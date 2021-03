Nad spekulacemi o odvolání ministra

Spekulace o odchodu ministra zdravotnictví se probírají ve všech médiích. Ta o odchodu ministra zahraničí je spíše zbožným přáním prezidenta, i když Petříček by si to zasloužil především. Proč by měl však Jan Blatný odejít? Kvůli svým chybám a přešlapům? Kdo by je v této době v takové funkci neudělal? Ani kvůli Sputniku V, jak požaduje prezident. To jsou zcela zástupné problémy. To jen Piráti a ostatní pravicová opozice se tváří, že oni by dozajista, pokud by byli u moci, koronavirus zastavili a přitom se chvějí strachy, aby náhodou, jestliže by Babišův tým skutečně propadl, někoho z nich prezident nepověřil sestavením nové vlády. Na podzim už COVID-19 může být na ústupu anebo dokonce poražen.

Důvod hledejme tedy jinde. Volby se blíží. Pandemie sice ustupuje, ale pomalu. Premiér je nervózní ze situace, do níž několikrát zasáhl a v létě dokonce obrátil naruby rozhodnutí tehdejšího ministra. Výsledek známe. Na podzim jsme vyskočili na první místo v počtu nakažených a mrtvých na koronavirus v Evropě. Odchod dalšího ministra, který měl jiný pohled na boj s pandemií, byl sice vynucen, ale hodil se. Novým šéfem ministerstva se stal zdánlivě poddajný brněnský docent Blatný, který dokonce byl na Babišově protistraně. Možná to mělo být jistou výhodou, neuspěl-li by, pak neúspěch by nepadl na ANO. Blatný po několika přešlapech se ovšem ukázal jako rozhodný ministr, dokonce často komunikující s médii. Nebojí se opřít ani premiérovi. Ale ani on se nevyvaroval chyb. Zvláště pokud jde o očkování. A jsme u důvodu, proč by Babiš chtěl nebo chce Blatného vyměnit. Sputnik je záminka. I premiér, i když jistě z jiného důvodu, je pro čekání na souhlas EMY a ta zřejmě má své pokyny ze státu za mořem – ruské je nebezpečné, ruské je riziko. Zdravotní sice ne, ale bezpečnostní, jako obyčejně vše, co pochází z Východu a nikoli od našich zaoceánských »přátel«. Proto premiér v této věci čelí i prezidentovi. Jenže také on potřebuje odchod Blatného. Jsou, jak jsem se zmínil, volby přede dveřmi a preference ANO nevěstí nic dobrého a komunisté vládě odmítli podepsat po předchozích zkušenostech bianco šek. Někdo tedy musí být za koronavirový podzim a zimu odpovědný. Akce premiéra létajícího po Evropě a shánějícího vakcíny jsou skutečně impozantní, k potřebnému výsledku však nevedou. Opozice toho využívá. Někdo se obětovat musí. Jenže začíná doba, kdy počty nakažených se přece jen snižují a perspektivně dále budou snižovat, doba, kdy je možné vyměnit ministra Blatného a svést na něho všechny chyby předchozích měsíců. Pravicové opozici tak hodit jejich kost a veřejnosti dát znamení, jak je premiér nekompromisní k těm, kteří chybují. Nový ministr pak dovede boj s nemocí COVID-19 do konce a ANO se zbaví obvinění z neúspěšnosti. Tak se to přece v soukromém sektoru dělá. Jenže při řízení státu se hraje s jinými kartami. Tah s odvoláním Blatného může mít pro Babiše opačný efekt.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM za Jihomoravský kraj