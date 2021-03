Ilustrační FOTO - Pixabay

Matovič prý odstoupí, Sulík už to udělal

Slovenský premiér Igor Matovič vyjádřil ochotu podat demisi v zájmu řešení vládní krize. Svou rezignaci podmínil splněním několika požadavků zbylými koaličními stranami, včetně personálních.

Matovič to řekl novinářům v neděli večer, v den prvního výročí jmenování svého kabinetu. Demise premiéra znamená podle ústavy pád vlády. Z vyjádření Matoviče ale vyplynulo, že současná čtyřčlenná koalice by měla pokračovat, sestavit nový kabinet a on sám bude členem vlády. Jedna z menších koaličních stran už některé z Matovičových podmínek odmítla.

Vládní krizi dříve v tomto měsíci prohloubila výzva dvou menších vládních stran Svoboda a solidarita (SaS) a Za lidi, aby Matovič rezignoval. Svůj požadavek zdůvodnily konflikty v koalici a konfrontačním způsobem Matovičova vládnutí. SaS podmínila své setrvání v koalici výměnou premiéra.

Sulík chce do nové vlády

Podle Matoviče podmínkou jeho protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) pro výměnu předsedy vlády kromě jiného je, aby z kabinetu odešel také ministr hospodářství a šéf SaS Richard Sulík, se kterým je Matovič dlouhodobě ve sporu ohledně řešení epidemie. Sulík podal v zájmu řešení vládní krize demisi. Prezidentka Zuzana Čaputová ji přijme. V případné nové vládě složené z nynějších čtyř koaličních stran by chtěl Sulík znovu zasednout.

Sulík je třetím ministrem, který rezignoval v souvislosti s vládní krizí, jíž prohloubil požadavek SaS a nejmenší koaliční strany Za lidi, aby byl vyměněn premiér. Už dříve rezignovali ministři zdravotnictví a sociálních věcí. SaS odmítla další podmínku Matoviče, aby se vzdala vedení jednoho ze tří ministerstev, které podle premiéra a šéfa nejsilnějšího vládního hnutí OLaNO SaS dostala před rokem při vytvoření nynější vlády navíc v porovnání s volebním výsledkem strany.

Sulík řekl, že by se znovu ucházel o křeslo v kabinetu, protože i Matovič chce být členem nové vlády.

»Igor Matovič měl šanci (změnit) Slovensko k lepšímu. Místo toho si znepřátelil prakticky všechny. Hnací silou jeho přání je očividně jeho osobní msta,« řekl Sulík k podmínkám premiéra k vlastní rezignaci.

Sulík zopakoval, že pokud se do zítřka koaliční strany na řešení vládní krize nedohodnou, SaS odejde z vlády. Kabinet by si tak ve sněmovně udržel jen těsnou většinu.

I Kolíková rezignuje?

Matovič také v neděli řekl, že OLaNO přijímá nabídku na rezignaci ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové ze strany Za lidi. Kolíková se rovněž vymezovala vůči Matovičovi. Ministryně spravedlnosti za první rok fungování nynější vlády dokázala prosadit například navrhované změny v soudnictví. Právě justice je podle politologů oblastí, kde jsou výsledky práce nynějšího kabinetu nejviditelnější.

