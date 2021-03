Etické normy Západu a policie

Setkáváme se se stále brutálnějšími zásahy policie proti našim občanům, kteří si nechtějí nasadit roušku nebo ji odmítají, nebo se nemohou legitimovat, protože si vyběhli na nákup a nemají u sebe doklad. Přestože se nedopustili žádného kriminálního činu, je s nimi zacházeno jako s lidmi, kteří se dopustili násilného trestně právního činu.

Občané, kteří jsou svědky nebo zhlédnou nějaké video ze zásahu zatýkání policií z takovýchto důvodů, jsou rozděleni černobíle na dva tábory. Jedni odsuzují policisty, kteří mají občany chránit, a druzí soucítí s policií a jsou názoru, proč by se s lidmi, kteří neuposlechnou nějakou výzvu, měli policisté mazlit.

Já sám jsem viděl video na sociální síti, kdy šest policistů praštilo o zem se ženou, která neměla roušku a odmítla se také legitimovat. Žena měla u sebe dítě a byla fakt sprostá, možná dokonce i opilá. Zásah byl ale dle mého stejně neuváženě tvrdý. Navíc u sebe měla dítě, které propadlo šoku a začalo plakat strachy.

K tomu ji opravdu zakleklo šest policistů a jedna policistka hlídala, jistila, aby se do věci nevměšoval nikdo z okolí, kteří z pochopitelných důvodů a zcela klidně upozorňovali policisty, že zásah je neadekvátní. Podle mne to mohli udělat určitě mnohem citlivěji. Holčičku mohli vzít stranou, aby nedostala šok. Když bylo na ženu šest policistů a nebyla obviněna ani podezřelá ze závažného trestného činu, nebyl důvod ji povalit na zem a kleknout na ni jako na zločince. Želízka ji měli nasadit vestoje.

Jasně jsme totiž přebrali v tomto směru západní normy. V USA je řešení kriminality tak daleko, že si udělali z vězeňství byznys, tím jim narostla kriminalita natolik, že každý čtvrtý byl ve vězení nebo alespoň ve vazbě. Prostě si vězně sami vyrábějí. A tím jsou nuceni postupovat takto surově.

Policie jednala nesmyslně tvrdě!? Mají na své straně silové prostředky, zákonodárnou moc a jsou proškolení k různým typům zásahu.

Jsou snad namístě otázky typu: Chceme vůbec takovou policii? Například, proč má policista mít jen číslo a nenést odpovědnost rovnou svým jménem? Proč například na demonstraci u sochy maršála Koněva antikonfliktní tým nechá chorého a sprostého starostu Novotného urážet lidi okolo slovy »Chcípni, patříš na šibenici« a podobně? A proč místo toho, aby jej protokolovala i na základě výzvy těch, co urážel, odvedla policie pozornost na jinou skupinu, která reagovala na tyto nechutné urážky. Je to na politickou objednávku? Je naše policie vychovávána v rámci etických norem? Bez etiky nemáme totiž budoucnost. Tohle je snad už každému jasné. A nakolik je policie nezávislá a určena k ochraně společnosti? Nakolik je to jindy perzekuce?

Roman BLAŠKO