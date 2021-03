Rozhovor Haló novin s JUDr. Jaroslavem Kubou, vysokoškolským učitelem, právníkem, filozofem a publicistou

Musíme se navrátit k »filozofii optimismu«

Dožíváte se sedmdesátky. Bilancujete?

To bych o sobě i minulosti asi nic nového nevypátral. Přemýšlím o budoucnosti, čeho se už nedožiju. V dobách do ní zahleděných, když vzlétnul Sputnik a Gagarin, jsme si ji jako kluci snažili představit. Jak asi budeme žít v roce 2000…

Později už na to nebyl čas?

Od sedmdesátých let, s přejímáním »konzumerismu«, se pohled do budoucnosti obracel na Západ. Po »Listopadu« se už většina lidí »budoucnosti« obává. Slovo pokrok degradovalo na obrat v reklamě, označující neprodejný tovar.

Potvrzujete, že dříve nás systém nutil posouvat se do »budoucnosti«, nyní nás nutí nic neměnit, neboť…

… neboť to za nás vykoná vztah mezi »poptávkou a nabídkou«? Marx objevil sílu »ekonomické báze« determinovat obsah »společenské nadstavby«. Zároveň, že při tom člověka degraduje na »věc«, pracovní sílu, kterou poníženě nabízí na trhu těm, co si jej mohou koupit. Ale ani oni netuší, kdy sami zkrachují. Proto sny o »budoucnosti« nezůstaly omezeny jen na pokrok v technice, ale týkají se i uspořádání společnosti. Její ideální obraz už v 16. století »vymaloval« Thomas More. Jeho následovníci »Utopii« konkretizují ve svých teoriích, aby byla realizovatelná. Ať to jsou tvůrci »deklarace lidských práv a svobod« francouzské revoluce, nebo »mozky« revolucí z 20. století.

Když hledíte do budoucnosti, najdete v ní upořádání, které by na tento trend dnes navazovalo?

Tento »dlouhý pochod« naznačeným směrem pokračuje v Čínské lidové republice, což »pánům« narušuje globalizaci, cestu ke světovládě vítězů studené, potažmo hybridní války…

… a nehrozí, že bude zastaven válkou?

Amerika má stovky základen po celém světě, nabírá Hispánce, aby je případně navlékla do uniforem. Ale příležitost k cheneyovské »preemptivní válce« proti Číně a Ruské federaci dotáhnula nejdále do Iráku a Afghánistánu. V Sýrii a Libyi jim zkrachovala, v Turecku se USA nezmohly už ani na pořádný vojenský převrat… Trump raději ukončil globalizaci konfliktů, a Rusové si pohrávají s americkou generalitou, jako ona kdysi se sovětskou.

Můžete to upřesnit?

Když tehdy USA představily nějakou převratnou zbraň, SSSR se hospodářsky ruinoval vytvořením »analogu«. Když toho dosáhnul, Američané ji dali do muzea a nahradili progresivnějším experimentem. A tak dokola.

Ruská federace vydává na zbrojení desetinu co USA. Namísto udržování symetrie ale prezentuje koncepce zbraní, které Američané nemají. Putin před lety bombasticky představil pětici takových asymetrických »revolučních« zbraní. V Moskvě předvedli několik tanků Armata, z nichž jeden museli z přehlídky odtáhnout. Ale pro vojensko-průmyslový komplex v USA je to i tak záminka k navýšení rozpočtu na nákladné »hračky« generálů, které neskončí ve výzbroji, neboť když sestrojí »analogy«, Rusové hlásí, že už mají něco úplně nového.

Ostatně, studená válka dnes nestojí ani tak na zbrojovkách, ale na firmách ovládajících globální nástroje manipulace. Google, Facebook, Twitter – nezastaví hranice států, mají informace o každém, kdo má mobil a počítač. A což tajné služby s nimi propojené, šmírující i »nejmocnější ženu světa«?

Nelze ani vyloučit kombinaci s nekonečně mutujícími bakteriologickými zbraněmi. »Staré« ideologie už nezabírají, nové se ještě nezrodily. Namísto nich či pravdivých informací, nějakých nosných životních filozofií či následováníhodných vzorů, média a »sítě« do lidí hustí už jen účelové polopravdy a lži.

Takže, jaké budoucnosti se dožije naše potomstvo?

V záplavě z »informačního babylonu« uniká pozornosti evoluční potenciál »umělé inteligence« schopné splnit nejsmělejší sen člověka. Nesmrtelnost. A možná už v tomto století…

??????

Když někdo v roce 1900 tvrdil, že se za padesát let člověku splní odvěký sen létat, skončil by v blázinci. Dnes je to více jak sedmdesát let, co člověku stačí vytáhnout z komory srolované rogalo, rozeběhnout se z kopce či skočit ze střechy věžáku, vzlétnout a letět. Rekord je asi 700 km do dálky a tři kilometry do výšky.

Na trojrozměrné tiskárně se už věrně zkopíruje a vyrobí cokoli. Tak proč by se na aparatuře vycházející z jejího principu někdy nepodařilo »naskenovat« lidský mozek coby »hardware«? A zároveň jeho individuální obsah, podle někoho »duši«. Jako »software« spolu dohromady budou věrnou kopií podstaty »bytosti« každého z nás. Avšak z mnohem dokonalejšího materiálu, než je současný, snadno podléhající chorobám, stárnutí a neodvratné smrti. S pomocí příslušenství bude vidět, slyšet, pohybovat se. Tento »vyšší lidský druh« bude snadno repasovatelný, sám se zdokonalující. Napájený třeba jemu neškodným »jaderným« minizdrojem, a tím předurčený k výletům do hlubokého vesmíru doporučovaným Stevenem Hawkingem, Einsteinem současnosti, aby člověk našel »planetu zaslíbenou«, na kterou pak přenese vrchol evoluce zplozený Zemí, čili sebe, homo sapiens sapiens. Dokonce v jím zdokonalené, vyšší formě, a přestěhuje na ni pozemšťany se vším všudy.

Sluneční soustava zanikne za jednu miliardu let, Země o nějaký stamilion dříve. Při courání se vesmírem rychlostí nižší než rychlost světla a čekání, až se objeví »planeta zaslíbená«, to vychází jen tak tak…

Především… s vývody, pokud jde o »umělého« či »nesmrtelného« člověka, nesouhlasím, to by pro lidstvo, alespoň jsem o tom přesvědčen, byla sebezáhuba a věřím, že myšlení současné globalizované kapitalistické společnosti, které vaše slova jako by potvrzovalo, jednou skončí, stejně jako skončí moc globalizovaného kapitálu. S vámi však většinou rozprávím o právu, tohle je však filozofie a filozofové, jak známo, svět vykládali a změnit se jim ho nepodařilo. Navíc právě ti filozofové dokázali v dějinách podepřít jakoukoli teorii vládnoucích elit…

Jedenáct let jsem filozofii vyučoval. Před šesti lety jsem měl dostat »umělou« ploténku. Tak jsem zjistil, že už jsou na míru vyráběny různé implantáty, třeba i srdeční chlopně. A je otázkou času, kdy jejich »sortiment« bude kompletní. V tomto roce, v posmrtně zveřejněných esejích, Hawking varuje, že pokud by »nový lidský druh« byl přístupný jen těm »nejvlivnějším« a jejich potomkům, tak jim »nevylepšení« homo sapiens sapiens nebudou s to konkurovat. Není to spíše »revoluční výzva« než strašení?

Nemáte z toho, co říkáte, z takové budoucnosti podivný pocit?

Asi jako pacient, kterému pět minut před smrtí řeknou, že na opačném konci planety konečně vyrobili stoprocentně účinný lék na jeho nemoc.

Ale vážně. Je to naděje pro generaci mého skoro třicetiletého syna. Aby nemusela utíkat před bezvýchodností do virtuální reality na »netu« či do rauše z alkoholu a drog. Je to šance návratu k filozofii optimismu. Argument, jehož se může chopit každý, kdo nechce být degradován na mluvící věc, zboží v tržním hospodářství. Argument, který před desetiletími chyběl těm, kteří to vzdali pro tvrzení, že ideální společnost je neuskutečnitelná utopie, stejně jako křídla nesmrtelného člověka…

Jaroslav KOJZAR