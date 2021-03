AstraZeneca narazila pro změnu v USA

Výsledky klinických testů vakcíny proti COVID-19 farmaceutické společnosti AstraZeneca v USA zřejmě vychází ze zastaralých dat, která neposkytují kompletní informace o její účinnosti.

Oznámil to americký Národní institut pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) s odvoláním na zjištění rady nezávislých expertů, která dohlíží na klinické testy léčiv. Vakcína by tak mohla čelit ve Spojených státech další překážce na cestě ke schválení, píší zahraniční agentury. Firma následně přislíbila, že do 48 hodin poskytne úřadům nejnovější analýzy a data.

Společnost AstraZeneca v pondělí oznámila výsledky dlouho očekávané rozsáhlé studie provedené v USA, Peru a Chile, podle níž má její vakcína vyvinutá ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou 79% účinnost při předcházení symptomatickému průběhu COVID-19. Údajně rovněž zabírá ze sta procent proti těžkým či smrtelným formám a nepřináší zvýšené riziko tvorby krevních sraženin, jak tomu ale bylo v uplynulých týdnech v Evropě.

»Vyzýváme společnost (AstraZeneca), aby spolupracovala s odbornou komisí na zhodnocení dat o účinnosti a zajistila tak, aby byla co nejrychleji zveřejněna co nejpřesnější a nejnovější data o účinnosti (vakcíny),« uvedl ve vyjádření NIAID, jehož šéfem je epidemiolog a hlavní zdravotnický poradce prezidenta Joe Bidena Anthony Fauci.

USA vývoj vakcíny firmy AstraZeneca významně finančně podpořily a řada expertů předpokládala, že by se mohlo jednat o jednu z prvních a poměrně levných vakcín, které získají povolení k nasazení ve Spojených státech. Vakcínu však doprovázejí již od začátku testů různé pochyby, jež se týkají její účinnosti, dávkování či možných vedlejších účinků.

Však také Španělsko bude touto vakcínou očkovat zdravé osoby ve věku od 18 do 65 let, nikoli starší. Oznámila to v pondělí večer podle agentury Reuters ministryně zdravotnictví Carolina Dariasová.

WHO kritizuje sobectví

Nerovnost přístupu k vakcíně proti COVID-19 mezi bohatými a chudými zeměmi se prohlubuje a začíná nabývat groteskních rozměrů, upozornil v pondělí podle agentury AFP šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Rozdíl mezi počtem aplikovaných vakcín v bohatých zemích a vakcín aplikovaných díky programu COVAX se prohlubuje a je den ode dne grotesknější,« uvedl Ghebreyesus. Schéma COVAX, které zaštiťuje WHO, má garantovat, že se vakcíny dostanou i do rozvojových zemí. »Země, které nyní očkují mladší osoby v dobré zdravotní kondici a méně ohrožené nákazou COVID-19, tak činí na úkor životů zdravotníků, seniorů a dalších rizikových skupin v jiných zemích,« podtrhl šéf WHO.

Předseda navíc podotkl, že nerovnost přerozdělení vakcín není jen morální urážkou, ale je také autodestruktivní z ekonomického a epidemického hlediska. »Některé země (jako třeba Izrael – pozn. red.) závodí, aby naočkovaly celou svou populaci, zatímco jiné nemají nic. To může vést (pouze) ke krátkodobé bezpečnosti,« uvedl čelný představitel WHO a doplnil podle ČTK, že za takové situace může koronavirus ovlivňovat světovou situaci ještě několik let.

(rj)