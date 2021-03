Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejvyšší nárůst obyvatel loni ve Středočeském kraji

Středočeský kraj zůstává nejlidnatějším krajem v České republice. Za loňský rok v kraji přibylo 12 856 obyvatel a jejich počet tak stoupl na 1 397 997. Jde o nejvyšší přírůstek v porovnání s ostatními regiony v republice.

Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. »Demografická data jsou důležitým vstupem pro politiku kraje v oblasti místního rozvoje,« potvrzuje radní pro územní rozvoj a regionální plánování Jiří Snížek (Piráti).

Počet obyvatel rostl ve všech okresech ve středních Čechách, nejvíce tradičně v okresech Praha-východ, který s 188 939 obyvateli zůstává vůbec nejlidnatějším v kraji, a Praha-západ (152 285 obyvatel). »Jde o dlouhodobý trend, který ukazuje, že střední Čechy jsou pro lidi dobrým místem pro život. Což je samozřejmě pozitivní, ale pro nás coby zástupce Středočeského kraje to také znamená, že je potřeba vést debaty o tom, jak s dlouhodobým nárůstem počtu obyvatel pracovat do budoucna, jak uchopit územní plánování a jak pomoci starostům, aby se jednotlivé obce s tímto trendem vyrovnaly,« Snížek.

Jiné kraje se vylidňují

Zatímco mnoho jiných krajů se vylidňuje, ten Středočeský roste v průměru o 15 000 lidí ročně. Nejvíce se zahušťují lokality v těsném sousedství Prahy, kde nachází práci mnoho nově přistěhovaných lidí. »Je to logické, mnoho obyvatel České republiky jde do Prahy studovat, najdou si tam práci, vazby, a pak hledají bydlení. Vzhledem k cenám v Praze je pro většinu z nich finančně dostupnější pořídit si bydlení v těsném okolí metropole, a tak jdou bydlet k nám do středních Čech,« vysvětluje radní s tím, že z dlouhodobého hlediska může být bydlení v Praze levnější, pokud se započítají náklady na dopravu a čas.

Například pro obyvatele okresů Praha-východ a Praha-západ to znamená, že za posledních 20 let existence Středočeského kraje každý získal nového souseda: populace v těchto okresech se zdvojnásobila. »S tím samozřejmě souvisí velký tlak na výstavbu rodinných a bytových domů, škol, školek, ale také silnic, chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení a další infrastruktury. Středočeský kraj si to uvědomuje, a jako jednu z forem pomoci, jak se s touto problematikou vypořádat, připravuje cyklus přednášek pro starosty. Ta první je naplánovaná už na 30. března a hlavním tématem bude právě územní plánování,« doplnil Snížek.

Suburbanizace dále od »epicentra«

Při současném vývoji počtu obyvatel v kraji by se počet lidí mohl za deset let zvýšit o 150 000 obyvatel. »Naše grafy ukazují, že významný nárůst můžeme sledovat výhradně ve třech obcích s rozšířenou působností: v Říčanech, kde došlo k téměř stoprocentnímu růstu počtu obyvatel, v Černošicích, kde je růst téměř o 90 %, ale z vyššího základu, tedy v absolutních číslech je to nárůst jasně největší, a správní obvod Brandýs nad Labem, kde je růst také téměř o 90 %,« říká Snížek. Vysvětlení je podle jeho slov nasnadě – jsou nejblíže Praze a jsou atraktivními lokalitami pro bydlení.

Co dané trendy naznačují o budoucnosti místního rozvoje? »V dalším období bude patrně území Prahy a kolem Prahy plně zastavěno a již nebude možné stavět na zelené louce. Ceny pozemků budou dále stoupat a novou budovu bude možné postavit pouze tam, kde už dříve nějaká jiná stavba stála. Bude pokračovat trend suburbanizace dále od ‚epicentra‘, tedy Prahy,« uzavírá Snížek.

(zmk)