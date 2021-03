Konečná k vyjednávání o fondu EU4Health

Jak je europoslankyně KSČM Kateřina Konečná spokojena s nedávno přijatou podobou EU4Health v plénu Evropského parlamentu a co se bude s tímto fondem dít dál? Jak by s ním měla pracovat sama Evropská unie, resp. její členské státy?

»Co se týče výsledku vyjednávání o programu Evropa pro zdraví (EU4Health) na období 2021–27, jsem spokojena jen z poloviny,« prozradila médiím místopředsedkyně ÚV KSČM. A vzápětí vysvětlila také proč jen z poloviny…:

Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

Nakonec má EU přece jen nový samostatný program pro zdraví, což je úspěch. Je nutné si uvědomit, že tohle ještě na začátku minulého roku vůbec nebylo v plánu. Pandemie ale všechno změnila.

Politika zdraví na úrovni EU měla být v dalším období původně zcela marginalizována. Po skončení Programu v oblasti zdraví na období 2014-20 mělo být celé financování evropské politiky zdravotnictví včleněno do Evropského sociální fondu - jako jen jedna z jeho dílčích rozpočtových podkapitol. Čili už jen to, že nějaký samostatný program Evropa pro zdraví dnes existuje, je pro evropskou zdravotní politiku úspěch. Co se týče celkové alokace prostředků v tomto programu, tak tam jsem ale spokojena méně…

Původní návrh Komise byl na úrovni 9,4 miliardy eur na celé období. Potom přišlo léto 2020 a Evropská rada alokaci snížila až na 1,7 miliardy eur. My jsme po vyjednávání v trialogu skončili na přijatelných 5,1 miliardy eur, což je cca 60 % původního návrhu. Bohužel záběr projektů a agend, které má program v následujícím období rozvíjet a přispívat na ně, se ve vyjednáváních úměrně nesnížil, naopak spíše narostl. Ruku na srdce, na současné priority by nám nestačilo ani původních 9,4 miliardy eur, natož 60 % této částky. Jinými slovy ambice programu jsou obrovské, ale prostředků je velmi poskrovnu. To dle mého názoru nevyhnutelně znamená, že spousta projektů, na které zdravotnické systémy napříč EU čekají dekády, se nakonec neuskuteční, i když papírově v programu jsou naplánovány.

Na jedné straně má EU4health poskytnout prostředky na další rozvoj agentur EMA a ECDC či pomáhat financovat WHO, na tu druhou má financovat také celou Evropskou strategii boje s rakovinou, posílit Evropské referenční sítě nebo zajistit dostatečné zásoby léků a zdravotnických prostředků pro následující naléhavé bezpečnostní situace, jakou je pandemie (tzv. stockpilling). Z tohoto výsledku nejsem příliš šťastná. Obávám se, že se penězi z EU4health zaplácnou aktuální problémy zdravotnických systémů spojené s pandemií, ale na dlouhodobé systémové mezery, jako jsou nerovný přístup ke zdravotní péči, nedostatky léků (shortages), digitalizace zdravotnictví či řešení situace pacientů se vzácným onemocněním, se již nedostane.

Nicméně buďme spravedliví - i tak jde pořád o cca 12násobek částky, která byla v Programu v oblasti zdraví na období 2014-20.

A co se s fondem bude dít dál? »Na každý rok jeho fungování bude přijat Evropskou komisí zvláštním prováděcím aktem pracovní program. Na jeho tvorbě se bude podílet jak občanská společnost, tak EP. V tomto programu budou uvedeny různé projekty a iniciativy, které budou ten daný rok z programu financovány. Přímé financování i díky mé maličkosti se podařilo zajistit alespoň Evropským referenčním sítím, které se v minulých letech již ocenily a jsou tak právem korunním klenotem evropské zdravotnické politiky. Zbytek věcí bude financován tak, že se dané organizace a instituce budou muset hlásit do ad hoc vypsaných dotačních titulů. Já bych byla velmi ráda, kdyby EU i členské státy zacházely s těmito penězi tak, aby byly řešeny hlavně dekády přehlížené systémové problémy evropského zdravotnictví, a nikoliv aktuální potřeba zaplácnout díry po pandemii. Od toho jsou koneckonců členským státům přístupné jiné programy a fondy, dedikované přímo pandemii. Jinak přijde naše dosavadní práce zcela vniveč,« upřesnila europoslankyně frakce The Left Konečná.

