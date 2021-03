»Osvícený« monarcha. Krutý otec ničí vlastní děti

Muhammad bin Rašíd Al Maktúm, také šejch Muhammad, je premiérem a viceprezidentem Spojených arabských emirátů (SAE) a emírem Dubaje.

Je mu sedmdesát jedna let, stojí za ekonomickými úspěchy emirátů, ovšem známy jsou především jeho rodinné »historky«, které mu nedělají dobré jméno. Má třicet dětí se šesti manželkami. Chová se k nim tvrdě, musí na slovo poslouchat, když ne, poslušnost bezohledně vymáhá. Většina dětí nejspíš poslouchá, není o nich prakticky nic veřejně známo, neposlouchají či neposlouchaly dvě dcery a jeden syn. Ten už je po smrti, jedna neposlušná dcera nejspíš také, zbývá druhá, Latífa, která se nedávno dostala už podruhé snad do všech světových médií.

Muhammad bin Rašíd Al Maktúm. FOTO - Wikimedia commons

Šejch Muhammad má prý obavy o životy svých dětí, napsal list Guardian, prý takové, že je drží ve »zlatých klecích«, obklopené přepychem a osobními strážci. Pravděpodobný je ale jiný výklad, šejch vždy chce mít poslední slovo. Dopřává svým dětem nejdražší modely od světoznámých módních firem, mají jich prý plné skříně, ale například řídit auto svým dcerám nepovoluje, bylo by to prý proti tradicím.

První byla Šamsa

Jako první se v roce 2000 vzbouřila Šamsa, starší sestra Latífy. Utekla do Anglie, kde žila tichým životem. S nikým kromě dvou společnic se nestýkala, na ulici vycházela málo. Tajné službě šejcha trvalo dva měsíce, než ji vypátrala. Pak ji několik mužů jednoduše přepadlo při cestě na nákup, za bílého dne ji přemohli, což se neobešlo bez křiku a bití zuřivě se bránící oběti. Agenti měli dost práce, aby Šamsu natlačili do připraveného automobilu. Pak už tolik práce neměli, oběť omámili a převezli vrtulníkem do Francie. Odtud letadlem do Dubaje, kde ji zavřeli v paláci. Sestry se s ní zpočátku mohly stýkat, i když jen v přítomnosti strážců. To potvrdila Latífa, ale jedná se o téměř dvacet let staré vzpomínky, novější zprávy o Šamse neexistují. Proto se šíří pověsti, že nežije.

Následoval Rašíd

Šejch si za svého následovníka vyvolil syna Rašída. Ale jen do roku 2008. Tehdy ho otec zavrhl, až po několika letech vešlo ve známost, že měl zabít jednoho z otcových sloužících. Ovšem mezitím šejch nechal postavit před soud dva bývalé pracovníky své britské kanceláře, kteří prozradili médiím, že otec měl na Rašída tak tvrdé požadavky, že mladý muž nevydržel a začal brát drogy. Úředníci byli odsouzeni v roce 2001. O čtyři roky později šejchův palác oznámil, že Rašíd zemřel, postihl ho ve věku 33 let infarkt. Média nevěřila, že by tak mladý muž z bohatých poměrů náhle zemřel, pátrala a zřejmě příčinu smrti vypátrala. Rašíd zemřel na bojišti v Jemenu. Otec prý záměrně poslal »zbloudilého syna« pod kulky.

Úspěšná Hája

Hája bint al Husajnová, šestá manželka Muhammada, dcera bývalého jordánského krále Husajna, s níž má dceru Al Džalilu a syna Zaída, utekla z Dubaje i s dětmi v roce 2019. Byla úspěšná, usadila se v Británii a tam podala žádost o rozvod. Britský soud ho povolil, přičemž vydal výrok o »krutém zacházení od manžela«. Jordánská princezna s sebou vzala 39 milionů dolarů, podle britských listů je přivezla v hotovosti, takže si mohla najmout poměrně velkou vilu. Její případ byl ovšem jiný než šejchových dětí s dalšími manželkami, princeznin bratr Abdalláh vládne Jordánsku, pro dubajského šejcha představuje příliš velké sousto. Hrozil by diplomatický skandál, Abdalláh sestru miluje. Navíc Britové si dobře pamatují, jak jim dubajští agenti unesli pod nosem Šamsu, tak Háju a děti bedlivě střeží.

Latífa utíkala dvakrát

Latífa poprvé utekla, když jí bylo šestnáct. Byl to krátký výlet. Rozhodla se dojít ke hranici země pěšky. Do té doby neopouštěla palác, neměla to dovoleno. Takže vlastně ani netušila, co znamená pěší cesta pouští. Podle toho to dopadlo. Do večera byla zpět. Podruhé, v roce 2018, si připravila lepší plán. Domluvila se s osobní trenérkou Tijnou, jež ji propašovala do sousedního Ománu a odtud na vodních skútrech na jachtu na širém moři, kde čekal její francouzský přítel. Seznámila se s ním několik let předtím, když pracoval v Dubaji. Byl to ovšem vztah náhodný a tajný. Viděli se jen párkrát a krátce.

Jachta nabrala kurs do indického Goa. Vydržela na cestě dva měsíce. Pak uprchlíky našla šejchova ochranka. Útěk skončil. Pro mladého Francouze a osobní trenérku poměrně s malými následky, po pár měsících byli propuštěni. Latífu ovšem umístili do oddělené části paláce, odkud se ozvala až v minulém měsíci. Do propašovaného telefonu nahrála asi 40minutový vzkaz, který se podařilo dopravit do Londýna a odvysílala ho televize BBC. Latífa v něm popisuje, že ji otec nechal umístit do »zlatého vězení«, které nesmí opustit. Je si prý jistá, že otec jen čeká, že steskem zemře. Po televizním vysílání se ozvalo britské ministerstvo zahraničí i OSN, aby se Latífy zastaly, až dosud to ale nebylo nic platné. Pětatřicetiletá žena je stále hlídána uvnitř paláce, nic na jejím osudu se nezměnilo a nejspíš ani nezmění. Podle krátkého prohlášení paláce Latífa »žije v bezpečí rodiny«. A její otec dál předsedá komisi pro genderovou rovnost, kterou jako »osvícený monarcha« zřídil v roce 2015.

(pe)