všechny státy světa začaly nakupovat ochranné prostředky, tak logicky nikdo na to nemohl být připravený,« uvedl Babiš. Podle premiéra se v tomto období nakupovalo, co bylo »na stole«.

Podle Markové by takové vysvětlení mohlo být bráno jako omluva v úplně nejranější fázi epidemie. »Ale to, že se v tom pokračovalo, je věc, kterou nelze akceptovat. Poučení z nálezu NKÚ by mělo být, že nebudeme dále zneužívat nouzového stavu k tomu, že budeme nakupovat netransparentně a ve prospěch určitých firem,« dodala. To se však podle ní neděje, což dokládá nákup testů. »Vláda se nepoučila z první fáze, stejně chaoticky, stejně nepřipraveně a stejně ‚podezřele‘ nakupuje i testy, které opět vzbuzují pochybnosti ohledně kvality, a zase od firem, které nemají žádnou minulost, a to je věc, která stojí za pozornost. Pokud skutečně došlo k tomu, že někdo nakupoval draho, nekvalitně a netransparentně, tak by z toho měly být vyvozeny důsledky,« míní Marková.

