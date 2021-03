Ilustrační FOTO - Pixabay

Z očkovací bouře je přeprška

Sliby o sto tisících očkováních denně během dubna, tedy asi třech milionech naočkovaných, byly definitivně odvolány. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odhad razantně snížil. O více než dvě třetiny. V dubnu bude podle něj naočkován jen necelý milion Čechů.

Do konce dubna by tak měly dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru dva miliony lidí, řekl Blatný. Jenže téměř 1,1 milionu Čechů je již očkováno. Znamená to, že vakcinační proces zase zpomaluje. Infrastruktura funguje, ale vakcíny nejsou. A příští měsíc jich dorazí jen asi 1,34 milionu dávek od čtyř výrobců, přiznal Blatný.

Již v posledních dnech očkování znatelně zpomalilo. Ve čtvrtek bylo podáno 40 770 dávek, což je skoro o pětinu méně než před týdnem.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková těmito čísly není překvapena. »Od počátku říkám, že vláda v otázce očkování selhává. Není schopna zajistit dostatek vakcín, už na samotném počátku podstřelila počet objednaných dávek a vše dovršila politikařením kolem neevropských vakcín, pro jejichž odmítání nejsou žádné zdravotnické důvody,« uvedla Marková. Výrobce ruské vakcíny Sputnik V přitom uvedl, že je připraven dodat do EU asi 50 milionů dávek za čtyři měsíce. Ministr Blatný však trvá na tom, že všechny vakcíny musí mít certifikaci Evropské lékové agentury. Některé země, jako třeba Maďarsko, na ni přitom nečekaly. Maďarský premiér Viktor Orbán se dokonce nechal naočkovat vakcínou čínskou. I proto je Maďarsko v očkování mnohem úspěšnější než ČR. Blatného přístup rozčílil i prezidenta Miloše Zemana, který premiéra vyzval, aby Blatného odvolal. V kuloárech se o možném nástupci Blatného již horlivě spekuluje, měl by jím být údajně přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Petr Arenberger.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

V pondělí se podle Blatného začnou k očkování registrovat zaměstnanci ze superkritické infrastruktury, kterých je asi 9000, a dořešeno by mělo být také očkování zaměstnanců v sociálních službách. Po Velikonocích se spustí registrace pro lidi nad 65 let. Od středy se mohou k očkování registrovat chroničtí pacienti na základě kódů od ambulantních specialistů. Využilo je už přes 40 000 pacientů s vybranými diagnózami. Blatný připomněl, že očkovat rizikové pacienty mohou také nemocniční pracoviště nebo praktičtí lékaři, kteří si ale stěžují, že k nim směřuje málo vakcíny.

Pro své pacienty nad 80 let někteří žádají jiné typy vakcíny než nedostatkovou AstraZeneca, jejíž dodávky do ČR jsou snížené. Podle Blatného je možné, aby dostali i vakcínu od Pfizer/BioNTech, záleží ale na dohodě s krajem. »Jsou kraje, kde to funguje velmi dobře,« uvedl ministr.

Otevřou se okresy?

Po Velikonocích by podle Blatného mohl skončit zákaz pohybu mezi okresy. »Když se všechno bude vyvíjet tak, jak si přejeme, tak uvolnění pohybu mezi okresy by právě v tom týdnu po Velikonocích mohlo nastat,« řekl Blatný.

Na hranicích okresů policie kontroluje, jestli lidé mají k překročení hranice některý z vybraných důvodů, jako je například cesta do práce nebo k lékaři. Vládní politici nutnost trvání tohoto omezení přes velikonoční svátky vysvětlují tím, že v opačném případě by lidé využili čtyři dny volna k cestě za příbuznými.

Blatný též zopakoval, že nejbližší termín, kdy by se část dětí mohla vrátit do škol, je 12. dubna. Konečné rozhodnutí by mělo podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové padnout příští týden. Počítá se s tím, že děti ve školách budou testovány antigenními testy dvakrát týdně. Ministerstvo nebude bránit školám, aby používaly PCR testy, budou si je ale muset samy zaplatit.

(ste)