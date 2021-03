Ilustrační FOTO - Pixabay

Válka v Jemenu znovu v plné síle

Válka v Jemenu je znovu v plné síle a tamní humanitární situace se zhoršuje. V Radě bezpečnosti OSN to před týdnem konstatovali zvláštní zmocněnec OSN pro Jemen Martin Martin Griffiths a šéf humanitárních operací OSN Mark Lowcock.

Jemenská válka začala v roce 2014 a Griffiths prohlásil, že se v posledním období dramaticky zhoršila a ohrožuje miliony civilistů.

»V Jemenu se otevírají nové bojové fronty, přibývá bojů v provinciích Hadždža, Táizz a Hudajdá. Válka se vrátila v plné síle,« řekl Griffiths.

Šíitští povstalci, kteří začali bojovat proti vládě, tvrdí, že chtějí porazit zkorumpovaný systém. Na jejich straně stojí Írán, sunnitská arabská koalice vedená Saúdskou Arábií podporuje vládu.

Biden vs. velvyslankyně

Americký prezident Joe Biden chce, aby byla jemenská válka ukončena. Jmenoval speciálního zmocněnce pro Jemen Tima Lenderkinga, který nedávno řekl, že existuje rozumný plán příměří. »Zabíjení a násilí musí skončit. Vyzýváme Húsíje (povstalce), aby přistoupili na okamžité, úplné a celostátní příměří a ukončili všechny útoky,« hřměla jednostranně v Radě bezpečnosti americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Biden si přitom uvědomuje, že problém je oboustranný a požaduje zastavení dodávek zbraní Saúdské Arábii.

OSN situaci v Jemenu označuje za nejhorší světovou humanitární krizi. Pomoc tam potřebuje 80 % obyvatelstva, vážnou podvýživou trpí 400 000 dětí ve věku do pěti let. Většina potravin se do Jemenu dováží a import byl vlivem bojů vážně narušen. Griffiths podle ČTK řekl, že je třeba prosadit příměří, zprovoznit letiště v Saná a umožnit dovoz pohonných hmot a dalšího zboží přes přístavy v Hudajdě.

(rom)