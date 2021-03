Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda požádá o 30 dní

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli opatřením proti šíření koronaviru o 30 dní. Rozhodla o tom na svém zasedání.

Nynější stav nouze vyhlášený kvůli epidemii končí 28. března. Ve Sněmovně vláda zatím podporu vyjednanou nemá. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce s opozicí o prodloužení jednat zítra.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) varoval před razantním uvolněním opatření. ČR by mělo podle něj využít toho, že opatření v posledních týdnech epidemii zpomalila. Věří, že se na prodloužení kabinet s poslanci dohodne.

ČR se podle něj nyní musí snažit co nejvíce uvolnit nemocnice, jejichž naplněnost zatím na pokles počtu nových potvrzených případů nemohla zareagovat. »Pokud budou počty nakažených nadále klesat, promítne se to do obsazenosti nemocnic,« věří Hamáček. Absolutní prioritou bude v případě dalšího zlepšování situace postupný návrat dětí do škol spojený s jejich testováním.

Nouzový stav v ČR platí nepřetržitě od loňského 5. října.

Po říjnovém vyhlášení nouzového stavu poslanci několikrát žádost vlády o jeho prodloužení podpořili. Menšinová vláda se přitom opírala o podporu KSČM. Poslední návrh na prodloužení nouzového stavu do 16. března ale Sněmovna nepodpořila, když vláda podmínky KSČM přestala plnit a podporu komunistů ztratila. Mimořádný stav tak měl skončit v polovině února, kabinet však na žádost hejtmanů vyhlásil navazující nouzový stav znovu. Podle řady právníků či 35 senátorů, kteří podali návrh na přezkum Ústavnímu soudu, se tak stalo v rozporu s ústavou. Poslanecká sněmovna tento nouzový stav odmítla prodloužit a zároveň vybídla kabinet, aby v případě potřeby vyhlásil nový. Vláda tak učinila 26. února.

Pokud by vláda se žádostí o prodloužení nouzového stavu neuspěla, má na rozdíl od minulosti možnost využít pandemického zákona, který jí dává o něco menší pravomoci než nouzový stav.

(ste)