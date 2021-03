Tokeny

Jako malé děcko jsem v televizi sledovalo formule. Ano, z tehdejší Československé televize si opravdu pamatuji F1. Pak zmizely a já dění sledoval hlavně díky slovenskému časopisu Štart – tedy někdy v letech 1980-1984. To byl slavný ročník, kdy o mistru světa rozhodlo půl bodu, návrat Nikiho Laudy a souboj s Alainem Prostem. Ale i další velká jména - Nelson Piquet, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Jody Scheckter, Mario Andretti, končící Emerson Fittipaldi, Alan Jones, Carlos Reutemann, Jacques Laffite, René Arnoux, Patrick Tambay, Jean Pierre Jabouille, Patrik Depailler, Didier Pironi, Riccardo Patrese, Andrea de Cesaris, Elio de Angelis, Gilles Villeneuve, John Watson, Clay Regazzoni, Bruno Giacomelli, Marc Surer, Jochen Mass, Michele Alboreto, exotický Venezuelan Johnny Cecotto nebo tehdy začínající Ayrton Senna…

Až později přišla další dnes slavná jména, mnohdy i synové jmenovaných a s tím období, kdy jsem F1 sledoval a nesledoval. Časem to po mně »převzal« syn, ale nějaký čas už to nesledujeme ani jeden.

Proto mě nyní překvapily informace, že »nová sezona F1 se nezadržitelně blíží. Práce konstruktérů však letos dostala obrovskou trhlinu. Kvůli pandemii a zavření továren, což se projevilo na rozpočtech, zmrazila pro férovost soutěže vývoj vozů. Každá stáj dostala dva tokeny, které mohla aplikovat a upravit jednotlivé části monopostu… …zástupci Mercedesu odmítali prozradit, kde přesně tokeny využili. Na první pohled ale kromě laku žádná velká změna… …typická zářivá červená Ferrari sice zůstala, ale zadní část vozu a křídlo se obarvily do tmavšího odstínu. Mnohem více ale fanoušky namíchl zelený znak firmy Mission Winnow na krytu motoru. Jde o projekt společnosti Phillip Morris, která vyrábí cigarety. Například i Marlboro, jejichž znak zdobil vozy řadu let… …oranžová střela McLaren má na přední části trochu více modré… …nejsledovanější stájí může být Haas. Do F1 se totiž vrací legendární jméno, Mick Schumacher se představí v monopostu oděném do ruských barev. Sponzorem Haasu se totiž stala ruská společnost Uralkali a na voze je to znát…«

Proč o tom píši? Hodně mi to připomíná sestavování kandidátních listin… Jen pořád nevím, co to jsou ty tokeny…

Zbyšek KUPSKÝ