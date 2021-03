Ilustrační FOTO - Pixabay

Velká očkovací centra zatím neotevřou

V Ústeckém kraji (ÚK) se velkokapacitní očkovací centra 1. dubna neotevřou, nedostává se vakcín. Původně se počítalo se zahájením provozu center právě od následujícího měsíce. Praktičtí lékaři dostali několik stovek dávek od firmy AstraZeneca, do konce týdne kraj od této firmy očekává dalších 700 dávek.

»V kraji vznikají čtyři velkokapacitní očkovací centra, a to v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Mostě a Rumburku. Vybavíme je technikou a uzavřeme. Počkáme, až bude chodit dávek tolik, aby v nich mohlo být očkováno 1000 lidí denně,« uvedl po zasedání krizového štábu hejtman Jan Schiller (ANO). Novým koordinátorem pro očkování je vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Petr Severa. Bývalý ředitel Krajské zdravotní (KZ), která v kraji řídí pět nemocnic, Aleš Chodacki na tuto funkci z osobních důvodů rezignoval. »Očekávám, že pan Severa dotáhne očkování v kraji do konce,« uvedl hejtman.

O dění kolem očkování v ÚK a KZ poslední dobou píší Haló noviny dost často. Situací se zabývalo i poslední mimořádné jednání krajských zastupitelů, na kterém se na program nedostalo odvolání hejtmana. S návrhem na odvolání tajnou volbou přišly čtyři opoziční kluby, tedy Piráti, STAN, KSČM a Lepší Sever (jen pro doplnění – krajské zastupitele má i SPD). Pro bylo 19 zastupitelů, proti 27 a pět se zdrželo.

K jednání se s mírným odstupem, nutným k uklidnění, vrací předseda zastupitelů KSČM Jaromír Komínek. Už jako malý kluk prý chtěl řídit, možná dřív než chodit. Řízení malých i velkých vozidel si užívá, svým způsobem je pro něj relaxem. » Politici stran, které tvoří současné vedení kraje (ANO, ODS a Spojenci pro kraj), také rádi řídí. Především životy lidí a krajskou pokladnu. Dokazují nám to už od podzimní předvolební kampaně. Dlouhý pobyt za volantem mi konečně dal čas přemýšlet nad jednáním zastupitelstva ÚK, které se odehrálo v pondělí tohoto týdne. Cesta kolem chomutovské nemocnice mi připomněla, jak jsme krajské nemocnice dvě volební období pracně zvedali ze ztráty a naplánovali investice do kvalitnějšího a modernějšího zařízení včetně zázemí pro personál.

Předseda zastupitelů KSČM Jaromír Komínek.

Cílem bylo zajistit dobrou dostupnost péče pro obyvatele kraje, aby nemuseli jezdit do Prahy, a samozřejmě dobré pracovní prostředí pro zdravotníky, aby se sestřičkám a doktorům lépe pracovalo. Nutno říct, že zrovna chomutovská nemocnice si to velmi zaslouží i s ohledem na velkou spádovou oblast, kterou má,« posteskl si.

» Proto mě moc mrzí, že nové vedení Ústeckého kraje zastavilo všechny připravené investice, které jsme všichni očekávali. Místo, abychom na zastupitelstvu konečně řešili jejich obnovení, strávili jsme mnoho hodin bezcílnou debatou o prapodivných personálních rošádách, a především o špatném systému očkovacích center. Očkovací centra v Ústeckém kraji jsou převážně mimo síť krajských nemocnic. Krajská zdravotní je údajně nezvládla zřídit, soukromníci ale byli připraveni rychle.

Jen těžko se dá uvěřit chaotické argumentaci vedení kraje, které nám nebylo schopno logicky zdůvodnit, jak je možné, že soukromá očkovací centra vznikají jako houby po dešti, zatímco velké zavedené nemocnice v Chomutově, Děčíně nebo Teplicích s tím mají problémy. Proč dodnes v celém systému Krajské zdravotní vzniklo jen jedno jediné očkovací centrum prvního stupně? Vzniklo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,« diví se chomutovský radní Komínek.

»Možná bych i chápal, že nové vedení kraje chce všechno, co zůstalo ‚po nás‘, změnit, ale nevím, jestli zrovna v této těžké době nebylo lepší ještě nějaký pátek vše nechat běžet tak, jak to bylo funkční a zavedené. Změny mohli provádět postupně – až se vůbec seznámí s tím, jak vše funguje. Snaha ovládnout KZ a rozdat netransparentní smlouvy na poradenství spřáteleným lidem vedla jednoznačně k tomu, že někteří občané kraje zůstali nenaočkováni, a byli tak minimálně ohroženi na životě.

Pondělní zastupitelstvo mi přineslo ještě jedno velké zklamání. Je velmi smutné, že některé poslance zvolené v našem kraji vůbec nezajímá to, co zastupitelstvo projednává a schvaluje. Jsou dokonce tací, kteří se za celé volební období nezúčastnili krajského zastupitelstva ani jednou. Třeba teď, když se blíží volby, se to změní. Moc tomu ale nevěřím,« uzavřel Komínek.

(zmk)