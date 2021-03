Za vším hledat rasismus?

Smířit se s porážkou je těžké. Chápu to. Proto raději se vyhýbám soutěžím, na něž jsem měl, nebo stále mám schopnosti. Neumím prohrávat. Jsou ovšem soutěživé typy lidí. Ti střetnutí přímo vyhledávají, a nemyslím tím střetnutí na pěsti. Jen soutěživost, snahu vítězit, být nejlepším. Ti ovšem by měli umět také i prohrávat, i když každá porážka je těžká. A nemám na mysli jen sport.

Ale zůstaňme dnes u sportu. U fotbalového střetnutí Glasgow Rangers – Slavia Praha. Dopadlo jinak, než předpokládali domácí. Už se viděli v dalším kole Evropské ligy. Utkání se jim však nepovedlo, byli horší, což potvrdil i výsledek. Už v průběhu zápasu pochopili, že narazili na momentálně lepšího soupeře. Proto tvrdost jejich hry byla za hranicí únosnosti. Zvláště pak zásah na brankáře – ten si ovšem lze vyložit jako herní nasazení – a kopání do ležícího hráče Slavie – to už si nasazením vyložit nelze. Nedivme se, že i hráčům Slavie »ujely nervy« a došlo ke zbytečné strkanici, kde padly tvrdé výrazy.

A jsme u dnes frekventovaného slova: rasismus. Prý bylo vysloveno jedním slavistickým hráčem. Možná. Šetření ukáže. Pokud šlo skutečně o rasový podtext vyslovené věty, je to odsouzeníhodné. Jenže mohlo jít i o frustraci z porážky.

V poslední době se obvinění z rasismu stává »kladivem na čarodějnice«. Černé, bílé, žluté. Bývá oprávněné, ale i neoprávněné. Může se totiž i hodit. Zvláště, když svůj problém dokáže přehodit na druhého. Chápu, že ve Spojených státech pomník generála Leea musel být stržen, byl představitelem otrokářského režimu, jsem pro odsouzení, ať již slovní či právní, prostě za podpásové urážky lidí jiné pleti. Rasismus jako takový beru za důsledek kolonialismu. Existuje však i další pohled. Zneužívání rasismu k vlastním cílům a třeba i jako omluvení z porážky. To bychom neměli tolerovat. Zda slávistický hráč urazil, nevím, zda glasgowští hráči, kteří se nechovali při hře právě vzorně, ho zneužili jako důsledek nečekané porážky, také nevím. Vím jen to, že bychom nejen neměli urážet ve jménu třeba svobody slova, ani dehonestujících výrazů používat pro svůj, byť třeba zdánlivý prospěch. A tak ponížit protivníka. To platí obecně. Nejen ve sportu.

Jaroslav KOJZAR