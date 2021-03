Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

KSČM: Odsunutí tendru je strategická chyba

Další kroky k plánované dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany mimořádně projedná v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu a odpoledne vláda. Opozice dostane informaci prostřednictvím výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Poslancům to přislíbil premiér Andrej Babiš (ANO).

Předseda vlády tak reagoval na kritiku části opozice, podle níž ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) obešel vládu i bezpečnostní složky, když by o podklady k bezpečnostní prověrce měl být požádán také ruský Rosatom. Část opozičních poslanců naléhala na to, aby se nynějším postupem ministerstva ohledně Dukovan zabývala dolní komora ještě před jednáním o žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu. Kritizovala to, že ve hře by měl nadále být i ruský zájemce o dostavbu Dukovan. Po Babišově oznámení návrh na zařazení debaty o Dukovanech na program schůze opozice stáhla.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura s předběžným oslovením Rosatomu spojil změnu postoje KSČM k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu. »Vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu,« prohlásil. To nadzvedlo místopředsedu poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara, který následně nařkl Stanjuru ze lži. »To jsou lži. My bychom nikdy nebyli ti, kteří by se snažili kšeftovat s nouzovým stavem. Spojovat tyto dvě věci je opravdu tragédie. Jestli se bavíme o jaderné bezpečnosti, o výstavbě Dukovan, tak to pokrytectví, které tady předvádí pravice, došlo vrcholu,« prohlásil Luzar. »Spojovat nouzový stav, obavu občanů o zdraví tady s tímto, to se styďte!« dodal.

Leo Luzar (KSČM).

Vláda vyslyšela alibistický tlak

Proti Stanjurovým slovům se ohradil také Babiš. »Žádné kšefty ohledně zdraví a lidských životů našich občanů neděláme,« zdůraznil. Nynější krok k Dukovanům podle premiéra učinil Havlíček po konzultaci s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a bezpečnostními službami. Babiš také zopakoval, že o samotném výběrovém řízení na výstavbu nového bloku Dukovan bude rozhodovat až vláda, která vznikne po říjnových sněmovních volbách.

Tento krok na tiskové konferenci před začátkem jednání Sněmovny Luzar kritizoval. Očekával, že tendr bude vypsán ještě v tomto volebním období. Vláda má k tomu podle Luzara všechny možnosti. »Má obrovskou podporu jak v Poslanecké sněmovně tak hlavně mezi občany ČR týkající se přístupnosti jádra a jaderné energie v rámci české společnosti,« řekl. Vláda se však podle něj rozhodla vyslyšet určitý alibistický tlak a posunula vyhlášení tendru do příštího volebního období. »To považujeme za strategickou chybu pro ČR,« prohlásil Luzar. »Věřím, že voliči vnímají tuto situaci a dají hlas KSČM, která vždycky stála za jádrem a snaží se jádro prosadit,« dodal místopředseda klubu.

Havlíček před poslanci popřel, že by bezpečnostní předkolo znamenalo vypsání tendru. »Plníme to, k čemu nás vyzvaly bezpečnostní složky,« uvedl. Informaci o plánovaném oslovení zájemců o výstavbu dostal podle Havlíčka Babiš, Hamáček a ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Hamáček ale uvedl, že byl informován jen ústně, písemný materiál ministerstvo vnitra nemá a Úřad pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědka, o stanovisko požádána nebyla.

Z aktuálního vyjádření resortu vyplývá, že ČR v tendru neosloví čínského zájemce. Proti tomu se již ohradilo Čínské velvyslanectví. »Čínská strana si všimla příslušné zprávy a vyjadřuje vážné znepokojení a silný nesouhlas nad tím, že česká strana vyloučí čínskou společnost z tendru na zmíněný projekt. Je nutné upozornit, že tento postup české strany se vážně odchyluje od zásady spravedlivé soutěže a pravidel mezinárodního obchodu a vážně poškozuje legitimní práva a zájmy čínského podniku,« stojí v prohlášení. Čínská strana nyní vyzývá českou stranu, aby tento krok napravila a jednala podle zásad spravedlivé soutěže.

Zůstávají čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom.

