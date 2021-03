Rozhovor Haló novin s poslancem Jiřím Dolejšem o nemoci COVID-19 a souvislostech

Předvádíme šaškárny s plexisklem kolem směšně kverulujících poslanců

Václav Klaus prodělal stejně jako vy COVID-19. Tvrdí však, že on je důkazem, že tato nemoc je, jak on může ze své zkušenosti potvrdit, »opravdu a opravdu« jen těžší chřipka, a proto je dál proti vládním opatřením. Co vy, na základě své zkušenosti, tomu říkáte?

To, že jde o nemoc vyvolanou virem chřipkového typu, ještě neznamená, že je to banalita. Stačí připomenout, že na španělskou chřipku umřelo před sto lety ve světě více jak 50 milionů lidí a u nás více jak 50 tisíc. Jako dítě již pamatuji hongkongskou chřipku v zimě 1970, na kterou ve světě zemřelo na tři miliony lidí, a u nás v Československu kvůli ní nařídili chřipkové prázdniny. Přesto ji prodělalo na dva miliony našich občanů a zemřelo na ni několik tisíc lidí. Takže i když to není žádná ebola či černý mor, je třeba ji brát vážně.

Když vznikne taková rozsáhlá zdravotní krize, tak by rozhodně neměla být situace zneužívána k politikaření či k laciným exhibicím. Vlády ve světě reagují různě a česká vláda už podle zdravotních informací nepatří v boji s covidem k nejúspěšnějším. Nedomyšlenost a chaotičnost některých opatření jistě kritizovat lze, ale zodpovědný člověk by se neměl propůjčit k propagaci sabotování základů boje s epidemií. Aktivity odpůrců očkování a roušek, šíření různých absurdních konspirací a nekompetentních dezinformací nepomáhají, spíš škodí. Tím spíš, pokud jsou to lidé veřejně známí, jako je i bývalý prezident.

Jak to vůbec s vámi bylo?

Od března 2020, kdy u nás epidemie vypukla, jsem opatření proti nákaze vždy respektoval. Ale samozřejmě žádná opatření neochrání na sto procent, zejména u nemoci COVID-19 je zjevné, že nákazu nelze zastavit, jen zpomalit. Takže přes odpovídající opatrnost se nakonec ten vir dostal nějak i ke mně. A skončilo to mým hospitalizováním v pražské Ústřední vojenské nemocnici s relativně těžkým průběhem nemoci.

Problém byl, že jsem vlastně zpočátku nic netušil, neměl jsem žádné příznaky, horečku, kašel... nic. Až když jsem na počátku březnové schůze Sněmovny cítil dušnost a zašel přímo ve Sněmovně na test, doktor mne s podezřením na pneumonii okamžitě poslal do nemocnice. A na emergency mi tam indikovali už rozvinutou covidovou pneumonii. Laboratorně mi prokázali, že virus COVID-19 už nějakou dobu v těle mám. Tudíž že nemá smysl léčba remdesivirem, která se používá v počátcích nákazy. A také, že reakce mého těla na COVID-19 umožnila oboustranný zápal plic, který postihl až 70 procent jejich tkáně. Následoval pobyt na infekčním oddělení na kapačkách a na kyslíku spolu s ordinováním kortikoidů proti pneumonii. Samozřejmě i léky proti riziku plicní embolie. Nakonec jsem tam v izolačním režimu zůstal 11 dnů.

Protože se můj stav naštěstí lepšil, léčba zabrala, tak na zbytek čtrnáctidenní karantény mne propustili už do domácí izolace. Ta mi skončila v půlce března.

Víte, kde jste koronavirus vůbec chytil?

Tohle fakt nevím. V posledních měsících se pohybuji jen mezi domovem a parlamentem, tak kromě MHD (doma mne rodina v inkriminované době nenavštívila) připadá v úvahu jedině Sněmovna. Ale doložit to nejde, nikde kolem mne žádný další nakažený není. Na našem poslaneckém klubu jsme samozřejmě v příslušném hygienickém režimu. Pravdou je, že jsem také byl před svou hospitalizací na antigenním testování. Ale zjevně ani testy nejsou stoprocentní, protože už v době, kdy jsem ten COVID měl, tak tento test ho neukázal.

Už jste sice vyléčen, ale cítíte se tak, jako před nemocí? Co teď se svojí zkušeností říkáte těm, kteří provokativně roušky nenosí a pořádají demonstrace, protože prý protiepidemická nařízení narušují svobodu?

Mám za sebou nákazu COVID-19, s tím spojenou imunitní reakci mého těla. S následky oné pneumonie se ještě musím vypořádat. Rehabilitace plic zřejmě bude nějakou dobu trvat a do kondice jako před nemocí se vrátím nejdříve až v řádu týdnů. Nemoc je to jistě nepříjemná, ale svůj názor na přiměřenost opatření i jejich popírače měnit nemusím. Je tu zákon o zdraví a speciální pandemický zákon. Obdobné zákony pro krizové epidemické situace mají i v jiných zemích a jejich uplatnění nepovažuji za útok na svobodu. Postup exekutivy kontroluje moc zákonodárná a přezkoumává moc soudní. Nezdůvodnitelná omezení lidských práv by samozřejmě byla právem napadnuta.

Za rizikovou ale mám například kauzu kolegů poslanců Volného a Bojka, a to nejen z hygienického hlediska. To, že je Sněmovna musí řešit, jí totiž reklamu nedělá. Proti lidem bez respirátoru na ulici zasahuje policie, na běžném pracovišti se s člověkem nedodržujícím hygienická pravidla nebudou bavit. A my předvádíme šaškárny s plexisklem kolem směšně kverulujících poslanců, kteří se jen zoufale snaží zviditelnit pliváním na základní epidemická nařízení.

Chápu ovšem malé podnikatele, že opatření vlády jim mohou zkomplikovat život. Myslíte, že pomoc státu je dostatečná? Vždyť přece riziko podnikání se také musí klást na misku vah…

Sem se asi soustřeďuje nejvíce kritiky, tedy že vládní pomoc podnikatelům zejména ve službách je malá, opožděná a komplikovaná. Vládní restriktivní opatření jsou vnějším mocenským zásahem do podnikání, to není běžná nahodilá událost. Tady je také nejvíce prostoru pro konkrétní vyjednávání s exekutivou, která samozřejmě nemůže přistoupit na každý požadavek, ale nápady z nevládních řad či v rámci tripartity mohou být vlastně rozumem zadarmo.

V každé zemi dnes vlády přicházejí s určitými kompenzacemi. I když je v ČR váha sektoru služeb menší, neznamená to, že určitá pomoc v této oblasti není potřebná. Pandemie už zlikvidovala více jak desetinu živnostníků. Klíčovou pozornost věnujme dopadům zejména na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.

Četl jsem názor, že koronavirus je vlastně dobrým kšeftem pro velké farmaceutické firmy ze Spojených států a pochopitelně nejen je. Myslíte, že je to nesmysl?

I zdravotní krize má své ekonomické náklady a pro dodavatele zdravotních prostředků je to příležitost. Nejde jen o vakcíny, ale i o farmaka na léčení důsledků nákazy, o dodávky medicinálního kyslíku, ochranných pomůcek, testovacích sad atd. Firmy nejen navýší produkci a zvýší se cena jejich akcií, ale mají šanci posílit svou profesní prestiž. Zejména výroba vakcín je velmi sofistikovaná a není to výzva pro každého. Je na představitelích státu, jejichž prioritou musí být zdraví občanů, aby krotili důsledky konkurenčního boje těch největších farmaceutických gigantů. Nejen, pokud jde o nepřiměřené zisky, ale i o kompetentní zdravotní informace místo různých fám.

Mimochodem, farmaceutický průmysl jako celek a navazující distribuční řetězce sice mají objemné zakázky na vakcíny, ale inkasují i dopady omezení tzv. necovidové péče. Pro vývoj léků je také problém momentálního zpomalení ostatních klinických studií. A otevřená je otázka dalšího vývoje ekonomiky zdravotnických systémů v pocovidové éře. Signál o vyčerpání rezerv zdravotních pojišťoven je varovný. Efekt loňského oddlužení nemocnic bude jen dočasný a platba za státního pojištěnce je předmětem každoročního dohadování.

Neměl by konečně stát dávat přednost našim lidem a jejich problémům, než se stále vymlouvat, pokud jde, dejme tomu, o ruskou a čínskou vakcínu, na eurounijní schvalování? Pokud některé farmaceutické firmy nedodrží své závazky v dodávce vakcín, kdo je podle vás vinen?

Je-li mezi částí populace nedůvěra v očkování, musí především stát odborně garantovat kvalitu. A zajistit, aby poptávka po vakcíně nepřevyšovala nabídku. Řádné prověření jakékoliv vakcíny je povinnost, ať to provádí evropská EMA nebo národní SÚKL. Ty postupy prověření zejména klinické fáze testování vakcíny musí být v podstatě obdobné a začínají dodáním příslušných informací. Obejít je rozhodnutím ministerstva zdravotnictví lze jen ve zcela mimořádné situaci a s určitým rizikem, tedy rozhodně ne masově. Očkování otestovanými vakcínami je prostě základ.

Pokud jde o zakázky, tam je problém dvojího přístupu. Jeden předpokládá centrální distribuci podle počtu obyvatel, ale musí být co distribuovat. Druhý je o volných objednávkách, co si kdo na trhu urve, což je bez záruky. Babiš připustil, že vláda tuto otázku podcenila, že tady bohužel doháníme zameškané. Konkrétní kritiky vlády bych se nebál, počínaje nedomyšlenou očkovací politikou. Opožděně se řeší také otázky testování ve firmách, ale i ve školách – naše děti jsou v mezinárodním srovnání nejdéle ze školy. Najdou se příklady chaotičnosti v opatřeních a špatné komunikace s veřejností. Lidé jsou proto naštvaní často právem, ale v krizi si zaslouží věcné odpovědi. Ne stereotypně účelové, což občas předvádí pravicová opozice.

A pokud jde o váš konkrétní dotaz. Politika by do ochrany zdraví patřit neměla. Jde přece o to nejcennější, co máme. A jestliže EU a její eurounijní a američtí dodavatelé nejsou schopni své závazky plnit, proč bychom se nemohli obrátit jinam?

Jaroslav KOJZAR