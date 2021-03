Rozhovor s Janine Wisslerovou, novou spolupředsedkyní Die Linke.

»Nestačí, aby Die Linke. vládla«

Spolu se Susanne Hennig-Wellsowovou se Janine Wisslerová ujala vedení Die Linke. V rozhovoru s www.ntv.de Hesenka vysvětluje, jak si představuje socialistické Německo - a to, co se naposledy u její strany nepovedlo. Zajímavé interview pro vás přeložil náš stálý spolupracovník.

Die Linke. požaduje bezplatnou licenci na očkovací látky proti koronaviru. Měli bychom již dnes tolik účinných očkovacích látek, kdyby jejich složitý vývoj neprobíhal s vyhlídkou na úžasné zisky?

Ano, myslím, že už ano. Do výzkumu a vývoje očkovacích látek odtekly miliardy eur z daňových zdrojů, jen na samotný Biontech 375 milionů. Nyní je třeba urychlit výrobu očkovacích látek, protože se zdá, že trh se tím neřídí. Nevíme, jak dlouho bude očkovací ochrana trvat a jak dlouho bude trvat solidarita s jižním světem a dalšími méně bohatými zeměmi, než budou v následujících letech vytvořeny potřebné výrobní kapacity.

Měl by stát v případě potřeby omezit zisky výrobních společností?

Jde o záchranu lidských životů, tady stát zasáhnout musí. To se týká i dalších léčitelných onemocnění, kde jsou účinné léky pod patentovou ochranou. Pokud existují účinné léky a vakcíny proti chorobám, jejich používání nesmí selhat na tom, že výroba není lukrativní, že zisky nejsou dost vysoké nebo že patenty brání v léčbě chudších lidí.

Farmaceutické koncerny jednají nemorálně?

Nechci o tom diskutovat na morální úrovni. Je to koneckonců systémová otázka. Pro vedoucí a managery budou vždy prioritou zájmy jejich společností a jejich akcionářů. Politika a stát jsou odpovědné za to, že některé oblasti jsou ponechány logice zisku a trhu. Hlavní prioritou je obecné blaho.

V rámci vaší strany jste byla členkou skupiny Marx21, která byla popsána jako trockistická…

Nikdy jsem se neoznačovala za trockistku. Jsem socialistka. Pro mě socialismus znamená demokratickou společnost, v níž mohou všichni žít důstojně, jež není určována ziskem, ale ochranou lidského života a kvality života, přírodních zdrojů a mírového soužití.

Sahra Wagenknechtová jednou obvinila Die Linke. z toho, že místo aby se soustředila na zájmy voličů, ztrácí se v akademických debatách. Jak vysvětlíte (třeba) rozvedené ošetřovatelce, proč by měla volit socialistku?

Rozvedená ošetřovatelka (zdravotní sestra) je dobrý příklad. Protože péčí se dá v Německu vydělat spousta peněz, pokud nejste pečovatel. Na druhé straně, pečovatelské společnosti vydělávají dobře na úkor svých zaměstnanců, včetně mnoha žen. Znám ošetřovatelky, které po své směně stále pracují v ambulantní péči, protože jinak přes měsíc nevyjdou, zejména svobodní rodiče. V této profesi nelze pracovat ve více než 60 letech (věku) a hrozí, že důchody v 67 letech se přiměřeně odrazí. Mnoho seniorek se proto bojí stáří. Kritika kapitalismu zde bude velmi konkrétní.

Existují v Německu proletariát a vládnoucí třída?

Německo je třídní společnost, což je patrné i z krize s koronavirem. O tom, jakou máte šanci na vzdělání, rozhodují rodinné podmínky, ve kterých se narodíte. V Německu má z celkového množství majetku 10 % obyvatel více než dvě třetiny populace. V loňském roce bylo v Německu 58 000 nových milionářů. Oxfam říká, že ošetřovatelka musí pracovat 156 let, aby se dostala k průměrnému ročnímu platu člena představenstva (firmy) Dax. Co to má společného se spravedlností?

Navzdory těmto okolnostem Die Linke. v průzkumech klesá…

V průzkumech jsme stabilní, ale nevyužíváme svůj potenciál. Musíme dosáhnout toho, aby nás mnohem větší počet lidí vnímal jako sílu, která reprezentuje jejich zájmy a která strká prst do rány, ať už se jedná o chyby v systému zdravotnictví, sociální spravedlnost, rasovou diskriminaci nebo o bytový trh.

Co chcete dělat lépe, až vy a Susanne Hennig-Wellsowová převezmete kormidlo?

Jako strana musíme energičtěji upřednostňovat problémy, na kterých se shodujeme. V posledních letech jsme v tom moc úspěšní nebyli. A musíme se obracet víc k lidem, jít mezi uklízečky bojující za lepší podmínky, nebo mezi pracující v průmyslu usilující o to, aby si udrželi práci, být s Fridays for Future nebo s demonstracemi Black Lives Matter (ekologické Pátky pro budoucnost kolem Grety Thunbergové nebo Na černošských životech záleží - pozn. překladatele).

Ale chtějí lidé v nejisté situaci vůbec jiný společenský systém? Nebo chtějí jen žít, cestovat a spotřebovávat stejně jako ostatní?

Lidé se dnes už většinou nezabývají získáváním jiného společenského systému. Chcete-li však zabránit tomu, aby se propast mezi bohatými a chudými ještě více zvětšovala, chcete-li, aby všichni měli stejnou šanci získat vzdělání, kulturu a zdravotní péči, aby se nikdo nemusel obávat placení nájmu, pak v konečném důsledku musíte hovořit o změně systému.

Nedokážeme vyřešit ani klimatickou krizi beze změn majetkových a mocenských vztahů, neboť korporace nezbytné změny v elektrické energii a dopravě zablokují. Totéž platí v lékařském sektoru; soukromé nemocniční společnosti vyplácejí velké dividendy třetím stranám, zatímco lékaři a nemocniční personál zodpovědný za jejich výdělky jsou obrovsky přetíženi…

Die Linke. spoluvládne v Durynsku a v Berlíně. Vede účast vlády na změně systému, nebo nakonec legitimizuje stávající poměry?

To je vzrušující otázka. Pokud Die Linke. někde vládne, tak to ještě není změna systému. Změny vždy vyžadují společenský tlak. V Berlíně to prožíváme se zastropováním výše nájmů. Došlo k zásahu do trhu, v rozporu se zájmy velkých realitních společností ve prospěch zájmu nájemníků. Žádné takové změny by nebyly možné bez tlaku nájemnických iniciativ a protestů.

Takže by Die Linke. měla usilovat o větší zapojení do vlády?

Záleží na obsahu. Chceme něco změnit. Nestačí, aby Die Linke. někde vládla. Velkých úspěchů bylo vždy dosaženo pohyby zdola, ať už to bylo volební právo žen, osmihodinový pracovní den, ukončení jaderné energie, manželství stejného pohlaví. Nepravosti jsou na pořadu jednání teprve tehdy, když je na ně vyvíjen tlak ze strany společnosti, a moc koncernů nelze zlomit pouhou účastí ve vládě.

Zelení chtějí úřad spolkového kancléře, vedoucí představitelé SPD chtějí »pokrokové spojenectví«. Obě strany chtějí překonat Hartz IV (aktuální verze doporučení k reformám německého trhu práce – pozn. red.). Ale vy se díváte na svazek ve trojkoalici skepticky?

Jsem ráda, že si SPD uvědomuje, že Hartz-IV byla sociálněpolitická špína a že to chce změnit. Pokud se naskytne odpovídající většina, musíme diskutovat o otázce obsahu účasti vlády.

Bavorský ministerský předseda Markus Söder řekl ve svém projevu na Popeleční středu, že se stal hlavním cílem celé soudní a konspirační scény kvůli politice s koronavirem. Již delší dobu je terčem pravicových extremistů, obdržel výhružky smrtí od NSU 2-0. Co radíte panu Söderovi?

Jsem solidární s každým, kdo se stane obětí pravicových hrozeb. Neměli bychom ale zapomínat, že právě politici CSU přispěli v posledních letech svými prohlášeními k otravě sociálního klimatu a k rozkvětu pravice. Většina lidí, kteří jsou denně terčem pravicových a rasistických útoků, jsou lidé, kteří nejsou prominentní a stávají se oběťmi nepřátelství, každodenního rasismu, násilí a strukturální diskriminace kvůli svému neněmeckému jménu, barvě kůže nebo náboženství.

Máte tedy rady pro pana Södera?

Mohu jen dát panu Söderovi radu, že jeho orgány musí důsledně odzbrojit pravicovou scénu, vyjasnit právní sítě a podpořit projekty občanské společnosti zaměřené na boj proti extremismu v oblasti práva. A také se ministerští předsedové mohou postavit do cesty nacistickým výtvorům.

Doufáte, že v Unii (CSU) dojde k přehodnocení, že považuje levicový a pravicový extremismus za stejně nebezpečný?

Nebezpečí vychází zprava. Od roku 1990 zemřelo v Německu více než 200 lidí v důsledku pravicového násilí. S ohledem na německé dějiny je srovnávání pravice a levice nebezpečné.

Sebastian HULD, ntv.de, 21. února 2021

Překlad Vladimír SEDLÁČEK