»Zemanova posedlost Sputnikem je nepochopitelná«

Titulek bulváru Fórum 24 a článek anonymního středočeského krajského zastupitele.

Středočeský krajský zastupitel za ODS se podivuje nad urputností, kdy prezident republiky požaduje dovoz očkovací látky proti nemoci COVID-19 Sputnik V. V článku uvádí, že Miloš Zeman se nechová jako prezident suverénní České republiky, ale jako kolaborant a sluha Kremlu.

Všiml si tento politik ODS a vůbec celá ODS, že tady umírají lidi, že mnozí po prodělání této nemoci budou mít doživotní následky a budou neproduktivní? Všimli si politici ODS, kolik COVID-19 stojí společnost prostředků?

Miloš Zeman má povinnost být jako ústavní činitel urputný! A urputní by měli být všichni ústavní činitelé! Jaký tlak byl z jejich strany na EMA, která až podezřele dlouho zkoumá vakcínu Sputnik V, který se masivně aplikuje ve světě, a přitom jak na běžícím pásu rychle schválila látky jiné, které výrobci nejsou schopni dodat v objednaném množství. A mezitím COVID-19 zmařuje lidské životy a ekonomiku naší země.

Proč politici ODS netlačí na SÚKL, náš český úřad na posouzení léčiv? Pokud si tento úřad štědře platíme, měl by vyvíjet činnost ve prospěch občanů, kteří si jej platí, a politici by měli na to dohlédnout. Je to jejich povinnost, a ne se vymlouvat na evropské instituce. My si české poslance platíme, aby hájili zájmy nás, občanů České republiky. To je politikům z ODS, TOP, Pirátům, lidovcům, ČSSD, STAN a ANO málo těch víc jak 25 000 mrtvých? Asi ano.

Jenže nejsou jen mrtví, jsou postiženy rodiny, instituce a ekonomika. Hrozí ekonomická krize, a čím déle budeme s očkováním otálet, tím hůře bude pro tuto zemi.

Vážení politici, vy musíte být posedlí, a jestliže jiné firmy nejsou schopné plnit své závazky a dodávat vakcíny, tak se musíme obrátit na ty dodavatele, kteří schopni jsou a vyrábějí kvalitní vakcínu, což Sputnik V prokazatelně je.

Roman RAMACH