Ilustrační FOTO - Pixabay

Žáci budou rotovat

Třídy prvního stupně základních škol by se po znovuotevření měly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Počítá s tím plán návratu žáků do lavic, který připravilo ministerstvo školství. Po jednání s opozicí to oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

»Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden doma a týden ve škole,« uvedl ministr. Poukázal přitom na výsledky studie Centra pro modelování biologických a sociálních procesů, podle kterých mohou týdenní rotace tříd prvního stupně snížit šíření nákazy koronaviru zhruba o 88 procent proti běžnému stavu. »Termín pro návrat dětí do škol musí ale určit ministerstvo zdravotnictví,« dodal.

Od 1. března jsou kvůli zhoršení epidemie otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Ostatní žáci a studenti se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že by se do lavic mohli začít vracet zřejmě ve druhé polovině dubna. Ministerstvo školství je podle Plagy připraveno o tom s resortem zdravotnictví jednat. Předpokládá, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová to udělá příští týden.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková je představení plánu návratu do škol ráda. »Důležité je, že ministerstvo školství konečně s něčím přichází. Protože nejhorší je nejistota. Navíc, Česká republika je zemí, kde jsou děti na distanční výuce nejdéle v celé Evropě, což má mnoho negativních dopadů. Co se týče rotace žáků, nejsem v první fázi proti, zvlášť pokud má ministerstvo analýzy odborníků, které dokazují mnohem vyšší bezpečnost tohoto řešení oproti okamžitému návratu všech,« řekla Haló novinám Marková, podle níž jsou takové konstruktivní návrhy ministra určitě lepší než jeho nedávné výhrůžky ředitelům škol, že ti, kdo nezajistí plnou výuku na dálku, skončí. »To nebyl zrovna nejlepší přístup v situaci, kdy samo ministerstvo selhává a nedává dostatečné návody školám, jak v této ojedinělé situaci postupovat,« dodala Marková.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Podle Plagy se plán ministerstva školství v mnohém shoduje s návrhy opozice, byť ODS rotaci žáků odmítla.

Z dopisu ministra sněmovnímu školskému výboru, který unikl do médií, rovněž plyne, že kromě rotační výuky navrhuje rozšíření povinnosti nošení respirátorů či roušek i na školy a speciální školy. Chtěl by také umožnit dobrovolný návrat závěrečných ročníků základních či středních škol v omezeném režimu v takzvaných studijních skupinách. Pokud by se školy nemohly otevřít, měly by se podle něj žákům s problémy v učení povolit konzultace ve skupinách do šesti lidí. Dosud jsou možné jen individuální konzultace.

Ministerstvo školství má podle Plagy vše pro návrat žáků do škol připravené. V únoru školám poslalo 3,5 milionu respirátorů, deset kusů na zaměstnance. Počítá s testováním dvakrát týdně antigenními testy a vyjednalo přednostní očkování pracovníků škol. K vakcinaci se dosud přihlásilo kolem 190 tisíc ze zhruba 330 tisíc učitelů i nepedagogů ve školách. Dávku vakcíny jich k 22. březnu dostalo 86 519.

Proti přednostnímu očkování pracovníků škol ovšem protestovala například Národní rada zdravotně postižených. Upozornila přitom, že řada seniorů či chronicky nemocných lidí, kteří patří k nejvíce ohroženým, ještě nedostala ani první dávku očkování. Jejich přeskočení v pořadníku očkování považují zástupci postižených za nehorázné obětování několika stovek nejzranitelnějších členů společnosti, jen pro zpolitizovanou morální paniku z toho, že výuka na dálku prý není efektivní.

Marková postoj postižených chápe. »Problém je zkrátka v tom, že nemáme dostatek vakcín. Máme očkovací centra, máme dostatek praktických lékařů ochotných očkovat, máme dostatek lidí, kteří se chtějí nechat očkovat. Vláda tak má vlastně ideální situaci, jenže nezajistila vakcíny. Proto sledujeme toto smutné hádání o to, která skupina obyvatel je prioritnější než druhá,« uvedla Marková, kterou v této souvislosti šokovaly informace některých médií, že vláda v první fázi neobjednala od Evropské unie ani tolik vakcín, kolik mohla. V situaci, kdy výrobci nezvládají vyrábět a snižují dodávky percentuálně z celkového objednaného množství, to vede k tomu, že ČR dostává méně vakcín než jiní, kteří objednávky na začátku obezřetně »přepálily«. »Stát zoufale selhává ve schopnosti vakcíny zajistit. To je obrovská prohra této vlády. Soustředí se pouze na Evropskou unii, není schopna hledat žádné další cesty,« uvedla Marková.

Data jí dávají za pravdu. Ačkoli ministr zdravotnictví sliboval, že ČR na konci března nasadí tempo sto tisíc očkovaných denně, pravý opak je pravdou: očkování v ČR zpomaluje. Počty naočkovaných klesly ke třiceti tisícům denně, navíc neplatí ani to, že by vláda oddalovala druhé dávky ve prospěch prvních, jak slíbila. Mezi 38 tisíci středečních očkování šlo ve 14 tisících případů o aplikaci druhé dávky.

(ste)