Testovat jen pod dohledem?

Ministr průmyslu Karel Havlíček se nechal slyšet, že test, který si uděláte doma a v práci ukážete jen jeho negativní výsledek, neplatí. Je prý potřeba testovat v práci a pod dohledem, jinak budou lidé podvádět.

Pomineme-li fakt, že ono tolik skloňované testování ve firmách je jeden velký byznys, musím se pozastavit nad samotnou podstatou Havlíčkových slov a také nad jednou nelogičností. Přesně nevím, jestli má pan ministr většinu české populace za prolhané školáky, nad nimiž je potřeba držet neustále pedagogický dozor. I kdyby ano, neumím si moc dobře představit to nejdůležitější – jak budu vlastně fixlovat. Přijdu za sousedem, řeknu mu, že jsem COVID pozitivní (moc rád mě v tu chvíli uvidí mezi dveřmi), a poprosím ho, ať si vytře nos za mě. Navíc – kde mám jistotu, že právě on, nebo kdokoli jiný v mém okolí, bude mít k dispozici stejný druh testu, aby zaměstnavatel nic nepoznal? A skutečně budu chtít za každou cenu do práce, kde nakazím své kolegy? To je tak nenávidím a chci riskovat, že moje firma se v téhle složité době dostane do existenčních potíží? A budu riskovat trest odnětí svobody? Nene. V době nouzového stavu si to setsakra dobře rozmyslím. O tom jsem bytostně přesvědčen…

Jde mi ale ještě o něco jiného. V momentě, kdy si v pátek přinesu ze zaměstnání test, v neděli večer či v pondělí brzo ráno si ho aplikuji, budu vědět okamžitý výsledek. A podle toho se zařídím. Bude-li test pozitivní, zavolám do práce a od pondělí začínám karanténu. Kdežto, podle Havlíčkova názoru, je zřejmě lepší v pondělí do té práce vyrazit, nakazit kolegy, nebo minimálně onen »dozor pro prolhané školáky«, který mne bude testovat a kontrolovat. A nejen to. Také rozšířit svůj vir v městské hromadné dopravě při cestě do zaměstnání – než mi zjistí, že jsem pozitivní – a pak při cestě domů, když už jsem se dozvěděl smutnou pravdu.

Inu, už jsem si zvykl, že mnohé, co v době covidové zažíváme, je postavené na hlavu. Ale tohle ne, protože v tomto případě někdo tou hlavou ani nepřemýšlel…

Petr KOJZAR