Podle sebe soudím tebe

Abychom ovšem byli přesní, Vladimir Putin se vyjádřil, když reagoval na slova prezidenta Bidena, o tom, že je »zabiják«, slovy: »V jiném člověku vždy vidíme své vlastní kvality a myslíme si, že je stejný jako my.« V sobotu brzy po ránu jsme je mohli ještě přečíst na serveru Seznam, pak rychle z nabídky článek zmizel. Odpověď ruského prezidenta byla totiž naprosto přesná a šéfové Seznamu se začali bát.

Prý, jak jsme se dále dozvěděli, podobná slova kdysi použil i Barack Obama, prezident, který slíbil, že omezí války, ale dál válčil, i když kvůli svému slibu neválčit dostal Nobelovu cenu míru. Kdo tedy byl a je »zabiják«? Ten, kdo nerozpoutává války, anebo ten, jehož vojáci se stále pletou do záležitostí jiných? Kdo má své vojáky rozmístěny po celém světě a jsou připraveni vstoupit do kterékoli země, aby její nerostné bohatství směřovalo podle potřeb všemocného amerického kapitálu, anebo ten, kdo základny k ovládnutí světa ve všech mořích a kontinentech nemá a ani se nepokouší je zřídit? Ano, dokonce i v mezinárodních vztazích platí ono známé: Chyťte zloděje, když ten, kdo to volá, je sám zloděj.

Banální záminka stačí rozpoutat světovou nedůvěru, zvláště jestliže ji vysloví americký prezident. A může způsobit problémy, neřku-li katastrofu. Zvláště, když první muž Spojených států neví, o čem mluví. Důvod pro ona slova snad totiž vymysleli školáci v americkém Burbanku anebo Las Vegas, městu, kde hra a pohádky jsou součástí image. Jestliže totiž by Rusko dokázalo ovlivnit volby v USA, pak zvláštní služby Spojených států by měly být rozpuštěny kvůli své neschopnosti.

Musím se také zeptat: Koho vlastně Putin zabil, když je »zabiják«? Kde má Joe Biden ty mrtvé? Svět naopak ví, že mnoho mrtvých zůstalo po akcích amerických vojáků, a to nejen v Srbsku, ale i v Iráku, Libyi a na mnoha dalších místech naší planety. Jenže »svět« mlčí. Jeho národní představitelé mají strach. O sebe a své postavení. Amerika se totiž umí mstít. Někdy otevřeně, jindy oklikou nebo podpásově, a někdy dokonce jde o život. Ovšem vím, že vůbec nejde o Ameriku, ale o globalizovaný kapitál. Toho se dotknout nesmí nikdo. Protože »to je zločin, a ten se musí trestat«. A Biden? Je jen prodlouženou rukou tohoto kapitálu a musí hájit jeho zájmy. Jen jeho rétorika mně cosi připomíná. Ale to bych se musel vrátit o mnoho let zpět…

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice