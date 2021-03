Ilustrační FOTO - Pixabay

ČR má objednaných 26 milionů dávek

Česká republika nasmlouvala dodávky vakcín tak, aby se do konce srpna či začátku září proočkovalo osm milionů lidí. Do konce června by očkování mělo mít šest milionů osob.

Na konferenci Univerzity Karlovy o roku s COVID-19 to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj jsou dohodnuté dodávky očkovacích látek dostatečné. Blatný tak reagoval na kritiku, že si ČR objednala méně vakcín, než mohla.

Podle serveru iHNned.cz česká vláda objednala 81,1 procenta z dávek, na které měla ČR od Evropské komise podle počtu obyvatel nárok. ČR tak zajistila do konce června vakcíny na proočkování 44 procent dospělých. Menší podíl bude jen ve čtyřech unijních státech. Hospodářské noviny s odvoláním na zdroje blízké jednáním uvádějí, že ve vládě při objednávkách sehrál roli šetrný přístup.

Blatný zopakoval, že rozhodnutí o pořizovaném množství vakcín padlo ještě před jeho příchodem do funkce a po svém nástupu nechal objednávky zvýšit. »Doobjednávek proběhlo několik v řádu milionů,« uvedl ministr.

ČR je v nouzovém stavu nepřetržitě od 5. října. Zavřené jsou služby, restaurace, kulturní a sportovní zařízení i většina obchodů. Školáci se učí na dálku. Do škol chodila jen malá část žáků, od začátku března jsou školy zavřené úplně. Nemocnice jsou přetížené, jinou než covidovou péči omezily. Na počet obyvatel má republika nejvíc obětí nákazy. Vedle lidských ztrát jsou velké i ztráty ekonomické.

ČR má 10,7 milionu obyvatel. Podle Blatného má objednaných 26 milionů dávek. »ČR neobjednala jako některé jiné země mnohonásobky toho, co potřebují… Pořád platí, že dodávky jsou dostatečné na to - pakliže přijdou tak, jak jsou zasmluvněny - aby koncem června bylo proočkováno šest milionů osob a koncem srpna, na začátku září osm milionů osob. Čísla jsou dostatečná na to, aby to mělo kýžený efekt,« řekl ministr.

Na začátku března Blatný ve Sněmovně uvedl, že z objednaných dávek má do konce června dorazit 10,3 milionu pro 5,3 milionu lidí a další pak do konce srpna. Cílem české vlády je proočkovat asi 70 procent dospělých do konce léta. Pro děti vakcíny zatím nejsou.

Vakcíny byly testovány

V očkovací kampani je zásadní dát důraz na to, že vakcíny byly dostatečně testovány. Potřebná je také cílená komunikace k určitým skupinám obyvatel. Účastníci konference reagovali na dotaz, jak důležitou roli sehrála v nedůvěře vůči očkování slabá vakcinační kampaň.

Mediální analytik Josef Šlerka řekl, že důvěra v očkování obecně je v Česku velmi vysoká. »Třiadevadesát procent Čechů je očkováno proti základním chorobám. Když se podíváme do výzkumů, tak vidíme, že tam zůstává jeden argument silně zastoupen. V těch zhruba 33 procentech, co říkají, že by se spíše nedali, nebo vůbec nedali (očkovat proti COVID-19). A to je důvěra v dostatečnou otestovanost,« řekl.

Podle Šlerky by vhodná kampaň neměla být ve stylu: »pojďte se očkovat«, neboť většina lidí k ČR je na očkování pozitivně naladěna. Musí klást důraz na to, že vakcíny jsou řádně otestované.

»Mě dlouhodobě trápí, že se nepodávají informace cílené pro určité skupiny obyvatel,« uvedla demografka Dagmar Dzúrová. Kritizovala, že očkování nejstarších skupin obyvatel bylo postaveno na základě toho, že se lidé měli sami přihlašovat. »Podle mě to mělo být uděláno obráceně. Tedy tak, aby byli všichni dáni do systému, osloveni,« zdůraznila. Nyní tak podle ní není známo, kolik lidí mimo systém vůbec dostalo nabídku na očkování.

Podle viroložky Ruth Tachezy je závažné, že kampaň nezačala hned, jak se vědělo, že vakcína přijde. »Převládly tak dezinformace, které se nyní špatně vyvracejí,« dodala.

Šlerka jako další problém vidí i to, že se očkování prezentuje jako jakási tečka na konci. »My vlastně úplně nevíme, jestli náhodou nedojde k nějakým mutacím, nevíme, jestli to očkování nebudeme muset opakovat,« řekl. Při možném opakování očkování tak podle něj lidé zase zažijí situaci, kdy se jim slíbilo něco, co pak neplatilo.

V České republice se očkuje od 27. prosince. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se zatím využilo 1,4 milionu dávek. Za úterý resort vykázal 36 230 očkování. Aspoň jednu dávku očkovací látky dostalo k úternímu večeru 1 033 273 lidí, obě potřebné dávky má zatím 384 841 obyvatel.

(zmk)