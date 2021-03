Benjamin Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

Bibi pozval do vlády i soupeře

Předběžné výsledky parlamentních voleb v Izraeli nedávají pravicové straně Likud premiéra Benjamina (Bibi) Netanjahua šanci na snadné získání partnerů do příští vlády. Likud je podle nich ale znovu vítězem voleb a má 30 ze 120 křesel, s případnými koaličními partnery pak 59.

Za Likudem je centristická strana Ješ Atid se 17 mandáty, ale ani Netanjahuovi oponenti nedají nadpoloviční většinu poslanců. Netanjahu soupeře vyzval k účasti ve své vládě, jinak podle něj zemi hrozí další volby. Po sečtení téměř 90 procent hlasů má Likud 30 křesel, jeho tradiční koaliční partneři ze dvou velkých náboženských stran Šas a Jednotný judaismus tóry mají 16 mandátů. Netanjahu už oslovil vůdce krajně pravicové Náboženské sionistické strany, jež má šest křesel a která prosazuje anexi palestinského Západního břehu.

Překvapením voleb je strana arabských Izraelců Sjednocená arabská kandidátka (UAL, označovaná v hebrejštině jako Raam). Nejenže se jí podařilo dostat se do parlamentu a získat až pět křesel, ale část Likudu zvažuje její oslovení pro účast ve vládě. Její předseda Mansúr Abbás řekl, že dostane-li nabídku, bude o ní jednat. Média připomínají, že úspěch UAL je na úkor stran Likud, Šas, Ješ Atid, Jednotný judaismus tóry a Merec, které přišly každá o jedno křeslo, jež jim průzkumy přisuzovaly, pokud se UAL do Knesetu nedostane.

Strany, které jsou v opozici k Netanjahuovi a jsou připraveny se vlády ujmout po něm, mají 56 křesel. UAL může spolupracovat i s nimi, takže může oběma táborům pomoci sestavit vládu. Některá média Abbáse označují za toho, kdo rozhodne o příštím premiérovi. »Jsme připraveni vyjednávat s oběma stranami, s kýmkoli, kdo chce sestavit vládu a kdo se chce stát premiérem,« řekl Abbás.

UAL byla v minulosti součástí arabského uskupení Sjednocená kandidátka, letos z ní ale vystoupila. Abbás je zastáncem pragmatičtější politiky, jeho strana prosazuje vznik palestinského státu s východním Jeruzalémem jako hlavním městem a rovná práva izraelských Arabů a Židů.

V reakci na volební výsledek premiér vyzval politické soupeře, aby se s ním spojili v příští vládě, jinak by Izrael mohly čekat páté volby od roku 2019. Řekl, že jeho politiku sdílí většina nového parlamentu. V příštích dnech chce mluvit se všemi zvolenými poslanci, aby zjistil, kdo je ochoten sestavit s ním stabilní vládní koalici. Jedinou alternativou k tomu jsou podle něj další volby. Podobně zablokovaný výsledek přinesly volby i před rokem, ale tehdy Netanjahu do koalice získal oponenta Bennyho Gance a jeho stranu Modrá a bílá. Té nyní hrozilo, že se do parlamentu nedostane, ale má zatím osm křesel a je čtvrtá nejsilnější.

(ava, čtk)