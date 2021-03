Biometan by zatím uspokojil menší obec

Do plynárenské sítě České republiky loni šlo 718 000 metrů krychlových biometanu, což by pokrylo spotřebu jedné menší obce se stovkami obyvatel. Informovala o tom společnost GasNet. Firma je lídrem v distribuci zemního plynu v ČR a také prvním distributorem, který v tuzemsku do své sítě více než rok biometan vtláčí.

Zařízení na výrobu biometanu z bioplynu zprovoznila v Rapotíně na Šumpersku investiční skupina Energy financial group (EFG) v říjnu 2019. Do technologie, která je prvním zařízením svého druhu v ČR, investovala 45 milionů korun. Vyrobený biometan společnost dodává právě do plynárenské distribuční soustavy spravované firmou GasNet.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Během roku 2020 měla produkce biometanu stoupající tendenci. Největší měsíční objem byl dosažen v prosinci, kdy bylo do distribuční sítě dodáno více než 100 000 m3 biometanu.

Český plynárenský svaz (ČPS) loni uvedl, že právě biometan se bude do plynárenské soustavy v ČR dodávat čím dál více. Do roku 2030 by mělo být do plynárenských sítí u nás ročně dodáváno až 500 mil. m3 biometanu, tedy přibližně šest procent současné spotřeby zemního plynu. Z toho asi 40 % by mělo pocházet z odpadních surovin, jako jsou čistírenské kaly a nejrůznější bioodpady, sdělil svaz.

ČPS už dříve uvedl, že zapojení biometanu mezi zdroje energetického mixu je pro ČR nutností pro splnění národního cíle podílu obnovitelné energie v dopravě, který je Evropskou unií stanoven na 14 %. Vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan bez nutnosti jakýchkoli úprav technologie a dalších investic, dodal.

»Velkou předností biometanu, který se vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu, je to, že jeho složení je téměř identické se zemním plynem. Všechny dnes běžně používané plynové spotřebiče jako jsou kotle, sporáky nebo i auta na stlačený zemní plyn (CNG) fungují bez jakýchkoli úprav i na biometan, respektive bioCNG,« uvedl Michal Ostatnický ze společnosti GasNet.

V ČR působí tři provozovatelé plynových distribučních soustav. EG.D (dříve E.ON Distribuce) pokrývá Jihočeský kraj, Pražská plynárenská hlavní město. Ve zbytku republiky má oprávnění k distribuci plynu GasNet, který zajišťuje dodávky zemního plynu pro více než 2,3 mil. zákazníků.

(ici)