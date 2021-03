Tomáš Pírek ze Základní školy U Krčského lesa v Praze, letošní »král« českých učitelů a učitelek.

Zlatým Ámosem 2021 je Tomáš Pírek z pražské Krče

Vítězem 28. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky a držitelem titulu Zlatý Ámos 2021 se stal Tomáš Pírek ze Základní školy U Krčského lesa v Praze. Zároveň získal sympatie žáků soutěžících škol a odnesl si i titul Dětský Ámos.

Šest finalistů se v pátek 26. března, tradičně před březnovým svátkem učitelů, utkalo v posledním kole klání o pomyslnou korunu »krále českých učitelů« v několika disciplínách. Bohužel to nebylo před plným sálem, jako v minulých letech, ale prostřednictvím sociálních sítí. Některé úkoly si finalisté mohli připravit předem, ale čekalo je také překvapení, na němž se podílel i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. A tak museli odhadnout například, který předmět měl rád na ZŠ, čím se může naše školství pochlubit nebo co by si s nimi zatančil na Kantorském bále. Během jedné minuty museli také naučit diváky něco ze svého oboru tak, aby na to nikdy nezapomněli. Vzhledem k současné epidemické situaci a uzavřeným školám nechyběly ani ukázky online výuky. Podle živého vysílání na YouTube byla atmosféra finále navzdory tíživé epidemické situaci velmi optimistická a přátelská.

Porota v čele se známým psychiatrem a spisovatelem Janem Cimickým se radila na dálku a neměla to vůbec jednoduché. Nakonec se shodla s hodnocením dětské poroty. Tomáš Pírek tak získal dva čestné tituly a stal se právem reprezentantem všech oblíbených učitelek a učitelů.

Ámos fyzikář

Dlouholetý partner ankety společnost ČEZ volila už poosmé nejlepšího Ámose fyzikáře. Letos se jím stal Leoš Baroň, kterého do soutěže jako svého nejoblíbenějšího učitele přihlásili žáci SOŠ EDUCA Pardubice v Rybitví. »Klíčovou roli v tom, zda si dítě předmět oblíbí, hraje osobnost učitele či učitelky. Proto dlouhodobě podporujeme fyzikáře a fyzikářky, kteří tento obtížný předmět dokážou dětem představit poutavě a zažehnout v nich jiskru zájmu,« řekla členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková. S výhrou ČEZ Ámos je spojený finanční příspěvek ve výši 200 tisíc korun od Nadace ČEZ, právě na vybavení učeben technických předmětů.

Ámose sympaťáka volí diváci dětského programu České televize ČT: D. Nejvíc hlasů získal Jan Vávra z VOŠ a SŠ pedagogické v Litomyšli. Novou kategorií pro tento ročník byl Dálkový Ámos pro nejoblíbenějšího online učitele. Patronem této kategorie je Nadace České spořitelny a Klub Zlatých Ámosů. Titul Dálkový Ámos po zásluze patří Pavle Vopatové ze ZŠ a MŠ Meziboří.

»Jsem moc rád, že i přes komplikovanou situaci se nám podařilo 28. ročník ankety uspořádat a připomenout tak, že 28. březen je významný den - narození J. A. Komenského,« uvedl na závěr zakladatel a ředitel ankety Zlatý Ámos Slávek Hrzal. »Byla to i pro nás nová zkušenost. Už teď se všichni těšíme na nový ročník, na osobní setkávání s uznávanými učitelkami a učiteli a jejich žáky. Protože anketa Zlatý Ámos je o nich a pro ně.«

Záznam finále je možné si prohlédnout na YouTube Zlatý Ámos.

(DTA)

FOTO – Dětská tisková agentura