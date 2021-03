Ilustrační FOTO - Haló noviny

Novela volebního zákona míří do finále

Návrh sněmovního ústavně-právního výboru, aby o obsazení části poslaneckých křesel po volbách rozhodovala stranická vedení, možná dolní komora nepřijme. Při druhém čtení volebního zákona zástupci vládního hnutí ANO i Pirátů navrhli plně automatické přidělování mandátů.

Sněmovní strany se zatím shodují na tom, že zákon by měl zachovat 14 volebních krajů. Jednotlivé volební strany by pro vstup do Sněmovny musely získat nejméně pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nově osm procent hlasů a vícečetné koalice 11 procent hlasů.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip podotkl, že KSČM žádný pozměňovací návrh nebude předkládat, protože za nejdůležitější považuje princip dohody. »To znamená, že budeme dělat jenom to, co nám Ústavní soud zrušil. Proto jsem nechtěl diskutovat o jednom volebním obvodu, přestože si to dovedu představit, ale to zrušeno není,« řekl. Z tohoto důvodu také nepodpoří žádný pozměňovací návrh, který nemíří k nápravě toho, co bylo zrušeno.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Za podstatné považuje to, aby se na podobě zákona shodly obě parlamentní komory. »Nebudu napadat nic, co povede k tomu, že dohoda bude uzavřena tady a že bude uzavřena i na úrovni Senátu. A jestli je podmínkou té dohody, že bude druhé skrutinium, které tady platilo do roku 2000, tak prostě budu pro druhé skrutinium v jakékoliv podobě,« zdůraznil Filip. Ústavně to podle něj odpovídá tomu, čím Česká republika podle Ústavy je. »To znamená parlamentní demokracie, která staví své ústavní orgány na základě principu svobodné soutěže politických stran,« uvedl místopředseda Sněmovny. »Narovnejme to, co od nás Ústavní soud chce, řekněme, že jsme více odpovědní vůči tomuto státu než ústavní soudci a rozhodněme a požádejme naše kolegy v Senátu, aby tu naši dohodu schválili,« vyzval své kolegy Filip.

ANO chce automatické přidělování mandátů

Ve Sněmovně panuje dohoda i na tom, že by Český statistický úřad po volbách rozhodl podle počtu odevzdaných hlasů o tom, kolik na každý kraj připadne poslanců. Mandáty by se pak v každém kraji přidělovaly v prvním skrutiniu volebním stranám s použitím Imperialiho kvóty, která zvýhodňuje úspěšnější strany. Součet hlasů pro úspěšné strany by se tak vydělil počtem krajských mandátů, zvýšeným o dva, a strany by obdržely poslanecké mandáty podle svého výsledku v kraji.

Mandáty, které by se takto nepovedlo rozdělit a kterých by mohlo být podle odhadů až 30 z celkového počtu 200, by byly rozděleny ve druhém skrutiniu. V něm by si vedení stran mohla určit kraje, a tím i konkrétní kandidáty, ve kterých jim budou zbytkové mandáty přiděleny. Kritici včetně Kateřiny Valachové (ČSSD) upozornili na to, že by tento zásah mohl narazit v Senátu a případně by mohl být následně zrušen Ústavním soudem pro porušení zásady přímého volebního práva. Podle autora návrhu Marka Bendy (ODS) je tato úprava »v pořádku«. Spory kolem ní označil Benda za »mediální bublinu«.

Automatické přidělování mandátů, které by byly rozděleny podle zisku stran a přednostních hlasů pro kandidáty, proto navrhli Vondráček a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Podle jejího návrhu, který podpořila mimo jiné někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), by navíc každé volební uskupení mohlo získat v kraji ve druhém skrutiniu maximálně jeden mandát. Obdobný návrh předložil také místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti).

O konečné podobě návrhu by Sněmovna podle svého předsedy Radka Vondráčka (ANO) mohla rozhodnout na mimořádné schůzi po Velikonocích, která by se konala zřejmě ve středu 7. dubna.

Novela volebního zákona musí být přijata kvůli verdiktu Ústavního soudu, který zrušil dosavadní způsob přidělování mandátů jako nespravedlivý pro malé strany a zvýhodňující velké, i dosavadní kvora pro koalice deset, 15 a 20 procent.

(jad)