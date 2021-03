Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Vláda zatím s hlasy KSČM počítat nemůže

Komunističtí poslanci vyčkají se svým stanoviskem k žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu na doporučení výkonného výboru strany. Jeho členové již dostali materiály o epidemii od ministerstva zdravotnictví, na jejich základě zváží postup.

Novinářům to řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. »Materiál jsme zaslali členům výkonného výboru, do čtvrtka očekáváme i reakce z naší stranické struktury, tedy z krajů a okresů, jakým způsobem doporučí poslaneckému klubu, aby se postavil k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu,« informoval Kováčik. Osobně prý má pocit, že alespoň přes Velikonoce by nouzový stav mohl být, dá ale na doporučení širšího vedení. »Jsem natolik loajální člen KSČM, že vezmu v úvahu doporučení, které z výkonného výboru ve čtvrtek přijde,« zdůraznil Kováčik.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová uvedla, že pro další nouzový stav hlasovat nebude. S argumentem ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že jeho prodloužení je nutné k tomu, aby se řešilo uzavření okresů, zásadně nesouhlasí. Uzavření okresů podle ní nemá vliv na pokles počtu nakažených. »Naopak, ztěžuje to život občanům, ale i policistům a vojákům,« uvedla. Nelíbí se jí, že ministerstva vnitra a obrany vyslala své lidi do první linie a tito stále nejsou naočkováni. »Třeba vojáci by byli daleko více potřební v nemocnicích,« míní Aulická.

Vládě už ohledně splnění našich podmínek nevěříme

Poslanci budou o věci rozhodovat v pátek dopoledne. Kabinet ANO a ČSSD chce stav nouze dalších 30 dnů do úterý 27. dubna. Podporu ve Sněmovně ale zatím nemá. Ve hře je tak i možnost prodloužení stavu nouze pouze o 14 dnů. »Nemám křišťálovou kouli, nemohu věštit, jak to bude, mohu ale říci svůj osobní pocit, pro mne osobně je těch 14 dnů daleko schůdnějších než třicet,« uvedl Kováčik. Je ale podle něj »čím dál tím méně pravděpodobné«, že komunisté návrh podpoří.

O nějakých podmínkách, za kterých by podpořili žádost vlády, podle něj není řeč. Aulická doplnila, že nemá cenu, aby si klub kladl podmínky. »My už vládě ohledně splnění našich podmínek nevěříme,« uvedla.

Před pátečním hlasováním počítají lídři klubu, že jim situaci shrne místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček, který komunisty zastupuje v krizovém štábu.

Nynější stav nouze vyhlášený kvůli epidemii COVID-19 končí s nedělí 28. března. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že přísná opatření je třeba udržet nejméně do Velikonoc, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Právě k omezení pohybu lidí je nouzový stav nutný, není možné využít jen takzvaný pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví.

Nález NKÚ nesmí být laciné předvolební téma

Podle Kováčika bude velkým tématem jednání Sněmovny pondělní zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu k nákupu ochranných prostředků. Komunisté zařazení tohoto bodu do programu podpořili. »To téma musí dostat to, co jeho jest,« uvedl Kováčik a poukázal na to, že v této věci již bylo podáno trestní oznámení. Nález by podle něj měly projednat také sněmovní výbory, konkrétně kontrolní a rozpočtový. »Musíme mít k dispozici všechny tyto záležitosti, abychom mohli říci, že to projednáváme skutečně se vší vážností a zodpovědností, nejenom jako nějaké laciné předvolební téma,« prohlásil předseda klubu. Zda se budou poslanci kontrolním závěrem skutečně na této řádné schůzi zabývat, zatím ale není jasné.

Kováčik také věří, že se poslancům konečně po dlouhých obstrukcích podaří vyřešit zákony ve třetím čtení, především zákon o České národní bance, lex Dukovany a také novelu zákoníku práce, kde komunisté navrhují uzákonit pět týdnů dovolené.

KSČM také podle Kováčika očekává, že se bude opět diskutovat o bodech, které komunisté prosadili na program schůze, a to je otázka maturitních zkoušek, k tomu by mělo dojít zítra, a strategie očkování, což by mělo být dnes podvečer. »Jsou to témata, která budeme razit až do jejich úplného vyčerpání,« dodal Kováčik.

Navýšení plateb státu je potřebné

Aulická připomněla, že poslance čeká také projednávání návrhů týkajících se zdravotnictví. Jedním z nich je úprava kompenzační úhradové vyhlášky. »Ministerstvo zdravotnictví s tím přichází velmi pozdě, mělo to řešit daleko dřív, ale věříme, že nemocnicím se dostane tolik peněz, kolik potřebují, aby neměly finanční problémy,« uvedla.

Druhým je návrh na navýšení plateb za státní pojištěnce. Kováčik v této souvislosti připomněl, že navýšení plateb za státní pojištěnce se podařilo na návrh klubu KSČM již několikrát prosadit. »Je to věc, kdy pojišťovny musí být z čeho živy nejen v těch nestandardních situacích, ale aby zejména VZP, která nese tu hlavní tíži pojistného kmene, měla z čeho reagovat na výzvy doby,« uvedl předseda komunistických poslanců.

(jad)