Velký bariérový útes. FOTO - Wikimedia commons

Velký bariérový útes. Turistický magnet

Australský Velký bariérový útes je největším lákadlem, které přitahuje návštěvníky tohoto kontinentu. Ale tento jedinečný div přírody přišel za posledních třicet let o více než polovinu korálů, jak ukázaly letecké snímky. Ve své nejnovější studii to uvedli vědci působící v australském státě Queensland. Podle jejich závěrů je na vině především stoupající teplota mořské vody v důsledku klimatických změn.

Za nejhorší období vědci označili roky 2016 a 2017, kdy došlo k rozsáhlému blednutí korálových kolonií do běla, které signalizuje jejich postupný úhyn. Zasaženy byly všechny typy korálů, zvlášť pak koráli z řádu větevníků (Acropora), kteří tvoří přirozené životní prostředí pro tisíce dalších živočišných a rostlinných druhů. »Nemůžeme ztrácet čas - musíme razantně snížit emise skleníkových plynů,« zdůraznili mořští biologové ze střediska pro studium korálového útesu při univerzitě Jamese Cooka v Queenslandu.

Barvu dodávají řasy

Barvu útesu dodávají řasy, které také korálům dopravují výživné látky z mořské vody a díky nimž korálové kolonie rostou. Jenže - když je voda v oceánu příliš teplá, koráli se začnou řas zbavovat. Lehce vybledlí koráli se mohou při poklesu teploty vody ještě vzpamatovat, hůře postižení »hladovějící« koráli jsou ale náchylnější k nemocem a hynou.

Australští vědci ve své nové studii vyjádřili obavy, že časté případy blednutí korálů výrazně sníží u Velkého bariérového útesu schopnost obnovy. Podle studie, zveřejněné v časopise Proceedings of the Royal Society B, v letech 2016 a 2017 značně ubylo nově narozených korálů i těch dospělých, kteří mají schopnost se rozmnožovat. »To znamená, že odolnost útesu, jeho schopnost vzpamatovat se z opakujících se epizod blednutí, se snížila,« řekl jeden z autorů studie Terry Hughes. »Domnívali jsme se, že Velký bariérový útes chrání jeho obrovská velikost, ale naše výsledky ukazují, že i ty největší a relativně dobře chráněné korálové systémy se potýkající s rostoucími problémy a čelí úpadku,« dodal. Poškozeno je asi 70 procent útesu.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Ohrožené dědictví UNESCO

Vědci zkoumali stav útesu v letech 1995 až 2017, poukázali ale také na to, že k dalšímu masivnímu blednutí korálů došlo během loňského horkého australského léta, kdy byla postižena především jižní část Velkého bariérového útesu. V posledních pěti letech to bylo již potřetí, kdy k takovému rozsáhlému poškození útesu došlo.

Velký bariérový útes, který je od roku 1981 součástí světového přírodního dědictví UNESCO, lemuje severovýchodní pobřeží Austrálie v délce kolem 2300 kilometrů. Je to největší komplex korálových útvarů na světě a jeden z největších magnetů, který láká turisty do Austrálie. Starý je 600 tisíc let, jak se podařilo zjistit. Tvoří ho stovky oddělených korálových útesů a ostrůvků, z nichž některé vystupují nad hladinu. Utváří ho několik stovek druhů korálů, bariéra poskytuje útočiště mnoha druhům ryb, ptáků, mořských hadů, plžů a mlžů a představuje bohatý a složitý ekosystém, který stoupající teplota mořské vody narušuje a ohrožuje. Útes se stále zvětšuje, roste, protože koráli se nepřetržitě rozmnožují. Jeho ochranou se zabývá úřad pro správu mořského parku Velký bariérový útes (GBRMPA), který každých pět let zhodnocuje jeho stav, a především vyhlídky do budoucnosti.

Pobídka k aktivitě

Podle Davida Wachenfelda z úřadu GBRMPA je loňské poškození závažnější než dvě předchozí, ke kterým došlo v letech 2016 a 2017, jak už bylo uvedeno, a z nichž se ekosystém útesu ještě ani nestačil vzpamatovat. Některé části bariéry jsou zasaženy více než jiné, severní a střední část vybledla pouze mírně, což podle Wachenfelda znamená, že útes se v těchto místech nejspíše ještě dokáže obnovit. Wachenfeld podtrhuje, že kvůli klimatickým změnám dochází k poškození útesu častěji a ve větším rozsahu, než tomu bylo v minulosti. »Pořád představuje pulzující a dynamický systém, ale míra jeho poškození se stále stupňuje. Jeho stav musíme vnímat jako pobídku k tomu, abychom začali aktivně bojovat proti klimatickým změnám,« domnívá se vědec.

(ava, čtk)