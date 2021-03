Ilustrační FOTO - Pixabay

Práce z domova asi trvale na vyšší úroveň

Podle studie Mezinárodního měnového fondu (MMF) jsou mezi zhruba 100 miliony osob, které začaly pracovat z domova, spíše mladí lidé s nejistým zaměstnáním a s nízkými příjmy.

Pro mnohé se práce z domova ještě na dlouhé týdny stane normou. Je samozřejmě příliš brzy tvrdit, do jaké míry a v jakém rozsahu to bude trvat, dokud nebude COVID-19 pod kontrolou. Je však velmi pravděpodobné, že se podíl práce z domova stabilizuje na vyšší úrovni, než tomu bylo před pandemií. Napsal to deník Le Monde.

Má to své výhody: pro zaměstnance to přináší větší flexibilitu, pokud firma práci dobře organizuje. A své nevýhody: může to vyvolat jistou míru nerovnosti v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě.

Čím déle budou omezení trvat, tím více jsou ztrátou zaměstnáni ohroženi ti, kdo z domova pracovat nemohou. Tedy zaměstnanci v obchodech, hoteliérství, restauracích či turistice. Jejich příjmy se mohou snižovat nebo se rovnou stanou nezaměstnanými.

Ekonomové MMF uvádějí, že v takové situaci je téměř 100 milionů pracovníků v 35 vyspělých a rozvojových zemích, tedy 15 procent aktivní populace. Jsou to především mladí, málo vzdělaní lidé s pracovní smlouvou na dobu určitou, z malých podniků a s nízkými příjmy. Proto jsou na místě obavy, že pandemie vyostří nerovnosti mezi generacemi, pohlavími a mezi bohatými a chudými.

Ale také mezi zeměmi. Práce z domova se rozšiřuje podle zaměření výroby, podle stupně technické vyspělosti, podle povahy zaměstnání a podle příjmů. Ve vyspělých zemích může z domova pracovat až 40 procent lidí. V eurozóně je to od 24 procent pracovníků v Itálii až po 42 procent v Německu. Dokonce i v obchodě je možnost pracovat z domova větší.

V rozvojových zemích, kde více než polovina domácností nemá počítač, může z domova pracovat až 20 procent obyvatel měst, ale na venkově je tento podíl téměř nulový. A to není všechno: dokonce i v sektorech vyžadujících fyzickou přítomnost, jako je obchod, je možnost pracovat z domova větší v bohatých zemích, kde jsou technika a internetový obchod více rozšířeny.

Autoři studie MMF poukazují na to, že jen málo lidí může pracovat doma v Turecku, v Chile, v Mexiku, v Peru a v Ekvádoru, zatímco tato možnost je velmi vysoká v Singapuru a v severských zemích. To by mohlo ovlivnit politiku potřebnou k tomu, aby byli tito pracující po karanténě chráněni.

Práce z domova může prohloubit i jiný typ nerovností, zejména mezi muži a ženami. Pro ženy je práce z domova možností, jak si usnadnit koordinaci profesionálního a rodinného života. To s sebou nese nebezpečí, že budou muset vykonávat stále více domácích prací. Některé pracovnice také chodí do kanceláře méně často než jejich mužští kolegové, a to na úkor kariéry. I v podniku platí: sejde z očí, sejde z mysli. Ti, kdo jsou více přítomni v kanceláři a pracují na očích svých manažerů, jsou i úspěšnější.

Práce z domova by mohla rovněž usnadnit přesun kvalifikovaných profesí do nových průmyslových zemí. Optimisté soudí, že by to nutně nemuselo nahradit naše pracovníky. Pesimisté mají obavy, aby to naopak nevedlo k likvidaci pracovních míst u nás.

(čtk)