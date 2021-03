Rozhovor s předsedkyní představenstva Bytového družstva Vašátkova na Praze 9 Petrou Hájkovou

Hledají řešení a zároveň inspirují

Dostal jsem tip, že právě Bytové družstvo Vašátkova by mohlo sloužit ostatním příkladem a být inspirací při řešení nelehkých problémů s nedostatkem bytů a současného bytového družstevnictví. Přiznám se, že jsem s ohledem na to, co jsem slyšel, očekával, že budu vést rozhovor spíše s razantním chlapem než křehkou ženou. Jak se to stalo, že jste v čele představenstva?

Já se zase přiznám bez mučení, že jsem o privatizaci a následném fungování bytového družstva měla jiné, snad i bezproblémové představy, a proto jsem na nabídku postavit se do čela nově vznikajícího družstva kývla. Brzy jsem poznala, že zas tak snadné to nebude.

Začalo to tím, že jsme horko těžko zvolili představenstvo a kontrolní komisi, ale jak se ukázalo, byl to jen titěrný problém. Ten velký, který bylo ihned zpočátku třeba řešit, byl ten, že nebyla zcela dokončena privatizace bytů a do našeho majetku nepřešlo všech 161 bytových jednotek, ale jen 118, přičemž 43 si ponechal Magistrát hlavního města Prahy, který se také stal jako právnická osoba, byť s jedním hlasem, členem bytového družstva.

Asi komplikace, že?

Zajisté, vždyť to zasáhlo bezprostředně do života mnoha lidí, kteří s privatizací počítali, a najednou nic. Museli jsme změnit i stanovy družstva. Radu a pomoc jsme hledali, kde se dalo, a ne vždy to bylo zadarmo. O vynaloženém úsilí ani nemluvím. Nikdo si neumí představit, kolik hodin jsme strávili na magistrátu při jednání s politiky jak z opozice, tak vládních stran. Nesčetněkrát jsem se vracela domů v noci nebo k ránu a někdy si říkala: Mám tohle zapotřebí?

Ale vzápětí jsem myšlenku odmítla. V jádru jsem bojovnice, tak to přece jen tak nevzdám.

Jak a v jakém stavu jste dům převzali?

Předně v horším stavu, než jsme předpokládali, a navíc nám město dosud nepředalo projektovou dokumentaci, což je komplikace především při jednání s firmami, které jsme si po výběrových řízeních objednali na nezbytnou rekonstrukci nebytových prostor. Navíc i zde jsme se při revitalizaci střetli s magistrátem jako družstevníkem, a to když jeho úředníci chtěli zahájit rekonstrukční práce ve svých 31 bytech ze 43, které jim patří, ale bez souhlasu představenstva bytového družstva, na základě odsouhlasených stanov a dalších dokumentů. Nakonec po průtazích došlo k dohodě.

Vidím, že se nenudíte…

Tak to rozhodně nikoliv. Ale snad se dá vše do pořádku a budeme moci v revitalizaci pokračovat. Minulý rok jsme začali s rekonstrukcí vnitřních prostor našich vchodů. Abychom šetřili na osvětlení vnitřních prostor, došlo k výměně klasických žárovek za ty s LED diodami s pohybovými čidly. Provedli jsme výměnu a modernizaci zvonků, zateplili stropy u vchodů, osadili stříšky nad vchody, měníme zámky s klíči za čipy a následně jsme nechali vymalovat. Vše tak říkajíc prokouklo.

Zbývá postavit přístřešek na popelnicové kontejnery. Díky instalovanému kamerovému systému lépe chráníme náš majetek před nenechavci a vandaly, a až se dořeší připojení na Pult centrální ochrany, budeme žít ještě bezpečněji.

To vše jste financovali z vlastních zdrojů, ale jak vím, chcete se pustit do zateplení domu a výměny oken, a to si vyžádá nemalé investice.

Ano, ale stát nám vrátil uhrazenou daň z nabytí, o kterou nám banka ponížila hypoteční úvěr, a my si vzali jiný úvěr s lepším úrokem ve výši vrácené daně. Ale na tak masivní investici, jako je zateplení a výměna oken, skutečně nemáme, a tak hledáme možnosti přijatelného financování bez toho, že bychom se museli na několik desetiletí zadlužit. Představenstvo si pohrává s několika myšlenkami.

Na co jste přišli a co myslíte, že by mohlo inspirovat další podobná družstva?

Cestu vidíme v přístavbě tří pater a následném prodeji bytů, navíc bytů sociálních a bezbariérových. Představenstvo si nechává zhotovit studii proveditelnosti a začali jsme jednat s kompetentními orgány a odborníky o možnosti realizace. Prodejem bytů bychom pak byli schopni splatit nejen náš hypoteční úvěr, ale jak již jsem řekla, i další investice, na které v současnosti nemáme.

Navíc, a teď nevím, abych to nezakřikla, můžeme přispět ke zlepšení kvality životního prostředí tím, že pro provoz domu začneme využívat solární energii, a to nejen na osvětlení a provoz výtahů, ale především na teplo a teplou vodu. Úspory by byly fantastické.

Nic nezakřiknete, klidně se s nápadem pochlubte ostatním, kteří podobně jako vy ekologicky uvažují.

Dobře, přemluvil jste mne. Prozradím, že jsme v tomto směru již začali jednat s odborníky z pražské firmy Revital Group, kteří už mají v tomto oboru zkušenosti a jsou ochotni se s námi o ně podělit. Je to zatím vize a běh na dlouhou trať, ale jsme optimisty.

Tak ať se vám to podaří.

Pavel PILNÝ