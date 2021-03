Rozhovor Haló novin s Dalimilem Fričem, ředitelem Asociace Centra bezpečné jízdy ČR

Jak být skvělým a odpovědným řidičem

Jak je to v dnešní době s odpovědným řízením automobilu?

Každý z nás má své zkušenosti s řízením vozidla, někdo krátce, někdo déle. Je řada řidičů, kteří si stěžují, byť v koutku duše na současný stav na silnicích v ČR nebo EU, stěžují si na práci policie, stěžují si na dopravní značení, na hustotu provozu, na zácpy a kolony, na ostatní řidiče. Je málo řidičů, kteří si stěžují sami na sebe.

Píše se rok 2021, díky technologiím se dokážeme dovědět, za jak dlouho se dostaneme pracovně letadlem z Prahy třeba do Londýna nebo New Yorku, za jak dlouho se dostaneme do své oblíbené turistické destinace v Tunisu nebo Španělsku nebo lodí z Řecka na Kypr. (Nebýt covidu). Ovšem nikdo s jistotou neví, za jak dlouho se dostane autem z Prahy do Brna (nebýt covidu a regionálních omezení). To ovšem platilo před začátkem pandemie.

Všimněme si jednoho fenoménu. Pohybu a trajektorií nákupních vozíků řízených lidmi v nákupních centrech. Je možné tento způsob považovat za jakousi dopravu?! Jsou tam nějaká pravidla? Snad pravidla urputnější při slevách, snad pravidla žádná. Tomu odpovídá i charakter parkování zákazníků na parkovištích u marketů. Moc málo se to respektuje, převládá touha zaparkovat co nejblíže vchodu a co nejpohodlněji. Už tam pravidla scházejí. Jakési útočiště řidičů, jakýsi prapodivný alibismus, že je řidič mimo silniční provoz.

Po úspěšném nákupu následuje zpravidla odjezd z parkingu, sdílená radost z báječného nákupu a přirozeně klesající koncentrace na řízení vozidla. S tímto emocionálním překypěním řidič vstupuje zpět do silničního provozu. Tyto situace vnímá každý z nás.

Jak vlastně rozumět bezpečnosti silničního provozu?

Bezpečnost silničního provozu je velmi dlouho zavedený a používaný termín, pro někoho jen berlička při vyjadřování se k tématu, většinou jen jako opora pro rozmanité aktivity spousty organizací, institucí, nadací, agentur, asociací.

Je to jednoduchý soubor pravidel chování člověka na silnici. Pravidla, která musí respektovat profesí kadeřnice, profesor, dělník, manažer, věkem mladý řidič, senior, dovedností začátečník i profesionální řidič, prostě všichni, kteří mají potřebu nebo nutnost vyskytovat se v systému. Různé profese, různý věk, různý pohled na věc, nicméně stejné respektování stejných pravidel. Je to jednoduché. Mám rád jednoduchost. Je obecně srozumitelnější.

Jednoduché, pravidla jsou pro všechny stejná. Prostě jezdíme všichni na silnici vpravo. Silniční infrastruktura se modernizuje, s většími či menšími potížemi, ale modernizuje, výrobci automobilů nabízejí své stále sofistikovanější výrobky, ale my si můžeme koupit vozidlo modré, na naftu, ojeté nebo třeba to nové. Třetím a nejzávažnějším faktorem komplexního systému je řidič – neboli Člověk za volantem.

Systémem a lety opomíjený faktor, který produkují autoškoly. Metodou pokusů a omylů se uchazeč pokouší získat řidičské oprávnění v nezměrné touze, nebo naopak zcela pasivně, a s velkou samozřejmostí se nějakým způsobem do systému zařadit. Pokulhávající systém, kterému nikdo posledních 25 let významně nevěnuje pozornost. Až v posledním uplynulém roce. Držím autoškolství palce.

Při současném životním stylu si každý z nás pečlivě hlídá své zdraví, vitalitu pro náročné pracovní úkoly, schopnost být skvělý a úspěšný. Uděláme pro to všechno, počínaje nákupem potravinových doplňků v lékárnách. Tam si to své zdraví sháníme a jistotou opatřujeme. Jsme spokojeni se svým výsledkem.

Proč tomu tak není za volantem?

Pokud chceme systém efektivně změnit, měli bychom se zaměřit na jeden jediný faktor, na jednu jedinou oblast, kterou dokážeme skutečně změnit v čase k lepšímu. Pouze jeden jediný faktor, který bude úspěšný a bude se komunikovat směrem k veřejnosti a ta jej přijme.

JE TO NOVÝ ŘIDIČ. Jak na něj, jak jej do systému prostě zapojit, jak z něj udělat dobrého, až skvělého řidiče i v případě možného razantního nástupu autonomních vozidel?

Nastavením systému, který můžeme použít z okolních zemí. Systému, který je na svém začátku možná přísný, až nekompromisní, ale v konečném efektu úspěšný, a znamená vysoký přínos pro skutečnou bezpečnost silničního provozu.

Dokonalá příprava v profesionální autoškole s moderními vědomostmi nabitým profesionálním instruktorem a ještě dokonalejší, nekompromisní, objektivně doložitelný průběh závěrečné zkoušky. Řidičský průkaz asi nemůže být pro každého.

Pokud ukážu zaměstnavateli svůj certifikát absolventa jazykové školy, neznamená to, že dokážu mluvit cizím jazykem, a už vůbec to neznamená, že se v cizině jazykově neztratím. Musím do zahraničí odjet a prostě hovořit, orientovat se, prostě jazyk trénovat. Pak se možná po několika letech dočkám pocitu, že mluvím a rozumím. Riziko ohrožení života je přitom minimální.

Řidiči by tedy měli trénovat své umění za volantem?

Přesně tak. Všichni, kteří chtějí něčeho doopravdy dosáhnout, se musí zdokonalovat, vyvíjet, hledat cesty ke zlepšení. Musí trénovat. Sportovec, pedagog, lékař, manažer, vědec, podnikatel, kdokoli, kdo si chce budovat kariéru. Aby kariéry dosáhl, musí k ní tak nějak řečeno dojet.

I řízení vozidla je trénink. Stojí to za to. Své kariéry se tak mohu spolehlivěji a bezpečněji dožít.

Trénink ovládání auta, nepřestávající působení fyziky při jízdě autem, zákonitosti a pravidla a spousta dalších faktorů. Poznávání automobilu, uživatelské možnosti, komfortní, bezpečnostní a asistenční systémy, k čemu to vlastně je?

Jak mi tyto systémy pomáhají? »Domluvím« se dnes vůbec ještě se svým moderním vozidlem, budu chápat, co mi říká, co mi signalizuje? Vystačím si se svým egem? Budu přehlížet moderní technologie? Prodejce v autosalonu mi při předávání vozidla bude prezentovat špičkové technologie mého nového vozidla a já budu s porozuměním kývat hlavou, avšak se pro jistotu na nic nezeptám. Nebudu totiž vědět, jak se zeptat. Pro svou vlastní bezpečnost a jistotu nikomu neřeknu, že tomu nerozumím. V tomto případě si bezpečnost najdu snadno.

Je řada naprosto konkrétních celorepublikových projektů pro mladé a začínající řidiče, které spolu s partnery, především s Fondem zábrany škod ČR, uskutečňuje nebo připravuje Asociace Center bezpečné jízdy ČR. START DRIVING, KURZ TEEN, I-LEGÁLNÍ AUTOŠKOLA, ve spolupráci s Dopravní policií ČR projekt ZAČNĚME SPOLU ANEB KOLAMA DOLŮ nebo hodně populární projekt Jedu s dobou pro řidiče seniory.

V ČR existují polygony, Centra bezpečné jízdy. Co se vše děje na těchto polygonech?

Každý z osmi profesionálních polygonů v ČR (Most, Sosnová, Příbram, Hradec Králové, Vysoké Mýto, Jihlava, Třinec, Ostrava) vyvíjí obrovské aktivity pro vzdělávání řidičů, mladých, seniorů, handicapovaných, příslušníků IZS nebo armády ČR.

I prostřednictvím zážitkových kurzů bezpečné jízdy, eventů, testováním automobilů na speciálních kluzných plochách si každý řidič může na polygonech ČR ověřit své schopnosti nebo kvalitu svého vozidla. Jsou to tréninkové báze, střediska pro řidiče s vysokou společensky přidanou hodnotou, zážitková centra pro řidiče-klienty, kterou již dnes vnímá celá řada subjektů.

Jsem přesvědčen, že právě na polygonech dnes existuje prokazatelně vnímaná koncentrovaná bezpečnost silničního provozu.

Je potřeba investovat do zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Je zapotřebí investovat do vzdělání řidičů?

Bezpečnost silničního provozu má v ČR své financování. Jakési a těžko měřitelné. Naproti tomu každé z Center bezpečné jízdy v ČR investuje do vlastního rozvoje a zlepšení infrastruktury polygonu ročně nemalé prostředky. To vše pro zvýšení komfortu řidičů-zákazníků polygonů, Centra investují do nových technologií pro ověřování schopností a dovedností řidičů, investují do trenažérů a simulátorů, podporují motosport jako formu bezpečného a sofistikovaného ovládání vozidla. Je toho opravdu mnoho. Např. na Centru bezpečné jízdy v Ostravě se již šestým rokem realizují oficiální závěrečné zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění skupiny A, M a v roce 2021 by město Ostrava chtělo investovat spolu s Centrem LIBROS více než 40 mil. Kč do výstavby legitimní nové zkušební plochy (moto a auto) včetně infrastruktury. Město Ostrava podporuje každoročně Centrum LIBROS investicemi do generálních oprav technologie, jen v letošním roce investuje do oprav a rozšíření kapacity Centra 2,5 mil. korun.

Samotné Centrum LIBROS investuje dlouhodobě nemalé prostředky do rozvoje technicko-terénního polygonu, který jako jediný v ČR je schopen nabídnout velmi atraktivní vzdělávací prostředí pro řidiče osobních i nákladních terénních vozidel. Centrum LIBROS se tak může věnovat výcviku řidičů složek IZS, Armády ČR a samozřejmě všem klientům z komerčního prostředí, kteří používají vozidla typu SUV, Cross over, off road, nebo obecně vozidlům se zvýšenou průchodností terénem.

Jak si média všímají bezpečnosti na cestách?

Je nepřeberná řada statistik. Jakékoli médium v ČR se po mnoho let každodenně věnuje nehodovosti na českých silnicích, upozorňuje na vše prostřednictvím dopravních zpravodajství. Víme skoro přesně, jak vypadá každodenně oblíbená D1. Zpráva typu, že na D1 se převrátil náklaďák, mne již dlouho neuspokojuje. Mrzí mne, že je to na dnešní dobu alibismus.

Náklaďák se sám od sebe nemůže převrátit. Chtěl bych slyšet, že na D1 naboural nepozorný řidič, který něco zanedbal, usnul, přehlédl, neodhadl, a kvůli němu bylo či nebylo zranění a kvůli němu je 20kilometrová kolona.

Mediím se není možné divit, čtenáři, posluchači i diváci dávají raději přednost senzaci a snad sdílení neštěstí druhých. Taková je pravda. U sociálních sítí je to dost podobné. Charakterní sdílení na téma bezpečnosti silničního provozu hledáte čím dál tím obtížněji.

V čem vidíte řešení?

Řešení vidím ve sdělování informací řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu jednoduchým způsobem. Má to svůj důvod. Každý z nás je zaplaven denně množstvím rozmanitých informací a někdy zapomíná na svou každodenní bezpečnost za volantem, řídítky či na chodníku.

Pro řidiče je to prostor pro návštěvu Center bezpečné jízdy v ČR, prostor, kde se mohou dozvědět rychlým a efektivním způsobem, jak své vozidlo na silnici dobře zvládnout. Jaké jsou novinky v technologiích, asistenčních, bezpečnostních a komfortních systémech vozidel. Jsem přesvědčen, že péče o řidiče ve všech směrech jeho vzdělání je na polygonech v ČR jedna z nejlepších.

Dalším prostředkem, jak si uvědomit pravdu o bezpečném řízení vozidla, je forma Zážitkových jízd na polygonech. Centrum LIBROS poskytuje nejširší škálu zážitkových jízd v ČR se všemi typy vozidel jak na asfaltovém, tak i na terénním polygonu. Věřím, že taková jízda za volantem 18tunové osmikolové Tatry 813 na terénním polygonu je opravdový zážitek. Během této jízdy si řidič opravdu uvědomí, že »vozidlo jej naučí řídit« a chápat samotnou podstatu ovládání vozidla. To znamená, že řidič nemůže vůbec nic při jízdě podcenit. Tyto poznatky si pak i podprahově přenáší do svého každodenního života.

Co na Centru LIBROS Ostrava připravujete pro řidiče nového?

Jsem přítelem nových věcí. Jedna z horkých novinek je projekt cenově velmi dostupného svezení s vozidly s upravenou (sníženou) adhezí zadní nápravy. Patent Centra LIBROS. Produkt pro jakéhokoliv řidiče, který si chce jednoduchou a především zábavnou formou ověřit své rychlé reakce za volantem. Dynamická trať na polygonu Centra LIBROS, pět upravených vozidel, pět řidičů, start a cíl, velká výzva. Žádné závodění. Jen umění, jak zvládnout smyk v rychlosti 30km/h ve slalomu z dopravních kuželů s využitím nízkoadhezních ploch a technologie jejich skrápění vodou. To vše ve dne nebo za snížené viditelnosti. Atraktivní podívaná, nové emoce u začínajících i velmi zkušených řidičů. Samozřejmě i řidiček.

Jak tedy dál s bezpečností silničního provozu v České republice?

Před dvěma lety vzniklo uskupení PLATFORMA VIZE 0. Švédský model žádného usmrceného při dopravní nehodě. Vize a cíle. V tomto ohledu však naprosto konkrétní spojení odborníků v dopravě. Financování správných projektů pro konkrétní řešení bezpečnosti. Adresné projekty a produkty, tah na bránu.

Uskupení PLATFORMA VIZE 0 dokázala spojit odbornou veřejnost do synergického efektu, kdy se poprvé v novodobé historii dokázali kolem kulatého stolu posadit všichni reprezentanti odborné veřejnosti. Asociace autoškol, dopravní psychologové, zkušební komisaři dopravní policie, ministerstvo dopravy a vnitra, politici, správa železnic, vysoké školy, věda a výzkum, automobilky, instituce a organizace, které na tomto poli působí a samozřejmě také Asociace Center bezpečné jízdy ČR. Myslím, že je to cesta, jak dál, jak připravit podmínky pro skvělé a odpovědné řidiče.

Věřím v hybatelskou schopnost uskupení PLATFORMA VIZE 0, vždyť bezpečnost silničního provozu se týká 10,7 milionu obyvatel České republiky. Tedy všech.

Roman BLAŠKO