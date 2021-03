Svět (i fotbal) plný násilí

Sice neprožíváme momentálně žádnou světovou válku (naštěstí), přesto na planetě není klid. Své by mohli vyprávět v Jemenu, v Sýrii, v Afghánistánu, v Iráku, na Donbase, leckde na černém kontinentu, ale i jinde. Není to tedy jako ve starověku, ve středověku, novověku či ve 20. století, století zdaleka nejen dvou světových válek a války studené, přesto není co slavit! Násilí je i na začátku třetí dekády 21. století všudypřítomné, tj. i tam, kde se (lokálně) neválčí.

Ba co hůř, násilí je všudypřítomné v hlavách podle všeho stále zřetelné většiny obyvatel téhle modré planety, bez ohledu na to, jak se celkový počet populace neustále navyšuje. Ano, píšu o domácím násilí, násilí ve školách, na filmovém plátně nebo násilí při sportovních kláních (jakkoli právě tady na rozdíl od starověku naštěstí programově nejde o to žít, či být zabit). Ale co není…

Pravda, jatka, která předvedli minulý týden hráči Glasgow Rangers v osmifinále Evropské ligy proti pražským sešívaným, to už jsme na zeleném pažitu při mezinárodních kláních relativně dlouho neviděli. Je však evidentní, že to byla spíš otázka náhody než nějakého převládajícího pozitivního trendu. Deník Sport včera udělal výčet podobných kriminálních zákroků, jaký musel přestát brankář Slavie Ondřej Kolář, a jsou rozprostřeny relativně pravidelně, bezpočet jich spadá i do současného milénia. A co je nejhorší, skotský klub ve čtvrtek nezůstal u jednoho takového likvidačního faulu, předvedl jich hned několik, včetně surového dohrávání po odpískání rozhodčího. A pak se snad ještě divili, že někomu ze slávistů ruplo v bedně a odplivl si od plic, tak ho po zápase v tunelu »za odměnu« za asistence trenéra Rangers zmlátili. A tentýž trenér, kdysi slavný fotbalista Steven Gerrard, pak cynicky prohlásí, že je na své hráče hrdý za to, co předvedli… A co myslíte, že bude následovat? Nějaká směšná pokuta pro trenéra, pro největší surovce možná stopka na pár zápasů a šlus.

Naopak, oběti toho všeho možná čeká trest ještě větší, protože si na ně ti násilníci, kteří se nenaučili prohrávat, takticky vymysleli obvinění z rasismu. Něco, co nejde prokázat, ale co v téhle době vždycky zaručeně zabere – natolik, aby se neřešila ubohá hra ani vyvádění agresorů… Však už se za hráče Rangers o víkendu postavili jejich největší městští rivalové z Celtiku. I když důkazy proti slávistickému obránci Kúdelovi nejsou. A na jeho straně je i mnohostranná logika věci. Proč by například soupeře označoval za opici, když má sám v multikulturním týmu půltucet spoluhráčů tmavé pleti, s nimiž hraje, trénuje, s nimiž kamarádí?! Takže, zamete UEFA násilí pod koberec, nebo aspoň někdo řekne tomu, co se prokázat dá, zřetelné DOST?!...

Roman JANOUCH