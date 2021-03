Leo Luzar a Vojtěch Filip na tiskové konferenci KSČM před začátkem jednání Sněmovny FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Plán obnovy obsahuje staré nerealizované projekty

Národní plán obnovy se nesetkal s podporou poslanců. Podle komunistů ministerstvo průmyslu vytáhlo šuplíky se starými složkami, oprášilo je a dalo znovu do běhu. Také podle pravice vláda přípravu a konzultace plánu podcenila. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) plán před poslanci hájil.

Národní plán obnovy má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie. Havlíček uvedl, že připraveno je 172 miliard korun, ačkoli původně se předpokládala částka o deset miliard vyšší. Plán je rozdělen do několika oblastí, které by z něj měly být financovány. Velká část je určena na digitalizaci, další peníze půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, inovace či vzdělávání. Podporu by měla získat i zdravotní prevence. Evropská komise stanovila jako nejzazší termín předložení plánu konec dubna.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip na tiskové konferenci připomněl, že komunisté už loni prosadili usnesení Sněmovny, že je nutné, aby vláda předložila sedmiletý plán na stabilizaci veřejných financí a nastínila, jakým způsobem bude řešit zadlužení způsobené pandemií COVID-19. »Jsem rád, že po osmi měsících se dostáváme k tomu, že je tady nějaký Národní plán obnovy, a že počítá se zapojením jak evropských prostředků, tak zejména prostředků státního rozpočtu, které v tom kofinancování budou rozhodující,« řekl novinářům.

Nelíbí se mu, že někteří navrhují věci, které nemají oporu ve státním rozpočtu. Jde podle něj o »žvásty«, které ho urážejí. »Něco říct a neudělat ten krok B, to znamená začít to platit a realizovat, mi připadá nedůstojné vůči občanům ČR. Byl bych rád, abychom poměřovali slova s činy, to znamená, kdo je ochoten potom zvednout ruku pro ten konkrétní krok, pro to konkrétní financování konkrétních programů,« uvedl předseda komunistů.

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar připomněl, že komunisté žádali vládu, aby do plánu zapracovala to, co očekává od prostředků EU a státního rozpočtu v rámci obnovy ČR po koronavirové krizi. »Bohužel, první náhled obsahuje hlavně projekty, které vláda v minulých letech nestačila realizovat,« konstatoval Luzar. V plánu se tak podle něj jako nové objevují věci, které měly být už dávno realizované. Jde například o vysokorychlostní sítě internetu, digitalizaci školství a státní správy nebo rozvoj čisté mobility. Některé projekty jsou podle něj též spojeny s opravou protipovodňových škod. »Někdy to vypadá, že ministerstvo vytáhlo šuplíky na složky, na které se prášilo, otočilo je a dalo je znovu do běhu. Nepovažujeme to za správný postup, ale věříme, že se vláda poučí, projekt bude dopracován a bude aktualizován tak, jak by měl být,« uvedl Luzar.

Není digitalizace jako digitalizace

K Národnímu plánu obnovy se na tiskových konferencích vyjadřovaly i další politické strany. Zástupci Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN uvedli, že plán musí být v souladu s klimatickými a digitalizačními cíli EU, projednat by se měl v Parlamentu ještě před odevzdáním Evropské komisi. Vláda podle nich přípravu a konzultace plánu podcenila.

Podle Františka Kopřivy (Piráti) by vláda měla plán konzultovat také se zástupci soukromého sektoru, samospráv a regionů.

»Je rozdíl, jestli peníze použijete například na nákup kvantových počítačů, jak to chce Německo, které ochrání kritickou infrastrukturu před kybernetickými útoky a umožní jim sestavit krizové plány v době mimořádných situací, nebo jestli to využijete na digitalizaci archivu, jak to navrhovala ČR. Není digitalizace jako digitalizace,« poznamenal Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

Podle Heleny Langšádlové (TOP 09) je v plánu špatně nastavena sociální politika.

Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že kabinet zřejmě trestuhodně selhal v plánování tohoto projektu. Peníze by se daly podle něj využít pro posílení kybernetické bezpečnosti nemocnic, rozvoj rychlého internetu nebo podporu čistých technologií.

Opozice bude navrhovat usnesení vyzývající k tomu, aby plán obnovy byl v souladu s klimatickými a digitalizačními cíli EU, aby ho kabinet poslal do řádného meziresortního připomínkového řízení a aby byl projednán v Parlamentu ještě před odevzdáním Evropské komisi.

Sociální demokraté chtějí prosazovat především investice »do lidí a do rozvoje«, řekl místopředseda strany Ondřej Veselý. ČSSD navrhne usnesení, aby investice a případně i půjčky »nesměřovaly do betonu«, kam je možné určit běžné unijní dotace.

To Havlíček odmítl stejně jako to, že by vláda plán připravovala skrytě. »Neznám dokument, který by byl víc projednáván,« poznamenal. Sněmovna debatu o plánu přerušila.

(jad)