Prezident Biden sa kompletne zbláznil

Hrozí vojna. Americký prezident Biden sa kompletne zbláznil a označil ruského prezidenta Putina za »vraha«, čo je tak dva milimetre od vyhlásenia vojny.

1. A v tejto vážnej historickej chvíli máme na Slovensku vládu, ktorá sa nevie dohodnúť ani na tom, aký je dnes deň.

2. Pandémia ničí životy a rusko-americké vzťahy sú na bode mrazu: a hentí si tu z vládnutia urobili mexickú telenovelu.

3. Don Demente sa háda s donom Ricardom, segnorita Marioneta lavíruje a úbohý pueblo v tisíckach umiera. Každý deň nové pokračovanie - sedíme pri telkách a znechutene čakáme na ďalší diel.

4. Situácia je naozaj neuveriteľne vážna. Dnes už asi nikto na svete nepochybuje, že Joe Biden je senilný ded, ktorý zo seba vybľaboce hocijakú urážku a absolútne nezvažuje následky.

5. On urazil ruský národ, Rusi celkom logicky stiahli svojho veľvyslanca z Washingtonu a svet sa ocitol v novej studenej vojne. Lebo jeden senil nepochopil, že ak americký prezident o niekom povie, že je zabiják, tak by bolo fajn pár dní predtým nezbombardovať Sýriu a nepovraždiť tým x ľudí.

6. USA má za posledných 50 rokov na svedomí zhruba 5 miliónov obetí ich vojen, počnúc Vietnamom, pokračujúc Juhosláviou, Afganistanom, Irakom a končiac Líbyou a Sýriou... Senil asi zabudol. Senil má pocit, že môže urážať iných.

7. V tejto chvíli na Slovensku potrebujeme pevnú vládu viac než kedykoľvek predtým. Potrebujeme vyslať signál Ruskej federácii, že si ruský národ na rozdiel od amerického prezidenta vážime a nenesieme žiadnu zodpovednosť za hlúpe reči Washingtonu.

8. Potrebujeme okamžite vyslať signál, že tu nechceme mať žiadnych amerických vojakov ani základne, lebo sa okamžite stávame terčom v prípade, ak bude konflikt kvôli primitívnym rečiam Bidena eskalovať. Potrebujeme stabilitu a mier.

9. Namiesto toho tu máme malú vojnu v koalícii. To, čo pácha Matovičova vláda na Slovensku, beztak pripomína skôr vojenský režim a nie demokraciu. A do toho tona nenávisti, ktorú každý deň vylievajú na Slovensko koaliční partneri.

10. Osobitne sa predviedla Veronika Remišová, ktorá už nehejtuje len Matoviča, ale najnovšie sa pustila do Sulíka, a dokonca do vlastnej fešandy - Márie Kolíkovej. Strana Za ľudí je totál v troskách.

11. Keď sa redaktor spýtal Remišovej, v čom sa rozchádza s Kolíkovou, ona na to odpovedala, že ona, Vasilisa, bojovala proti minulej vláde. Nedopovedané ostalo, že Kolíková v tej vláde sedela. Tomuto sa hovorí riadny úder pod pás. Proti vlastnej ministerke!

12. A hneď vzápätí túto vládu, v ktorej sedela Kolíková, Remišová označila za »vládu, počas ktorej sa pripravovala vražda Jána a Martiny«. Už chýbalo len dodať, že za vraždu môže Kolíková!

13. Ja teraz neriešim ten ich retardovaný hyenistický naratív, akože len za to, že počas nejakej vlády zomrie novinár, tak je tá vláda automaticky vinná z vraždy - ak by to platilo, tak táto vláda je už súdená za genocídu, lebo nechala pomrieť už skoro 9 tisíc ľudí.

14. Teraz ale riešim iné - vnútorný hejt v Za ľuďoch nabral také obrátky, že šéfka strany Remišová zbesilo kope do Kolíkovej už aj na verejnosti. Nehovoriac o tom, ako nakladala Sulíkovi - oni sa tam nenávidia všetci navzájom. Z tohto už nebude šťastná la familia. Segnorita Marioneta to prepískla.

15. Ešte raz: vonku zúri pandémia. Vonku hrozí vojna. K jadrovým gombíkom sa v USA dostal zjavný šialenec, ktorý nemá pod kontrolou, čo mu vychádza z úst. V takomto marazme potrebujeme silných lídrov a nie bábkoherečky a mexické Esmeraldy.

Mám vážne obavy, ako toto celé skončí. Ideme z kopca - na celom svete a osobitne na Slovensku.

Ľuboš BLAHA, poslanec Národní rady Slovenské republiky (Smer-SD)

(Zdroj: Facebook, 18. 3. 2021)