Stížnosti na COVID

V poslední době stále častěji slýchám stížnosti sportovců na to, jak zápasům či závodům schází divácká kulisa. A jak je velmi nepředvídatelné určit, kvůli onemocnění COVID-19, správnou sestavu a taktiku, když dopředu neznám zdravotní stav mužstva, nebo se připravit na konkrétní soutěž v individuálních disciplínách. A ruku v ruce s tím narůstá »absťák« fanoušků po přítomnosti v ochozech, což mnozí vynahrazují setkáními před branami stadionu, či hromadným sledováním duelů z výše položených míst, čímž ale riziko šíření koronaviru roste stejně, jako kdyby příznivci zaplnili ochozy.

S ohledem na to, co se děje v našich nemocnicích, mi tyto nářky přijdou malicherné a někdy až sobecké. Je dobře, že se sportovní zápolení konají, protože fanoušci doma u televizních obrazovek mají v téhle pohnuté době alespoň nějaké rozptýlení a u branek, bodů a vteřin mohou přijít na jiné myšlenky (a když vyhrává jejich oblíbenec či preferované mužstvo, pak i ryze pozitivní). Ale stěžovat si na tuto dobu, mi přijde od sportovců poněkud úsměvné. Či spíše smutné. Sportovci alespoň mohou vykonávat svoji pracovní náplň. Tedy ti profesionální. Ale co by potom měli říkat hoteliéři, prodavači zboží, jež není označeno jako nezbytné, restauratéři, majitelé fitcenter, wellnessů či další, jejichž podnikání stojí úplně a náhrady ze strany státu k nim putují všelijak jinak než pravidelně nebo v takové výši, jak bývá uváděno?

Mnoho odvětví na COVID-19 doplatí. A až pandemie pomine, budou sčítat nevyčíslitelné ztráty. A řada podnikatelů zkrachuje. Takový problém profesionální sportovci nemají. Ano, finanční ztráty klubů jdou do milionů. Umíte si ale představit, že by zkrachovala Slavia, Sparta, Baník, brněnská Kometa či třeba Armádní sportovní centrum Dukla? Kdežto značky, které jsou stejně zvučné ve světě služeb, se musejí třást o holou existenci. Některá srovnání je třeba mít na paměti, než začnu litovat sama sebe…

Martin KALOUS