Kéž bych se mýlil!

Poslední dny nám vynahradily jaro, které přichází zatím jen kalendářně. První šok jsme prožili v podobě rozhovoru s americkým prezidentem, který napadl prezidenta Putina ostudným způsobem, označiv ho za zabijáka. Sám byl v nedbalkách a byli zaskočeni i členové jeho poradnímu týmu.

Evidentní je, že přání pevného zdraví Bidenovi je plně namístě.

Špatná zpráva pro nás, občany zbytku světa, je, že Biden si jen s těžkostmi vybavuje, kdo vlastně je prezidentem USA a náčelníkem Pentagonu. Strach jde z toho, že jsou to lidé, kteří krom jiného mají co dělat i s tzv. červeným kufříkem pro odpálení jaderných zbraní. Člověk se nemůže zbavit dojmu, zda se Země zrychlenými tempy neblíží ke katastrofě.

Čistě jako lékař–člověk vůbec nedovedu pochopit, že se na letišti vojenské základny nenašel ani jeden skutečný důstojník a Bidenovi nenabídl pomocnou ruku.

Dalším znepokojujícím faktem je průběh čínsko-amerických rozhovorů za účasti nejvyšších čínských představitelů a tajemníka prezidentovy administrativy pro zahraniční otázky Antony Blinkena. Neomalenost, brutalita, absence základních pravidel jednání s partnerem - to vše ukázalo pár prvních minut rozhovorů, které byly odvysílány dřív, než tisk byl na přání Američanů vyhoštěn z místnosti rozhovorů. A to dělají lidé, kteří se tak »rvou za transparentnost« v celém světě.

Člověka až mrazí, s čím přijede americká delegace na jednání do EU.

Jistě najdou takové představitele, kteří kromě přikyvování se »zlomí v předklonu« před váženým hostem z USA. Nepochybně k těm příkladným bude patřit i ministr zahraničních věcí České republiky Petříček - jako vždy. Bezpáteřný člověk ohne se lehce!

Pandemie jistě bude jedním z témat. Myslím ale, že neprohádám, když řeknu, že to hlavní bude zastavit plynovod Nordstream 2. A více peněz do výzbroje NATO, více sankcí, bla bla bla…

Co kdyby už raději začali společně přemýšlet, jak udělat Evropu a svět SKUTEČNĚ bezpečnější. Například postupným rozvolněním, až zrušením NATO, odpoutáním vojsk bloku, navrácením a posílením vzájemné důvěry mezi státy….

Ale na to není Joe Biden připraven ani v nepřímém, natož pak v přímém rozhovoru s V. V. Putinem. A Bidenovi »loutkáři« by šli do vývrtky… Takže mu to raději nedovolí.

Ech, kéž bych se mýlil!

Jiří MAŠTÁLKA