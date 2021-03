Ilustrační FOTO - Pixabay

Aspoň částečně napravit nespravedlnost

Lidé se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby, by mohli dostávat vyšší příspěvky na péči. Poslaneckou novelu zákona o sociálních službách, která s tím počítá, podpořila Sněmovna v úvodním kole projednávání.

Podle předlohy by příspěvky u těchto lidí vzrostly na úroveň příspěvků těch postižených, kteří žijí doma. Stát by na těchto dotacích vydal podle odhadu předkladatelů o 3,4 mld. Kč ročně navíc.

Změna by se týkala postižených lidí ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých. U nich závisí výše příspěvku na rozdíl od obyvatel s lehčími postiženími na tom, zda žijí v zařízeních sociálních služeb, nebo doma. »Cílem navrhované právní úpravy je ochrana zranitelných klientů,« napsali poslanci z ANO, ODS, SPD, KSČM, KDU-ČSL a TOP 09 v důvodové zprávě.

Za komunistické zákonodárce novelu podepsala místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Upozornila, že s diferenciací částek příspěvku na péči osob ve III. a IV. stupni závislosti podle toho, zda využívají nebo nevyužívají pobytové sociální služby, nesouhlasí poskytovatelé sociálních služeb. »Také kraje to vnímají jako velký problém. Tím, že letos nás čekají volby do Sněmovny, samozřejmě nevíme, jak dopadnou, jaký bude pohled nové koalice na tuto problematiku, tak si myslíme, že pro samotný systém financování sociálních služeb by bylo dobré, kdyby se aspoň částečně napravila nespravedlnost v rámci příspěvku na péči. Proto tento návrh předkládáme a aspoň částečně tu situaci napravujeme,« řekla Aulická před časem našemu listu.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Lidé mladší 18 let ve třetím stupni závislosti, kteří využívají pobytová zařízení, by dostávali podle novely 13 900 korun měsíčně, o 4000 korun víc než teď. Při úplné závislosti, tedy čtvrtém stupni, by příspěvek vzrostl o 6000 korun na 19 200 korun za měsíc. O stejné částky by se zvýšily i příspěvky na péči dospělým postiženým ve třetím a čtvrtém stupni v sociálních zařízeních, a to na 12 800 korun a 19 200 korun měsíčně.

Příspěvky na péči pobírá v současnosti podle důvodové zprávy kolem 360 000 lidí. V sociálních zařízeních pobývá kolem 40 000 lidí ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých, stojí v podkladech. Díky zvýšení příspěvku na péči by mohly podle předkladatelů klesnout státní dotace poskytovatelům sociálních služeb a celá změna by nakonec mohla být i rozpočtově neutrální.

Novelu nyní posoudí sociální výbor.

(jad)