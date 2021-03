Ilustrační FOTO - Haló noviny

»Zabiják« od zeleného stolu

Americký prezident Joe Biden má za sebou dlouhou politickou kariéru, vždy v ní stál na straně války a zabíjení lidí, napsal ruský list Pravda.

V roce 1999 byl spoluautorem Kosovské rezoluce, později dostala název McCain-Bidenova rezoluce, která uvolnila ruce prezidentu Billu Clintonovi k použití síly v Jugoslávii. Při bombardování zahynuly tisíce lidí a hynou dodnes kvůli americkému použití ochuzeného jaderného materiálu v obalech bomb!

O málo později byl podle Pravdy Biden členem skupiny zákonodárců, která prosadila válku v Afghánistánu, v roce 2002 pak hlasoval pro vymyšlenou válku v Iráku, spoluumožnil prezidentu Georgi Bushovi ml. zahájit jatka, která úplně neskončila dodnes. V důsledku Bidenových rozhodnutí zemřely a stále umírají tisíce a tisíce lidí. Jeho osobní podpora války v Libyi stála 100 000 životů, podpora povstalců v Sýrii na 600 000 životů, v Iráku na 300 000 životů, naposledy stál za převratem na Ukrajině a podpořil vojenské tažení proti Donbasu. To stálo 15 000 životů. Celkem se tak Biden podle Pravdy od zeleného stolu podílel na úmrtí více než milionu lidí.

Krvavý životopis

Takže se měl dívat do zrcadla, když odpovídal na otázku o »zabijákovi«. Jenže chyba lávky, za zabijáka označil ruského prezidenta Vladimira Putina. O potřebě zrcadla mluvil pak Putin a měl plnou pravdu, životopis Bidena je plný výzev k násilným činům, k zabíjení lidí.

Pravda uvádí, že na webu, který redakce spravuje, se denně objevuje kolem tisícovky příspěvků od čtenářů, kteří označují Bidenův výrok za hluboce urážlivý a nepřijatelný. Jestli se snad americký prezident domníval, že urážením odvrátí Rusy od svého prezidenta, dosáhl pravého opaku. Řada lidí je rozhořčena a žádá změnu přístupu Ruska k USA. Dosavadní usmiřování mělo dávno skončit, nejpozději v roce 2014, kdy bylo jasné, že USA nehodlají rozvíjet oboustrannou spolupráci, chtějí jen Rusku škodit sankcemi a obklopovat ho dalšími a dalšími vojenskými základnami. Odpověď měla přijít podle čtenářů alespoň symetrická. Rusko zatím například nepřijalo sankce proti americkým obchodním zájmům v Rusku, i když už se to dlouho nabízí. Americké společnosti stále mohou v Rusku vydělávat peníze a z Ruska je odvážet. Podle čtenářů Pravdy je také potřeba, aby ruští činitelé přestali hovořit o Američanech jako o »partnerech«, když to žádní partneři nejsou, libují si v urážkách.

Další čtenáři Bidena tak trochu omlouvají, že má starosti s rozděleným národem, že mu prostě »ujely nervy«, jiní tvrdí, že neunesl, že obr slábne. Na to další uživatelé sociálních sítí namítají, že je ovšem nebezpečné, když kolem sebe slábnoucí obr kope, že musí dostat pádnou odpověď.

Udělit americkou odpověď

Jakou? I na to mají čtenáři Pravdy názor. Prý »americkou«. Už byla vyzkoušena a Biden byl přitom. V Kosovu Američané nechali hlasovat o samostatnosti, hlasování »jistili« přítomností amerických jednotek. Rusko totéž udělalo o pár let později na Krymu a dalo si záležet, aby přesně okopírovalo americký »vzor«. Teď by mohlo vyzvat k hlasování obyvatele Donbasu. Tamní obyvatelé by připojení k Rusku uvítali, zbavili by se stále opakovaných ukrajinských útoků na civilní cíle.

Zatím čtenáři považují za dobrý krok povolání ruského velvyslance v USA do Moskvy. Prý jde o »diplomatickou facku Bidenovi«.

List vyjádření svých čtenářů nekomentuje, jen dodává, že se ruský prezident vlastně dostal do »docela dobré společnosti«. Před rokem totiž Biden nazval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga »řezačem hlav«.

(pe)